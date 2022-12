Torna Jack Ryan: Nuova ambientazione e più tensione nella terza stagione su Prime Video

Speciali Serie TV

La serie d'azione con John Krasinski torna su Prime Video con 8 nuovi episodi tutti subito disponibili.

Dopo il notevole successo di critica e pubblico ottenuto con le prime due stagioni, John Krasinski torna nei panni dell'agente governativo Jack Ryan in altri otto episodi nuovi di zecca della serie ad alta tensione Tom Clancy's Jack Ryan, quelli della a-lungo-attesa terza stagione, disponibili in streaming su Prime Video da oggi, mercoledì 21 dicembre. Questa volta l'iconico personaggio creato dalla penna di Tom Clancy si trova alle prese con un complotto che rischia di scatenare nuovamente tensioni tra Stati Uniti, Russia e altri Paesi dell'Est Europa, resuscitando il terrore di un conflitto nucleare.

Jack Ryan: Nella stagione 3 più tensione e spionaggio

Dopo il Medio Oriente della prima stagione e l'America Latina della successiva, l'azione questa volta si sposta interamente in Europa, con un inizio scoppiettante ambientato proprio a Roma. Tale radicale cambiamento nell'ambientazione in qualche modo determina anche uno slittamento della serie creata da Carlton Cuse e Graham Roland verso la spy-story più classica. La terza stagione, infatti, fin dall'inizio sembra appoggiarsi sui ritmi più classici delle storie di spionaggio, mentre in precedenza Tom Clancy's Jack Ryan aveva proposto agli spettatori storie che contenevano un'alta dose di azione e adrenalina. Adesso, invece, ci troviamo di fronte a una stagione che privilegia la tensione delle situazioni, gli intrighi generati da personaggi che si muovono nell'ombra. Questo scivolamento esplicito dentro i confini della spy-story consente alle varie puntate di lavorare maggiormente sul fascino delle ambientazioni, sulla loro storia ed eleganza, rendendo la messa in scena costruita di un montaggio fluido e una fotografia di notevole impatto visivo.

Ma, concretamente, cosa succede in questi nuovi otto episodi? All'inizio della stagione ritroviamo il personaggio di Krasinski a Roma, dove sta lavorando come ufficiale della CIA. Gli viene fatta una soffiata secondo la quale il Sokol Project - un piano segreto per riportare in auge l'Impero sovietico - è stato riattivato a più di 50 anni da quando si pensava fosse stato definitivamente chiuso. Jack intraprende una missione per averne conferma, ma le cose velocemente iniziano ad andare storte, e viene ingiustamente implicato in una cospirazione più grande. Accusato di tradimento, con un "Avviso Rosso" per il suo arresto, Jack è costretto a scappare dal suo stesso governo per poter smascherare la fazione ribelle prima che sia troppo tardi. Girando in lungo e in largo attraverso l'Europa, ricercato sia dai suoi vecchi alleati che da nuovi nemici, Jack corre contro il tempo per fermare una serie di conflitti destabilizzanti che porterebbe a una catastrofe globale.



Il cast di Tom Clancy's Jack Ryan 3

Per quanto riguarda il cast, il trio di spie principale è confermato in toto: John Krasinski si è imposto ormai come un'icona del genere continuando a conferire a Jack Ryan la profondità psicologica necessaria insieme con i valori morali "tutti americani" che lo rendono tanto amato dal pubblico. Accanto a lui troviamo, confermato fin dall'inizio, un veterano del piccolo schermo quale Wendell Pierce, perfetto contraltare nel ruolo dell'altro agente James Greer. Dalla precedente stagione torna anche un altro attore molto amato dal pubblico televisivo, ovvero Michael Kelly.

Poi, come prevedibile, la terza stagione di Tom Clancy's Jack Ryan vede una serie di nuove entrate di indubbio spessore, prima tra tutte quella di un decano della recitazione quale lo scozzese James Cosmo (Braveheart) nel ruolo di Luka, un ex soldato dell'Armata Rossa divenuto nei decenni una sorta di "Eminenza Grigia" in grado di spostare gli equilibri politici e militari anche nell'odierna Russia. Accanto a lui la tedesca Nina Hoss, appena apprezzata accanto a Cate Blanchett in Tár di Todd Field. A lei è toccato il ruolo di Alena Kovac, capo di governo di una nazione un tempo contenuta nell'ex blocco sovietico dell'Est Europa, Paese che adesso si trova sotto la minaccia di un conflitto con gli alleati di una volta. Ma l'attrice che lascia maggiormente il segno in questa nuova stagione è senza dubbio Betty Gabriel (Clickbait), una delle attrici emergenti del panorama hollywoodiano contemporaneo la quale offre spessore e carisma alla sua Elizabeth Wright, altro agente della CIA di stanza in Europa che funge da supervisore alle azioni di Ryan e Greer.