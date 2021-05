Tutte le nuove Serie TV della prossima stagione

Speciali Serie TV

Ecco i nuovi drama e le nuove comedy ordinati dalle reti ABC, CBS, FOX, NBC e The CW per la stagione 2021-22. Quali saranno i prossimi successi della tv?

A causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni, mai come quest'anno la tv si è mostrato al pubblico con un limitatissimo numero di novità tra le Serie TV, soprattutto sulle reti broadcast - ABC, CBS, FOX, NBC e The CW, quelle le cui produzioni riempiono i canali di tutto il mondo, inclusi quelli italiani. Questa è anche la tendenza per la stagione televisiva 2021-22, mentre in fondo al tunnel della lotta al virus comincia finalmente a intravedersi una luce. Dopo il nostro speciale dedicato alle previsioni sui rinnovi e le cancellazioni delle serie tv già in onda, continuiamo il nostro cammino verso la settimana centrale degli Upfront 2021, quella del 17 maggio, durante la quale le suddette reti presenteranno i loro piani per la programmazione autunno-primavera, con un nuovo approfondimento dedicato questa volta ai nuovi drama e alle nuove comedy che troveranno posto nei palinsesti. Alcune novità sono state già annunciate. Altre lo saranno nelle prossime ore. Le raccogliamo tutte qui, divise per rete, con dettagli sulla trama, il cast e il team creativo.

Nuove Serie TV ABC

Women of the Movement

Genere: Miniserie

Trama: Basata sul libro di Devery S. Anderson Emmett Till: The Murder That Shocked the World and Propelled the Civil Rights Movement, la miniserie di 6 episodi (potenzialmente una serie antologica che racconta il movimento per i diritti civili dai punti di vista delle donne il cui contributo alla causa è stato fondamentale) si concentra sulla figura di Mamie Till, la madre di Emmett Till, che ha dedicato la propria vita alla ricerca di giustizia per il brutale assassinio del figlio durante gli anni delle leggi Jim Crow.

Cast: Adrienne Warren, Tonya Pinkins (Madam Secretary), Cedric Joe, Glynn Turman (Fargo), Ray Fisher (True Detective), Chris Coy (The Deuce), Julia McDermott, Carter Jenkins (Famous in Love) e Brad Stanley

Ideatore: Marissa Jo Cerar (The Handmaid's Tale)

Studio: Kapital Entertainment

Nuove Serie TV CBS

CSI: Vegas

Genere: Drama

Trama: Revival della popolarissima serie crime CSI, questa nuova interazione vede il dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas rischiare di crollare davanti a quella che viene definita una "minaccia esistenziale". Un nuovo, brillante team di investigatori forensi deve dare il bentornato a vecchie glorie del dipartimento, inclusi Gil Grissom e Sara Sidle, e mettere in campo nuove tecniche investigative per preservare e servire la giustizia nella Città del Vizio.

Cast: Da CSI, William Petersen, Jorja Fox, Wallace Langham e Paul Guilfoyle; Matt Lauria (Friday Night Lights), Paula Newsome (Chicago Med), Mel Rodriguez (The Last Man on Earth) e Mandeep Dhillon (After Life)

Ideatore: Jason Tracey (Elementary)

Studio: CBS Studios, Jerry Bruckheimer Television

FBI: International

Genere: Drama

Trama: Terza serie del franchise di successo FBI creato dallo stesso Dick Wolf di Law & Order e Chicago, il procedurale presenterà i suoi personaggi in un crossover con FBI ed FBI: Most Wanted in onda la prossima stagione. Le vicende ruotano attorno a una squadra di agenti d'élite della divisione International dell'FBI incaricata di viaggiare per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

Cast: Da definire

Ideatore: Derek Haas (Chicago Fire)

Studio: CBS Studios, Universal Television, Wolf Entertainment

Ghosts

Genere: Comedy

Trama: Basata sull'omonima serie britannica, segue una giovane coppia sposata e in difficoltà economica. I sogni di Samantha e Ryan diventano realtà quando ereditano una bella casa di campagna, scoprendo però non solo che questa sta cadendo a pezzi ma anche che è abitata ancora da molti dei precedenti inquilini deceduti.

