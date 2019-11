TIMvision, le migliori Serie TV del 2019

Speciali Serie TV

Dalle ancelle di The Handmaid's Tale agli adolescenti di SKAM Italia, le storie più appassionanti dell'anno sulla piattaforma streaming di TIM.

Tra le piattaforme che ci hanno permesso di vedere le migliori Serie TV del 2019 c'è sicuramente TIMvision, la TV on demand di TIM che permette di guardare in streaming su Smart TV, smartphone e decoder TIM Box moltissimi contenuti. Per i clienti che possiedono un abbonamento TIM SUPER TIMvision è incluso, mentre per gli altri ha un costo di 5 euro al mese. Esiste anche l'opzione PLUS che permette l'accesso al catalogo completo e la visione dei contenuti anche offline grazie alla funzione di Download&Play. TIMvision offre film, cartoni animati e, soprattutto, Serie TV in esclusiva che non troverete su altre piattaforme. Ne abbiamo selezionate cinque che non potete perdere se volete recuperare le migliori Serie TV del 2019.

1. Killing Eve

Eve (Sandra Oh) e Villanelle (Jodie Comer) si danno la caccia a vicenda in questo spy thriller non convenzionale e dalle mille sfumature. La prima è un'addetta alla sicurezza per l'MI5, la seconda una spietata killer; sembrano non avere niente in comune eppure sono affascinate l'una dalla vita dell'altra. Killing Eve rivoluziona i canoni delle storie di spie puntando tutto sulla caratterizzazione delle due protagoniste. Il loro rapporto, assurdo e controverso, è uno dei più particolari visti in TV. La trama, ricca di colpi di scena e difficilmente prevedibile, non è mai banale. E la sceneggiatura di Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) regala momenti di altissimo dark humor britannico.

2. The Handmaid's Tale

Le tre stagioni della serie distopica tratta dal romanzo di Margaret Atwood conosciuto in Italia con il titolo Il racconto dell'ancella sono state rese disponibili su TIMvision in contemporanea con gli Stati Uniti. The Handmaid's Tale è la storia dell'ancella Difred (Elisabeth Moss), privata di tutti i diritti e costretta alla schiavitù sessuale nell'immaginaria Repubblica di Gilead, un regime estremista e misogino di ispirazione biblica. Ma è anche la storia di un'intera società totalitaria (immaginaria, ma spaventosamente verosimile) in cui le donne sono alla mercé degli uomini. Alcune scene della serie, particolarmente strazianti, sono un pugno nello stomaco. Ma occorre guardarle per rendersi conto di quanto sia importante contrastare, anche nel mondo reale, maschilismo, patriarcato e fondamentalismo religioso. Non è un un caso che l'estenuante lotta di Difred per la libertà sia già diventata un punto di riferimento per i movimenti femministi di tutto il mondo.

3. SKAM Italia

Un piccolo gioiello televisivo tutto made in Italy. Skam Italia, versione nostrana dell'omonima serie norvegese, segue le vicende di un gruppo di studenti del liceo Kennedy di Roma. Ma non è un teen-drama qualsiasi. Prima di tutto per la particolare modalità con cui sono stati rilasciati gli episodi: ogni puntata è composta da tante brevi clip, mai più lunghe di un paio di minuti, messe in streaming ogni giorno allo stesso orario in cui si svolgono i fatti nella serie. L'episodio completo è reso disponibile dopo sette giorni. La narrazione, inoltre, prosegue sui profili Instagram dei protagonisti, aggiornati in tempo reale. I temi trattati riguardano da vicino la vita degli adolescenti di oggi: dalla ricerca di se stessi, al sesso, al rapporto con i social media. Ma tutto viene affrontato in modo trasparente e onesto, tanto da far sembrare le storie dei protagonisti incredibilmente vicine a noi. Dopo la notizia della cancellazione dello show alla terza stagione (che aveva provocato l'indignazione e le proteste dei fan), alcuni indizi lanciati da uno degli attori protagonisti su Facebook fanno presagire che una quarta stagione sia in fase di produzione e arriverà nel corso del 2020. Ma non si sa ancora se sulla stessa piattaforma.

4. The Good Fight

La serie spin-off dell legal drama di CBS The Good Wife riporta sullo schermo il personaggio di Diane Lockart (Christine Baranski), un agguerritissimo avvocato che deve affrontare una truffa finanziaria che l'ha coinvolta. La protagonista è costretta quindi a reinventarsi iniziando a lavorare in un emergente studio di Chicago, insieme a colleghe più giovani di lei. The Good Fight deve molta della sua celebrità alle prese di posizione contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le politiche portate avanti dalla sua amministrazione. Nel corso delle sue tre stagioni ha affrontato temi attualissimi (dalle molestie sessuali sul posto di lavoro alla deportazione degli immigrati) inserendoli in maniera naturale nella trama. Uno dei pochi casi in cui uno spin-off è (forse) meglio della serie "madre".

5. Vikings

La serie creata da Michael Hirst (I Tudors) ripercorre le epiche saghe sulle esplorazioni e incursioni dei normanni della Scandinavia dell'Alto Medioevo. Il protagonista è il vichingo Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), avido capo che si mette alla ricerca di nuovi territori da razziare. Attorno a lui una serie di personaggi più o meno storici è al centro di battaglie, crudi combattimenti e persino storie d'amore. Vikings ha soprattutto un merito: presentare i Vichinghi non come quei barbari rozzi e senza scrupoli di cui abbiamo letto sui libri di storia. La serie cerca di andare a fondo e si sforza di mostrare - quasi come farebbe un documentario - la cultura, la religione e le usanze dei celeberrimi Uomini del Nord.

Questa classifica rappresenta solo una selezione di quelle che secondo noi sono le migliori Serie TV del 2019 disponibili in streaming su TIMvision. Nel catalogo del servizio di video on demand di TIM ne troverete molte altre. Non resta che sfogliarlo, una locandina dopo l'altra.