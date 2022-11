The White Lotus 2: La serie rivelazione torna in tv, ecco cosa ci aspetta nella nuova stagione

Speciali Serie TV

La serie vincitrice di 10 Emmy torna su Sky e NOW con una seconda stagione ambientata in Sicilia.

Dopo l'enorme e probabilmente inaspettato exploit agli ultimi Emmy - ben 10 le statuette conquistate, tra cui quella per la migliore miniserie o serie antologica - The White Lotus torna per una seconda stagione interamente ambientata in Italia, più precisamente tra i paesaggi affascinanti e i borghi antichi della Sicilia. Il cast è stato quasi totalmente rinnovato. A tornare nello show dopo la prima stagione girata alle Hawaii sono solo Jennifer Coolidge nel ruolo di Tanya McQuoid e Jon Gries in quello del marito Greg. Tra le nuove aggiunte troviamo invece nomi del calibro di Aubrey Plaza (Parks and Recreation), Michael Imperioli (I Soprano), Theo James (Un amore senza tempo), Haley Lu Richardson (A un metro da te) e persino un premio Oscar quale F. Murray Abraham (Amadeus). Oltre ovviamente a un cast di supporto di attori italiani tra cui spicca Sabrina Impacciatore (L'ultimo bacio). L'appuntamento è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 7 novembre, ogni lunedì con un nuovo episodio alle ore 21:15.

The White Lotus 2: Nuovo resort, nuovi ospiti, altri problemi

Nella seconda stagione l'ideatore, sceneggiatore e regista Mike White (Enlightened), premiato con tre Emmy per il ciclo inaugurale, propone lo stesso percorso narrativo: come nei precedenti episodi, anche l'inizio di The White Lotus 2 vede un corpo che galleggia senza vita tra le onde e i bagnanti. A quale dei personaggi principali apparterrà? Lo spunto iniziale che guarda al thriller serve all'autore per sviluppare ancora una volta in maniera ammirevole il connubio che ha fatto la fortuna della serie: una messa in scena capace di cogliere il meglio dell'ambientazione abbinato a una scrittura capace di conferire ai personaggi in scena profondità psicologica e verità emotiva. Ecco dunque che la stagione 2 ci regala ancora una votla figure in chiaroscuro con cui lo spettatore comune può senza dubbio entrare in empatia. Come ad esempio le due coppie accomunate dalla ricchezza ma radicalmente diverse tra loro - intellettuale e impegnata una, frivola e scanzonata l'altra - che hanno deciso di fare questa vacanza insieme pur conoscendosi appena. Il tempo passato in Sicilia porterà loro a scoprire qualcosa non soltanto degli altri, ma soprattutto di se stessi.

Altro gruppo fondamentale della storia è quello composto da tre generazioni che hanno scelto di venire in Sicilia per ritrovare le proprie origini. Nonno, figlio e nipote trovano il modo di confrontarsi e tentare di risolvere i numerosi problemi familiari, pur rimanendo piuttosto distanti nelle differenze di vedute e in uno stile di vita che li tiene fin troppo separati. La stagione 2 di The White Lotus possiede poi una grande quantità di altri personaggi di contorno sfaccettati e dotati di una loro tenerezza, su tutti la bacchettona concierge dell'albergo che deve accontentare le bizzarrie degli esuberanti ospiti ma non riesce allo stesso tempo a trovare un equilibrio nella propria vita privata. Un personaggio quest'ultimo che, lo scriviamo con un certo sincero orgoglio, viene sviluppato dalla Impacciatore con una prova maiuscola, in quanto gli conferisce sia leggerezza comica che spessore drammatico nei momenti necessari.

Benvenuti in Sicilia

Fin dai rinnovati ed elettrizzanti titoli di testa si possono cogliere in queste nuove puntate di The White Lotus altre differenze sostanziali rispetto alla prima stagione. Invece di puntare principalmente all'esotismo e ai suoi magnifici scenari come era accaduto in precedenza alle Hawaii, Mike White sceglie questa volta una commistione di natura e storia: la Sicilia - in particolare Taormina - diventa così un luogo in cui le fascinazioni del passato, con tutto il loro peso drammatico, influenzano in qualche modo l'inconscio dei personaggi. L'insistenza precisa su inquadrature che propongono statue di teste di personaggi mitici del luogo viene adoperata per immergere storia e figure in un'atmosfera sospesa, ambigua.

Allo stesso modo, tutti gli stereotipi e i luoghi comuni non soltanto sulla Sicilia ma più in genere sull'essere italiani - molto interessante sotto questo punto di vista il lavoro fatto sui personaggi delle due giovani che frequentano l'albergo di lusso in cerca di successo e denaro - vengono in qualche modo riproposti in maniera giocosa ma assolutamente non superficiale. Perché se c'è una cosa che The White Lotus ha saputo fare con sorprendente efficacia in queste due stagioni è mescolare serio e faceto: dietro la confezione elaborata e spesso lussureggiante, infatti, vengono affrontate con lucidità molte tematiche che riguardano il nostro presente. Nelle nuove puntate si parla senza retorica di convenzioni sociali che devono essere superate, di conflitti generazionali sempre più radicali, di una visione del mondo in continuo cambiamento. Insomma, intrattenimento per chi vuole godersi una serata in spensieratezza, ma anche spessore psicologico e addirittura momenti di poesia intima. Ancora una volta, Mike White ha fatto centro.