Cast: Rose McIver (iZombie), Utkarsh Ambudkar (White Famous), Rebecca Wisocky (Devious Maids), Brandon Scott Jones (The Good Place), Danielle Pinnock (Young Sheldon), Asher Grodman, Richie Moriarty, Sheila Carrasco (Jane the Virgin) e Román Zaragoza

Ideatore: Joe Port e Joe Wiseman (New Girl)

Studio: CBS Television Studios, Lionsgate Television

NCIS: Hawaii

Genere: Drama

Trama: Il franchise di successo NCIS dà i natali a una nuova serie tv, la quarta, scegliendo per la prima volta un'agente speciale donna per il ruolo di responsabile di una divisione. Jane Tennant, a capo della sezione di Pearl Harbor, il porto militare che si trova nell'isola hawaiiana di Oahu, è descritta come una donna tanto diplomatica quanto dura, un'investigatrice appassionata che può muoversi sulla scena del crimine e quella politica con la stessa disinvoltura. Lei è anche una madre single che spesso si trova combattuta tra la gestione della sua famiglia e la gestione della sua squadra all'NCIS.

Cast: Vanessa Lachey (BH90210), Yasmine Al-Bustami (The Originals), Jason Antoon (Claws)

Ideatore: Christopher Silber, Jan Nash e Matt Bosack

Studio: CBS Studios

Nuove Serie TV FOX

Monarch

Genere: Drama

Trama: Il musical drama esplora una storia multi-generazionale incentrata su una famiglia del Texas che ha costruito un impero nel mondo della musica country. Roman è un nome sinonimo di onestà. Peccato che alla base del loro successo ci sia una bugia. Quando il loro regno è messo a repentaglio, l'erede della corona - Nicky Roman, la quale sta già combattendo un'industria che è contro di lei - non si fermerà davanti a nulla per proteggere l'eredità della sua famiglia.

Cast: Da definire

Ideatore: Melissa London Hilfers

Studio: Fox Entertainment

Our Kind of People

Genere: Drama

Trama: Prodotto dal co-ideatore di Empire Lee Daniels, il soap drama è ambientato nell'ambizioso mondo di Oak Bluffs, storica roccaforte dove la ricca e potente élite nera si è stabilizzata da oltre 50 anni. Una volitiva madre single, Angela Vaughn si propone di riscattare il nome della sua famiglia e avere successo con la sua rivoluzionaria linea di prodotti per la cura dei capelli capace di risaltare la bellezza innata e naturale delle donne nere. Tuttavia, Angela scopre ben presto un oscuro segreto sul passato di sua madre che stravolgerà il suo mondo e sconvolgerà per sempre questa comunità.

Cast: Da definire

Ideatore: Karin Gist (Mixed-ish)

Studio: 20th Century TV, Fox Entertainment

Pivoting

Genere: Comedy

Trama: Tre donne impulsive, imprudenti e libertine vedono il loro legame rafforzarsi dopo la morte della loro migliore amica d'infanzia. Capito che la vita è troppo breve, il trio cerca disperatamente di trovare la felicità, scoprendo che non è mai troppo tardi per... rovinarti l'esistenza.

Cast: Eliza Coupe (Happy Endings), Ginnifer Goodwin (C'era una volta), Maggie Q (Nikita), Tommy Dewey (Casual), JT Neal (Bless this Mess), Julian Reyes (Modern Family)

Ideatore: Liz Astrof (2 Broke Girls)

Studio: Warner Bros. Television, Fox Entertainment

The Big Leap

Genere: Drama

Trama: Un racconto moderno sulle seconde possibilità, sull'inseguire i propri sogni e sul riprendersi ciò che ti appartiene, la serie, ispirata dal programma britannico Big Ballet, segue un gruppo di outsider con trascorsi e provenienze diversi competere per far parte di un reality show che mira a mettere in piedi un remake moderno de Il lago dei cigni. Quello che il balletto tradizionale richiede e manca ai loro corpi è compensato dalla loro perspicacia e dal loro desiderio di re-immaginare una storia iconica, adattandola al proprio stampo in un viaggio di auto-accettazione - anche fisica - a tutte le età.

