With Love: Su Prime Video la serie romantica di Gloria Calderón Kellett che parla di famiglia e inclusività

Abbiamo incontrato l'ideatrice e i protagonisti della nuova serie in streaming sulla piattaforma dall'11 febbraio.

Ci sono tante cose in With Love che vi strapperanno un sorriso e vi metteranno di buon umore ancora prima di cominciare la visione. Il fatto che sia stata creata da Gloria Calderón Kellett, ideatrice della deliziosa Giorno per giorno e sceneggiatrice di sitcom di culto come How I Met Your Mother e Le regole dell'amore. Il fatto che coinvolga Emeraude Toubia e Mark Indelicato, giovani interpreti che abbiamo amato rispettivamente in Shadowhunters e Ugly Betty, affiancati dai veterani della recitazione Benito Martinez (House of Cards, Sons of Anarchy) e Constance Marie (Switched at Birth). Il fatto che ponga i temi della rappresentazione e dell'inclusività al centro del suo mondo, senza scivolare in banali stereotipi ma mantenendo un'ironia composta. Il fatto che sia una commedia romantica, genere che non conosce crisi, ma soprattutto la storia di una famiglia. E quale momento migliore per parlare di famiglia, e divertirsi con essa, delle feste che la riuniscono? Da venerdì 11 febbraio, la comedy con la quale Kellett ha voluto donarci un gioioso momento di svago dopo il brutto biennio trascorso sarà disponibile in streaming su Prime Video con i cinque episodi che la compongono. Attraverso le vicende personali e sentimentali dei protagonisti, una famiglia latinoamericana, With Love ci parla di ricerca dell'amore, di complicazioni amorose e di tradizioni.

With Love: Una festa lunga un anno

With Love ruota tutta attorno ai Diaz, una famiglia di Portland che come qualsiasi altra famiglia è solita riunirsi in occasione delle feste, con conseguente alternanza di gioie e dolori. Attraversiamo la loro porta di casa dopo aver conosciuto i fratelli Lily e Jorge (Toubia e Indelicato), a un'altezza diversa lungo la strada della ricerca dell'amore e di uno scopo nella vita. Loro e gli altri componenti della numerosa e molto unita famiglia di cui fanno parte sono tutti diversi in termini di età, orientamento sessuale, etnia e identificazione di genere. Jorge sta frequentando da tempo Henry (Vincent Rodriguez III, Crazy Ex-Girlfriend), e i due sono abbastanza sicuri dei loro sentimenti da voler fare il passo successivo: presentarsi alla famiglia. Lily, invece, è alle prese con il classico triangolo. Reduce da una rottura, inizia a interessarsi a Nick (Desmond Chiam, The Falcon and the Winter Soldier), il migliore amico e coinquilino di suo fratello, ed è incuriosita da Santiago (Rome Flynn, Le regole del delitto perfetto), un affascinante ragazzo di colore nel quale continua a imbattersi.

Le dinamiche di questi e degli altri Diaz e dei loro compagni - oltre ai genitori Jorge Sr. e Beatriz (Martinez e Marie), i due fratelli sono cugini di Sol (Isis King), oncologo trans non-binario con un interesse per il collega Miles (Todd Grinnell, Giorno per giorno) - sono esplorate nell'arco di un anno in occasione delle principali festività che li fanno ritrovare sotto lo stesso tetto - Natale, Capodanno, il 4 luglio, il Día de los Muertos ma anche San Valentino. "Adoro il fatto che trasmetta questa sensazione divertente e avvolgente di una commedia romantica per le feste, ma [al suo centro] ci sono persone che normalmente non riescono a vedere le loro storie raccontate", ha spiegato Kellett durante una video call con ComingSoon.it Serie TV. Il riferimento è ai latinoamericani, ma anche alle altre minoranze rappresentate in With Love. "Interpretano la parte dei migliori amici, ma non sono mai al centro della storia. Emeraude, ora è lei la protagonista. Mark ha sempre interpretato il personaggio secondario divertente, ora è il protagonista. Isis King è la brillante protagonista trans di una rom-com natalizia". Lei stessa nello show come membro della famiglia Diaz, l'esilarante zia Gladys, Kellett ha aggiunto che "Questa serie è nata dall'impossibilità di vedere la mia famiglia" durante la pandemia, "di non poter essere alle grandi e meravigliose feste che ho dato per scontate, e anche dall'amore per le commedie romantiche. Il mio film preferito è Harry, ti presento Sally... È evidente che non ci sono latinoamericani da nessuna parte in questo genere e volevo cambiare le cose. Volevo che fosse calorosa. Volevo che le cucine fossero belle. Volevo che le persone fossero vestite in modo elegante. Avevo bisogno di fare qualcosa che fosse semplicemente gioioso... Per me era importante aprire la discussione. Dare un modello di famiglia alla comunità, a tutte le comunità".

