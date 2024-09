The Penguin, la nuova serie DC arriva su Sky e NOW: Tutto quello che bisogna sapere prima di iniziare

Speciali Serie TV

L'atteso spin-off sequel del film The Batman arriva in tv, su Sky e in streaming solo su NOW, il 20 settembre.

All'inizio del 2022, in un momento in cui le storie dei supereroi della DC sembravano essersi un po' impantanate, l'arrivo sul grande schermo di The Batman accese una luce sulla necessità e l'opportunità di un nuovo inizio. La versione di Matt Reeves dell'iconico personaggio dei fumetti, un film cupo e violento, riuscì a mettere tutti d'accordo nel modo in cui onorava i codici di Batman e di Gotham City, la sua città. A tal punto che le è stato ampiamente riconosciuto un posto nel canone del franchise, permettendole di lanciare un proprio universo condiviso formato da sequel cinematografici e televisivi. Un universo la cui espansione inizia ufficialmente ora, con l'arrivo della serie spin-off The Penguin, prodotta a livello esecutivo dallo stesso Reeves, nel frattempo al lavoro sul secondo film.

In Italia in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 20 settembre, in contemporanea con gli Stati Uniti (dopo il primo episodio, la serie proseguirà ogni lunedì dal 30 settembre), The Penguin riprende il racconto esattamente dal punto in cui si era interrotto alla fine del film. Come forse ricorderete, era stato lo stesso Batman di Robert Pattinson a riconoscere che, dopo le malefatte dell'Enigmista, uno psicopatico serial killer che aveva preso di mira l'élite di Gotham, le cose sarebbero peggiorate prima di migliorare. La sua compagna giustiziera Selina Kyle si era trovata d'accordo con lui, affermando che, se è vero che quel posto non cambierà mai, la dipartita del boss Carmine Falcone avrebbe complicato la situazione, perché "ci sarà una lotta per il potere" e sarà "cruenta". The Penguin, di fatto una serie di otto episodi con un inizio e una fine, racconta esattamente questo, concentrandosi sullo spregevole Oz Cobb, meglio conosciuto come il Pinguino, interpretato nuovamente da Colin Farrell.

Promo Video: Promo Video della serie con Colin Farrell- HD

The Penguin: La storia di come il Pinguino farà sua Gotham City

La morte del boss criminale Carmine Falcone, ucciso dall'Enigmista sotto gli occhi di Bruce Wayne/Batman e dell'agente James Gordon, ha creato un vuoto di potere a Gotham City. The Penguin esplora l'ascesa dello sfigurato Oz Cobb, ex luogotenente di Falcone, nell'oscuro e pericoloso mondo criminale della città. Se in The Batman abbiamo conosciuto un Pinguino ai limiti del buono a nulla, piuttosto goffo, che si limita a gestire un nightclub e fare affari loschi per il capo, The Penguin tira fuori il suo desiderio latente di essere e avere di più, di non essere più sottovalutato, fino a diventare il potente villain che conosciamo dai fumetti. Come raccontato da Farrell, la serie esplora ulteriormente la forza e la cattiveria del personaggio, un uomo dal cuore spezzato che è molto più di quello che abbiamo visto in The Batman. E con molto più tempo a disposizione, The Penguin racconta presente e passato del protagonista, approfondendo la sua psicologia.

Chiaramente, lungo la strada, il Pinguino incontra non pochi ostacoli alla sua realizzazione, anche interni alla stessa famiglia Falcone. La star di Fargo Cristin Milioti interpreta Sofia, la figlia di Carmine, un'assassina psicopatica che, dopo essere stata rilasciata dall'Arkham Asylum, il manicomio criminale di Gotham, è determinata a combattere Oz per il controllo della città. E lui affronta le molteplici minacce potendo contare davvero su pochi, cercando al tempo stesso di tenere fede alla promessa di avere una vita migliore fatta alla madre con problemi mentali.

"C'era una domanda che continuava a tormentarmi: perché ci interessa questo tizio?", ha spiegato l'ideatrice e showrunner Lauren LeFranc. "Un uomo bianco di mezza età volubile e narcisista che vuole il potere? Non ne abbiamo visti abbastanza così? Ma poi ho guardato i miei due bambini, queste due giovani menti malleabili, e ho pensato: cosa potrebbero diventare? Nascono uomini cattivi? O lo diventano? Così, ho iniziato a pensare a questa serie meno come una tradizionale storia di ascesa al potere e più come all'origine di un mostro e all'opportunità di esplorare la psicologia di Oz, mostrando la sua logica perversa e la sua storia senza glorificarla. Senza rifuggire dal costo brutale e straziante che deriva dall'incrollabile desiderio di potere di un uomo".

The Penguin: Ci sarà anche Batman?

In questa storia alla Scarface, come l'ha definita LeFranc, che comincia una settimana dopo gli eventi del primo film, potreste chiedervi - ma è probabile che l'abbiate già fatto - se il Batman di Pattinson sarà della partita. La risposta è no. "Non credo che manchi qualcosa di fondamentale", ha detto Reeves a SFX. "Si va in un vicolo diverso. Quindi lo spettro di Batman è lì. Lo spettro dell'Enigmista è lì. Lo spettro di tutto quello che accade nel primo film è lì. Mette al corrente. Ed è esattamente da dove cominciamo". LeFranc ha aggiunto: "Comprendo perché il desiderio delle persone sia di avere Batman, o di pensare che se Batman non è in uno show o in un film, non ha lo stesso impatto. Per quanto mi riguarda, penso che abbia un impatto diverso. I film di Matt sono raccontati attraverso la lente di Batman, quindi sei in alto, guardi la città dall'alto. È una prospettiva diversa. Con Oz, sei nelle strade della città, sei nella polvere, nel fango e nella sporcizia. Lui guarda in alto, vuole farsi strada fino in cima".

Pensate quindi a The Penguin come a una o più porte aperte su altri luoghi della città, dove accadono cose che fanno parte della stessa storia più grande. In effetti, ha confermato la showrunner, "Siamo un ponte tra i due film. Ci collegheremo quasi direttamente al secondo film pianificato da Matt". Ma prima di allora, preparatevi a familiarizzare con il mondo di Oz. Qualcuno di cui non ci si può sempre fidare. "È molto intelligente e molto metodico, ma è anche estremamente impulsivo", ha detto LeFranc. "Non si può prevedere cosa farà".