Cast: Scott Foley (Scandal), Piper Perabo (Covert Affairs), Teri Polo (The Fosters), Ser'Darius Blain (Streghe), Jon Rudnitsky (Catch-22), Simone Rescasner, Raymond Cham Jr., Kevin Daniels (Modern Family) e Mallory Jansen (Galavant)

Ideatore: Liz Heldens (The Passage)

Studio: 20th Century Fox Television, Fox Entertainment

The Cleaning Lady

Genere: Drama

Trama: Basato su una serie argentina, il drama racconta la storia di una giovane dottoressa che arriva negli Stati Uniti per curare il figlio malato. Quando però il sistema fallisce e la costringe a nascondersi come un'immigrata illegale, Thony non vuole sentirsi sconfitta ed emarginata. Decide così di diventare una "donna delle pulizie" per la mafia, pulendo le scene del crimine e giocando alle proprie regole.

Cast: Élodie Yung (Daredevil), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Ginger Gonzaga (I'm Dying Up Here), Adan Canto (Designated Survivor), Erik Valdez (Superman & Lois)

Ideatore: Miranda Kwok (The 100)

Studio: Warner Bros Television, Fox Entertainment

This Country

Genere: Comedy

Trama: Remake dell'omonima serie britannica, segue la troupe di un documentario raggiungere un'immaginaria piccola città dell'Ohio per studiare i giovani che vi abitano e le loro preoccupazioni. Ad attirare subito la loro attenzione sono i cugini Shrub e Kelly Mallet e il loro giro idiosincratico.

Cast: Chelsea Holmes, Sam Straley, Seann William Scott (Lethal Weapon), Aya Cash (You're the Worst), Taylor Ortega (Love Life), Justin Linville, Krystal Smith

Ideatore: Jenny Bicks (Sex and the City), Paul Feig

Studio: Fox Entertainment, Lionsgate Television

Senza titolo di Dan Harmon

Genere: Animata

Trama: Ambientata nella mitica Antica Grecia, la comedy ruota attorno a un'imperfetta famiglia di umani, dèi e mostri mentre cercano di gestire una delle prime città del mondo senza uccidersi a vicenda.

Cast: Da definire

Ideatore: Dan Harmon (Rick and Morty)

Studio: Fox Entertainment

Nuove Serie TV NBC

American Auto

Genere: Comedy

Trama: Una comedy sul posto di lavoro ambientata nella sede di Detroit di una grande casa automobilistica. Qui un gruppo di dirigenti in cattive acque cerca di ripristinare l'identità della compagnia in un settore in rapida evoluzione.

Cast: Ana Gasteyer (The Goldbergs), Jon Barinholtz (Superstore), Harriet Dyer, Humphrey Ker, Michael B. Washington (Ratched), Tye White (Greenleaf), X Mayo

Ideatore: Justin Spitzer (The Office)

Studio: Universal Television

Grand Crew

Genere: Comedy

Trama: Una comedy corale su un gruppo di amici afroamericani e sulle loro vite tra appuntamenti e calici di vino.

Cast: Echo Kellum (Arrow), Justin Cunningham (When They See Us), Carl Tart (Lethal Weapon), Aaron Jennings (Pure Genius), Nicole Byer

Ideatore: Phil Augusta Jackson (Brooklyn Nine-Nine)

Studio: Universal Television

Joe Exotic

Genere: Miniserie

Trama: Basata sulla seconda stagione del podcast Over My Dead Body, la miniserie ripercorre le folli vicende che hanno portato all'arresto dell'ex proprietario e gestore del Greater Wynnewood Exotic Animal Park di Oklahoma Joe Schreibvogel dal punto di vista della sua rivale Carole Baskin. Anche conosciuto come Joe Exotic, Schreibvogel è stato accusato del tentato omicidio della Baskin, proprietaria del Big Cat Rescue di Tampa, nonché di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici a scopro di lucro, motivo principale della loro faida. I tentativi talvolta disperati della Baskin di fermare le attività di Schreibvogel hanno portato quest'ultimo a cercare in tutti i modi di smascherare l'ipocrisia della donna, il cui passato non era meno ombroso del suo.

