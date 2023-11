Tutta la luce che non vediamo: Su Netflix la miniserie tratta dal romanzo premio Pulitzer

Speciali Serie TV

Disponibile da oggi in streaming su Netflix la miniserie diretta da Shawn Levy Tutta la luce che non vediamo. Ecco cosa potete aspettarvi.

Dal 2 novembre è approdata su Netflix Tutta la luce che non vediamo, la miniserie in 4 episodi diretta da Shawn Levy e scritta da Steven Knight, che ha adattato per lo schermo il romanzo omonimo del 2014 di Anthony Doerr, vincitore l'anno successivo del prestigioso premio Pulitzer. C'è molta curiosità intorno a questa storia di guerra, barbarie e speranza tenuta viva nei momenti più bui, particolarmente attuale di questi tempi, anche se la l'azione è ambientata nel passato. Dopo una prima presentazione alla Festa del cinema di Roma, una seconda anteprima del primo episodio è stata offerta al pubblico di Lucca Comics & Games (quest'anno invivibile non solo per il maltempo ma anche per una disorganizzazione mai vista in tanti decenni della manifestazione!) che l'ha accolta con molto calore. Netflix definisce questa serie "rivoluzionaria" e in un certo senso lo è davvero, per diversi motivi che cercheremo di illustrare senza fare spoiler.

Cos'è Tutta la luce che non vediamo: La trama e i protagonisti

Shawn Levy, che ha accompagnato la proiezione lucchese con un video messaggio, è apparso particolarmente entusiasta ed emozionato per il lavoro fatto con questa miniserie e ne ha motivo. Tutta la luce che non vediamo è essenzialmente una storia di speranza, come dicevamo, in tempi di disperazione, e anche un invito a guardare dentro di sé per ritrovare la luce che la barbarie cerca, oggi come ieri, di spegnere. Il messaggio arriva forte e chiaro attraverso la storia, che è questa: "Marie-Laure è una ragazza francese cieca, e suo padre, Daniel LeBlanc, fuggono dalla Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per impedire che finisca nelle mani dei nazisti. Braccati senza sosta da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per il suo interesse personale, Marie-Laure e Daniel trovano presto rifugio a St. Malo, dove vanno a vivere con uno zio solitario che diffonde le trasmissioni clandestine per la resistenza. In questa cittadina sul mare una volta idilliaca, il percorso di Marie-Laure incrocia inevitabilmente quello di un'improbabile anima gemella: Werner, un adolescente brillante arruolato dal regime di Hitler per rintracciare le trasmissioni illegali, che invece possiede un legame segreto con Marie-Laure e con la sua fiducia nell'umanità e la sua speranza".

Per interpretare Marie-Laure, deciso a conferire maggiore realismo a una storia che almeno dal primo episodio resta a metà tra realismo e fantasia (la pietra ricercata dal nazista avrebbe poteri taumaturgici ma anche una misteriosa maledizione collegata) Shawn Levy ha voluto una ragazza che fosse veramente cieca e non un'attrice che la interpretasse. Dopo un casting in tutto il mondo, ha trovato l'interprete ideale in Aria Mia Lobert, che, vi stupirete vedendola, non aveva mai recitato prima ed è letteralmente diventata Marie-Laure. Nel video che trovate sotto lo potete constatare di persona quanto sia stato emozionante per tutti, lei per prima, questa scelta coraggiosa da parte del regista. Nel ruolo del padre, direttore di un museo parigino, c'è Mark Ruffalo, già diretto da Levy in The Adam Project, mentre lo zio Etienne, che lavora per la Resistenza e ha coinvolto la nipote nel mondo delle trasmissioni radio cifrate per poter comunicare agli alleati la posizione delle postazioni naziste da bombardare, c'è un barbutissimo e irriconoscibile Hugh Laurie. Il giovane ufficiale e decrittatore nazista, stanco di vedere morire gente innocente, la cui vita si incrocerà con quella di Marie-Laure, è Louis Hofmann, tedesco, che gli spettatori di Netflix ricorderanno per il ruolo nella serie Dark. Il malvagio ufficiale Von Rumpel ha il volto di Lars Eidinger, anche lui tedesco, noto per le interpretazioni teatrali, che ha lavorato spesso anche fuori dalla Germania: è stato ad esempio diretto due volte da Olivier Assayas al cinema e nella serie Irma Vep, dall'italiana Laura Bispuri in Vergine giurata e ha di recente debuttato nel cinema americano in Rumore bianco di Noah Baumbach.

Da non dimenticare la piccola, bravissima Nell Sutton, che è Marie-Laure bambina. In un mondo sempre più preda del buio della ragione, dove le guerre infuriano falciando migliaia di vittime innocenti e in cui siamo tutti, chi più chi meno, sotto minaccia di violenza, pregiudizi e odio senza motivo, l'invito a riscoprire la nostra umanità che Tutta la luce che non vediamo rappresenta, ne siamo certi, parlerà al cuore di molti. C'è una cecità ancora peggiore di quella fisica, che è quella dell'animo.