Le coppie di With Love

Il lavoro di rappresentazione compiuto dalla Kellett inizia da Jorge e Lily, due genitori che hanno passato la vita a crescere i loro figli e gestire il loro ristorante. Jorge non ricorda l'ultima volta che ha portato sua moglie a cena fuori o che l'ha fatta sentire speciale. "È una coppia che si ama molto ma che ha inserito una specie di pilota automatico", ha detto di loro l'ideatrice. Per Jorge, la consapevolezza che deve prestare attenzione al suo matrimonio, "è come essersi reso conto che c'è una perdita sotto il lavandino: non sapevi che ci fosse, ma quando te ne accorgi sei tipo 'Oh cavolo, devo sistemarlo'", ha detto Martinez. La co-star Marie ha aggiunto: "In tanti hanno relazioni a lungo termine e diventano così sbiadite che non riesci a vedere chi sei. Il fatto che [la serie] salti dal dramma alla commedia è un dono". Martinez ha detto inoltre che ha adorato il modo in cui With Love rappresenta una famiglia latina di successo e sfata gli stereotipi sui latinoamericani, sull'uomo latino macho: "Mostriamo un clan che si regge sull'amore e l'accettazione".

"Ho voluto assicurarmi che tutte le ragazze che avrebbero guardato la serie potessero relazionarsi con Lily e rivedere se stesse", ha detto invece Toubia del suo personaggio. "Trovare l'amore non è una cosa così facile ed è qualcosa con cui tutti facciamo i conti". Sia che si tratti di Nick sia che si tratti di Santiago, per Lily le complicazioni sembrano rincorrersi. Il primo "è un tipo immaturo", ha raccontato Chiam. "Confonde amore e sesso e c'è un viaggio molto lungo che deve intraprendere per capire cosa sia effettivamente l'amore". A proposito dell'altro, Flynn è stato piuttosto filosofico nel parlare della sua storia d'amore con Lily: "Ci sono molte differenze tra loro. Si crea questa dinamica in cui vorresti che stessero insieme, ma se non lo fanno in un certo senso li comprendi".

Jorge e Henry, invece, sono apparentemente la coppia più stabile. "In questo momento della loro vita, sono pronti per il livello successivo", ha detto Rodriguez. "Abbiamo i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Le differenze possono aiutare a rafforzare la tua relazione se rimani vulnerabile e aperto. Adoro questo di Jorge e Henry, e penso che siano una bella rappresentazione che dovrebbe essere più frequente al giorno d'oggi". Un concetto sposato completamente da Indelicato. La storia d'amore di Jorge e Henry mostra che "due uomini gay cisgender possono avere una sana relazione monogama. Esiste ancora uno stigma piuttosto diffuso sul fatto che gli uomini gay siano solo promiscui. C'è qualcosa di davvero bello nel loro rapporto. Sono impegnati l'uno nell'altro nonostante i loro alti e bassi, i picchi e le valli nella loro relazione. Alla fine della giornata, sono davvero ossessionati l'uno dall'altro, si amano e non vogliono altro che stare insieme. È qualcosa che mi interessava molto mostrare".