Cast: Kate McKinnon (Saturday Night Live), John Cameron Mitchell (The Good Fight)

Ideatore: Carol Mendelsohn (CSI)

Studio: Universal Content Productions

La Brea

Genere: Drama

Trama: La storia ruota attorno a una madre la cui famiglia viene lacerata quando un'enorme voragine si apre misteriosamente a Los Angeles. Con il marito e i due figli finiti inspiegabilmente in un mondo primordiale, questi ultimi devono unire le forze con un disperato gruppo di sconosciuti per sopravvivere, spiegare il mistero che li circonda e capire come tornare a casa.

Cast: Natalie Zea (The Detour), Zyra Gorecki, Chiké Okonkwo (Being Mary Jane), Eoin Macken (The Night Shift), Jack Martin, Jon Seda (Chicago P.D.), Lily Santiago, Veronica St. Clair, Nicholas Gonzalez (The Good Doctor), Rohan Mirchandaney, Josh McKenzie, Chloe De Los Santos

Ideatore: David Appelbaum (The Mentalist)

Studio: Universal Television

Law & Order: For the Defense

Genere: Drama

Trama: Ottava serie del franchise di successo Law & Order, il crime/legal drama mette gli avvocati sotto il microscopio, insieme al sistema giudiziario, con la promessa di raccontare ogni settimana storie contemporanee che abbiano un forte impatto educativo sulla società e lo stesso sistema.

Cast: Da definire

Ideatore: Carol Mendelsohn (CSI)

Studio: Universal Television, Wolf Entertainment

Ordinary Joe

Genere: Drama

Trama: Joe Kimbreau è un uomo che si muove lungo tre linee temporali parallele dopo aver compiuto una scelta fondamentale a un bivio nella sua vita. Sullo stile di Sliding Doors, la serie racconta come la vita possa essere diversa quando si prendono decisioni in base all'amore, alla lealtà o alla passione.

Cast: James Wolk (Zoo), Natalie Martinez (Kingdom), Charlie Barnett (Russian Doll), Elizabeth Lail (YOU)

Ideatore: Russel Friend, Garrett Lerner (Altered Carbon)

Studio: 20th Television, Universal Television

The Thing About Pam

Genere: Miniserie

Trama: La storia vera di un omicidio che ha sconvolto l'America, quello di Betsy Faria, uccisa con 55 coltellate, per il quale in un primo momento fu condannato il marito Russ. In seguito, quest'ultimo riuscì a dimostrare di non essere l'assassino e le indagini portarono a scoprire una serie di eventi che coinvolgevano una donna di nome Pam Hupp, in seguito condannata all'ergastolo per un altro omicidio, senza che si sia mai riusciti a dimostrare il suo coinvolgimento nella morte di Betsy.

Cast: Renée Zellweger (Judy)

Ideatore: Jessika Borsiczky (UnREAL), Jenny Klein

Studio: Blumhouse Television, NBC News Studios

Nuove Serie TV THE CW

The 4400

Genere: Drama

Trama: Remake dell'omonima serie di fantascienza in onda tra il 2004 e il 2007, racconta lo strano caso di migliaia di persone trascurate, sottovalutate e comunque emarginate le quali, scomparse da un centinaio di anni senza lasciare traccia, riappaiono improvvisamente, senza essere invecchiate di un giorno e senza alcun ricordo di ciò che è accaduto loro. Mentre il governo si affretta a capire se ci si trovi di fronte a una minaccia e allo stesso tempo contenere la fuga di notizie, i 4400 devono fare i conti con il fatto di essere stati restituiti al mondo con alcuni "aggiornamenti" e con la crescente probabilità che siano stati tutti riportarti indietro per un motivo specifico.

Cast: Joseph David-Jones (Arrow), Khailah Johnson, Brittany Adebumola (Grand Army), Jaye Ladymore, Amarr Wooten (American Housewife)

Ideatore: Ariana Jackson (Riverdale), Anna Fricke (Being Human)

Studio: CBS Studios

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2021