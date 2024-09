The Penguin, i cattivi e quelli ancora più cattivi: Conosciamo i personaggi della nuova serie di Sky e NOW

Speciali Serie TV

Lo spin-off sequel del film The Batman in onda su Sky e in streaming solo su NOW da oggi.

Se ci fosse un servizio come Viaggiare Sicuri per i mondi dei supereroi, probabilmente sconsiglierebbe di recarsi a Gotham City. Soprattutto in questi giorni. Alla fine del film di successo The Batman, la follia omicida dell'Enigmista aveva messo in pericolo migliaia di vite innocenti inondando la città mentre mirava a colpire ancora una volta l'élite corrotta, aiutato dai suoi adepti. Tra le vittime anche il potente boss del crimine locale Carmine Falcone, la cui morte ha creato un vuoto di potere che il suo lacchè Oz Cobb, meglio conosciuto come il Pinguino, cerca ora di riempire in tutti i modi meno leciti nel nuovo spin-off sequel The Penguin, una serie di otto episodi in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti, da oggi venerdì 20 settembre (dal secondo episodio, la programmazione proseguirà ogni lunedì a partire dal 30 settembre).

Vedendo un'opportunità, il goffo e fin troppo sottovalutato Oz si muove nel ventre criminale di Gotham nel tentativo di trarre vantaggio dalla morte di Falcone e per imporsi come il prossimo boss della città e trasformarsi nel temibile villain che conosciamo dai fumetti DC Comics. A tal fine, The Penguin, prodotta a livello esecutivo dal regista e co-sceneggiatore del film Matt Reeves, presentata una nuova serie di avversari e alleati che ostacoleranno o aiuteranno il protagonista in questa sua ascesa al potere. Riprendendo il ruolo da The Batman, Colin Farrell torna a indossare una quantità impressionante di trucco e protesi mentre guida Oz in un disvelamento pubblico e privato che mostra molto più che nel film la forza e la cattiveria del personaggio. Eventi che, con ogni probabilità, costringeranno Batman ad aggiustare le sue strategie nel prossimo sequel cinematografico.

The Penguin: Il ritorno dei Falcone

Se pensate che la morte di Carmine abbia messo fine ai Falcone e al loro impero criminale, vi sbagliate, poiché non molleranno l'osso così facilmente. Una delle figure centrali di The Penguin, di fatto la principale antagonista di Oz, è Sofia Falcone, figlia del defunto boss. Interpretata dalla star di How I Met Your Mother e Fargo Cristin Milioti, Sofia è una criminale spietata con conti in sospeso da regolare, un'assassina senza tutte le rotelle a posto che, dopo un periodo di 10 anni al manicomio Arkham, ha intenzione di sostituire il padre sul trono, ponendosi quindi in contrasto con i piani di Oz. Ma sarà sempre così? Soprannominata dalla stampa "L'Impiccato" per gli omicidi che ha commesso, Sofia forma una specie di alleanza con Oz. Ma quanto riusciranno a farla durare? Reduce da La fantastica signora Maisel, Micheal Zegen affianca Milioti nei panni di Alberto Falcone, un altro dei figli-eredi di Carmine, determinato a spingere sul mercato una nuova droga. Nei fumetti, lui ha sempre voluto seguire le orme del padre, il quale invece preferiva per il figlio una vita diversa. È estremamente intelligente, avendo studiato nei migliori istituti, ma è accecato dalla gelosia verso i fratelli, per via del loro trattamento preferenziale negli affari di famiglia. Come se per loro sia stato più facile...

Nella gerarchia dell'organizzazione, una mansione importante è ricoperta dal secondo in comando Johnny Vitti, il cui volto corrisponde a quello di Michael Kelly (House of the Cards). Non è un bravo ragazzo, chiaramente. E non sembra avere una grande considerazione del Pinguino. Il suo ruolo potrebbe essere quello di mantenere una linea mentre in città esplode una guerra, ma qualcosa ci dice che difficilmente lo vedremo fare gli interessi dell'ex luogotenente dalla camminata ciondolante, portandolo allo scontro mentre lo stesso cerca di perseguire un piano intelligente e violentissimo per mettere gli uni contro gli altri. Nel trailer ufficiale lo si vede rivolgersi al signore del crimine Salvatore Maroni affermando di voler "radere al suolo quell'impero". Impero che conta anche Luca Falcone (Scott Cohen, Una mamma per amica), parente di Carmine, e Milos Grapa (James Madio, The Offer), un altro gangster ai massimi livelli dell'organizzazione.

Il nemico del mio nemico è mio amico?

In The Penguin il mafioso Salvatore Maroni è interpretato dal veterano dello schermo Clancy Brown (Billions, Dexter: New Blood). Responsabile con la "drop" di un'epidemia di droga a Gotham, Maroni è un rivale storico dei Falcone. O forse sarebbe meglio dire che lo era. Un tempo il più grande boss criminale di Gotham, Salvatore è caduto in disgrazia come parte della guerra contro la famiglia Falcone, mentre questa saliva al potere, incastrato da Carmine e finito in prigione con la complicità di poliziotti corrotti e pezzi grossi della politica. Vedremo quali saranno le mosse del Pinguino, ma è certo che un ruolo in tutta questa faccenda lo avrà anche Nadia Maroni, matriarca della famiglia e seconda in comando all'omonima organizzazione, interpretata da Shohreh Aghdashloo (24).

Chi tra i Falcone e i Maroni darà più problemi al Pinguino ci sarà modo di scoprirlo. È certo che qualcun altro, invece, starà dalla sua parte. Rhenzy Feliz, giovane attore in tv conosciuto soprattutto per i suoi trascorsi in Runaways, è stato scelto per il ruolo di Victor Aguilar. Si tratta di un nuovo personaggio, un ragazzo ispanico di uno dei quartieri meno abbienti di Gotham che diventa il protetto di Oz durante la sua campagna per prendere il controllo del mondo criminale della città, lavorando come suo autista. Curioso e desideroso di migliorarsi, Vic è stato colpito direttamente dai recenti accadimenti a Gotham e viene visto da Oz sempre più come qualcuno da addestrare, trasmettendogli la sua visione della vita criminale. "Victor e Oz sono un po' come Batman e Robin alla rovescia", ha spiegato Farrell in un'intervista. Deirdre O'Connell (Outer Range) e Carmen Ejogo (Your Honor) interpretano invece Francis Cobb, la madre protettiva e con problemi mentali di Oz, che sprona il figlio nel raggiungimento dei suoi obiettivi e con la quale lui ha un rapporto contorto e complicato, e Eve Karlo, l'amante del protagonista, una donna di compagnia che cambia continuamente look e vestiti ed è preoccupata che gli affari dell'uomo finiscano col bussare alla sua porta.