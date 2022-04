The Dropout, Recensione: Un'altra storia di una truffa americana, ma con qualcosa in più

È arrivata su Disney+ la miniserie che racconta lo scandalo Theranos e la vicenda della sua fondatrice Elizabeth Holmes, interpretata da Amanda Seyfried: l'ennesima storia di una truffatrice qualunque? Non proprio. La nostra recensione.

Lo scandalo Theranos, la presunta società rivoluzionaria fondata dall'imprenditrice poi caduta in disgrazia Elizabeth Holmes, era oggettivamente materiale troppo ghiotto per non farci una serie tv. Così, a processo ancora in corso e mentre è in lavorazione anche un film di Adam McKay con Jennifer Lawrence nel ruolo che qui è interpretato magistralmente da Amanda Seyfried, è arrivata The Dropout, miniserie disponibile da oggi su Disney+ con tutti gli 8 episodi che la compongono. Basata sull'omonimo podcast, questa serie vuole raccontare la storia di Elizabeth Holmes dall'inizio, cioè da quando si mise in testa di cambiare il mondo. Come? Lasciando l'università di Stanford e fondando, a soli 19 anni, un'azienda che prometteva una rivoluzione nel settore sanitario: analisi del sangue rapide, precise e indolori processate da un macchinario che avrebbe necessitato soltanto di una goccia di sangue. Addio aghi e lunghe attese: Theranos avrebbe reso l'assistenza sanitaria di base un bene accessibile a tutti, un tema - capirete - particolarmente sentito negli Stati Uniti. "Affinché nessuno debba dire addio a qualcuno troppo presto", era uno degli slogan della società. Una bella e coraggiosa dichiarazione d'intenti, se solo tutto ciò non fosse rimasto soltanto una bella favola.

The Dropout, recensione: Un racconto lineare e senza fronzoli

The Dropout vuole mostrarci "come ha fatto la più giovane miliardaria che si è costruita da sola a perdere tutto in un batter d’occhio". Sì perché la scalata di Holmes nella Silicon Valley è stata tanto repentina quanto rovinoso è stato il suo crollo: questa giovane imprenditrice riuscì a convincere potenti investitori a finanziare la sua idea e non si arrese, neppure quando fu evidente che la prodigiosa macchina che prometteva non era funzionante. La sua esperienza è diversa da quella di qualsiasi altro giovane imprenditore del settore tecnologico: senza una laurea, riuscì a costruire una mitologia attorno alla sua figura diventando lei stessa un brand; si mostrava come una giovane donna che voleva cambiare il mondo, una goccia di sangue alla volta. Fino a quando, nel 2015, un'inchiesta del Wall Street Journal iniziò a portare alla luce le moltissime bugie che lei e il suo socio d'affari e fidanzato segreto Ramesh 'Sunny' Balwani (Naveen Andrews) avevano raccontato. E la storia ci viene raccontata esattamente in questo modo, anche perché la realtà in questo caso non ha bisogno di essere "abbellita" da trame parallele superflue o personaggi creati ad hoc.

Un ritratto onesto (ma parziale) di Elizabeth Holmes

Questa serie ci racconta la storia partendo dall'inizio, da quando una Elizabeth bambina già pensava in grande. La narrazione è lineare e, soprattutto nella prima metà di stagione, sa essere anche divertente (merito anche della showrunner Elizabeth Meriwether, già creatrice di comedy come New Girl e Bless This Mess). Gli sceneggiatori ci restituiscono il ritratto di una donna determinata e ambiziosa, che compie un percorso e passa dall'essere un'ingenua sognatrice a una fredda calcolatrice. Il classico esempio di sogno americano, per certi aspetti. Ma che gli autori sanno mostrarci senza indulgenza alcuna perché non c'è il tentativo di volercela rendere simpatica a tutti i costi (tranello in cui è caduta un'altra serie recente che ha raccontato una truffa, Inventing Anna). Il lavoro che ha fatto Amanda Seyfried per entrare nei panni di Holmes e assecondarne man mano i cambiamenti, dai 14 ai 37 anni, è ammirevole: la vediamo prima ballare come una ragazzina con la musica nelle orecchie e poco dopo, vestita del suo dolcevita nero, vendere letteralmente la sua visione del mondo a uomini potenti, bianchi e ricchi (il quarto episodio intitolato proprio "Vecchi dai capelli bianchi" mostra bene l'incontro/scontro tra Holmes e gli investitori, affascinati da ciò che lei rappresentava).

Resta soltanto il sospetto che, forse, di questa storia non siano state raccontate parti importanti, anche perché è passato relativamente poco tempo dai fatti. Durante il processo, per esempio, Holmes ha accusato l'ex fidanzato Sunny Balwani di violenze fisiche e psicologiche; ha detto di essere stata plagiata e ingannata lei stessa da un uomo più grande e più potente, un aspetto importante a cui The Dropout fa qualche sottile riferimento, ma che rimane in definitiva sotto la superficie.

Un cast bilanciato ed eccellente

Uno dei plus di The Dropout è anche il resto del cast. Ottimi attori vestono i panni di personaggi altrettanto interessanti. Solo per citarne alcuni: vediamo il bravissimo Stephen Fry vestire i panni di Ian Gibbons, il chimico dall'adorabile accento british che in un primo momento credette fermamente nel progetto Theranos e che venne messo alla porta quando fece notare le falle del sistema; Laurie Metcalf in quelli di Phyllis Gardner, un'insegnante e scienziata che fa un po' da contraltare all'avventatezza di Elizabeth Holmes; William H. Macy nella parte di Richard Fuisz, strambo vicino di casa di Holmes e uno dei primi che intuì gli inganni di Theranos; Camryn Mi-Young Kim, infine, interpreta il ruolo chiave di Erika Cheung, la coraggiosa whistleblower della vicenda Theranos.

Perché The Dropout convince

Alla fine The Dropout risulta più convincente di altre serie che recentemente hanno raccontato storie di truffatori americani (non solo Inventing Anna ma anche WeCrashed di Apple TV+, solo per citarne due) perché non ha la pretesa di strafare. Quel qualcosa in più sta proprio in quello che manca, vale a dire quella tendenza a rendere tutto un po' soap, glamour e irresistibile a tutti i costi così presente in altre miniserie recenti. Anche perché il personaggio di Elizabeth Holmes - una sognatrice che voleva essere Steve Jobs e che però è caduta sotto il peso della sua stessa ambizione - è già molto interessante di suo.