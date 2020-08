The Last Narc: la sconvolgente serie documentaria è su Amazon Prime Video!

Speciali Serie TV

In quattro avvincenti puntate, la serie The Last Narc di Tiller Russell fa raccontare ai veri protagonisti della vicenda il martirio dell'agente DEA Enrique "Kiki" Camarena, narrato nella finzione di Narcos: Mexico e il complotto che impedì il corso della giustizia. Il risultato lascia senza parole.

Cominciamo questa presentazione con un'avvertenza: la visione su Amazon Prime Video di The Last Narc – miniserie in quattro puntate di Tiller Russell - che ha dedicato a questo lavoro 15 anni - è consigliata ad un pubblico adulto e maturo, che sa (o dovrebbe sapere) a cosa va incontro, perché si tratta di un documentario e non di una ricostruzione spettacolarizzata come quelle a cui ci hanno abituato pur ottime serie come Narcos (proprio la storia narrata nella prima stagione di Narcos: Mexico è il tema di queste quattro puntate) e film come Sicario e Soldado, o i romanzi di Don Winslow sui cartelli della droga. Documentati, per carità, rigorosi, ma comunque sempre con quel sottofondo di ricostruzione che dà l'alibi allo spettatore di assistere a qualcosa di esagerato e forse di impossibile. The Last Narc non lascia nessuna possibilità di sfuggire alla realtà dei fatti: i volti e le parole di chi racconta storie atroci che ha visto e vissuto in prima persona parlano chiaro, non risparmiano niente, e una volta ascoltata la verità non si potrà più tornare indietro. A livello di intensità, verità e impossibilità di dimenticare quello che viene raccontato solo El sicario – Room 164 di Gianfranco Rosi sta alla pari con quello che i protagonisti raccontano a questo coraggioso e capace documentarista, che dà alla storia il ritmo e la tensione di un film, e alla fine anche un colpo di scena (stavolta anche il complotto è vero, ed è di quelli che fanno tremare le vene dei polsi).

Hector Berrellez

The Last Narc e i volti del Male

Dunque, dicevamo, è tutto vero: l'ultimo narc del titolo (senza o, è il poliziotto che dà la caccia ai narcos, appartenente in questo caso alla DEA americana) è Kiki Camarena, agente sotto copertura impegnato nella lotta ai cartelli della droga e martirizzato 35 anni fa in nome di sporchi interessi politici ed economici più grandi di lui, ma è anche l'uomo incaricato di risolvere il caso del suo rapimento ed omicidio (con l'operazione Leyenda), rifornito di mezzi e denaro, che è riuscito a far parlare i testimoni oculari ma è stato in seguito delegittimato, azzittito, trasferito, minacciato ed esautorato, ovvero l'agente Hector Berrellez, che sembra davvero uscito da un film, ma è, come dicono gli americani, “the real thing”. Accanto alla sua testimonianza ci sono quelle degli uomini che è riuscito a convincere a parlare, Ramòn Lira, Jorge Godoy e René Lopez, collaboratori di giustizia inseriti nel programma Protezione Testimoni, che in cambio dell'immunità gli hanno permesso di ricostruire la tragica vicenda di Camarena fino ai più atroci dettagli. Sono tre poliziotti venduti ai Narcos e diventati guardie del corpo (sempre presenti, sempre ubbidienti) degli spietati boss della droga Rafael Caro Quintero (latitante da 7 anni) ed Ernesto Fonseca Carrillo, che con Felix Gallardo costituivano il cosiddetto cartello di Guadalajara, che movimentava la droga dal Messico agli Stati Uniti, prima di essere costretti a lasciare le redini del potere al cartello di SInaloa dello psicopatico El Chapo Guzmàn, che Lima vede per la prima volta strafatto di coca, ricoperto di sangue e sorridente, accanto a un cadavere che ha appena smembrato.

Ramòn Lima

Il Male che volto ha? Non ha solo la faccia di chi tortura e uccide senza batter ciglio, di chi si crede intoccabile e onnipotente perché ha l'appoggio dei politici e del governo che fa affari con lui, ma anche quello di chi assiste, di chi probabilmente ha scelto questa vita per avere almeno le briciole che restano dopo che i potenti hanno banchettato. Ë un dato di fatto che per compiere le azioni che hanno fatto o anche solo per aver assistito, dovevano essere non solo minacciati ma partecipi: sullo schermo raccontano tutto, perfino il loro passato da poliziotti “buoni e idealisti”, ma non parlano delle orge e del continuo uso di droga con cui i boss tenevano sotto controllo i loro fedeli soldati. Si legge nei loro volti che hanno visto cose orribili, oltre a quelle atroci che raccontano con dovizia di particolari: Jorge Godoy è chiaramente vittima di uno squilibrio mentale (ad una domanda, racconta il regista, ha estratto la pistola puntandola su di lui e sull'operatore), mentre Ramòn Lima, il più anziano, appare rassegnato (poco convincono le sue richieste di perdono), e René Lopez è quello che sembra più freddo e indifferente. Ma parlano, raccontano tutto, ansiosi, più che di liberarsi la coscienza, di vendicarsi per la vita che (non) hanno avuto. Questi tre uomini che accettano di fare da guardie del corpo a feroci assassini non sono ovviamente i soli protagonisti della serie, ma sono i depositari di una verità incontrovertibile che non è servita a niente, così come il sacrificio dell'agnello.

Jorge Godoy

The Last Narc e la voce delle vittime

In The Last Narc ci sono molte testimonianze: di ex colleghi e amici di Camarena, del suo supervisore e delle vittime della vicenda, prima tra tutti la vedova Geneva, donna di grandissima dignità, che aspettava l'adorato marito per pranzo il giorno del rapimento ed è stata costretta a rivelare ai figli piccoli la verità sull'atroce morte del padre. Rapito su ordine del cartello di Guadalajara, torturato selvaggiamente per 36 ore con l'aiuto di un medico che aveva il compito di farlo durare coi farmaci il più a lungo possibile, Camarena venne poi ucciso brutalmente, mentre in un'altra stanza subiva la stessa sorte il pilota dell'aereo che lo aveva portato a sorvolare l'enorme piantagione di marijuana di Quintero da lui scoperta e poi distrutta, il capitano Alfredo Zavata-Avelar, sepolto ancora vivo. All'”interrogatorio” era presente, si scoprirà, un importante e attivissimo uomo della CIA, in prima linea in Bolivia e Vietnam, Felix Rodriguez, esule cubano, preoccupato che l'agente potesse aver scoperto non solo le complicità delle alte sfere del governo messicano coi cartelli, ma anche l'accordo americano per finanziare sottobanco la guerra anticomunista dei Contras in Nicaragua (il famoso Irangate del colonnello North), e l'addestramento delle truppe per la guerriglia da parte della CIA nei terreni di proprietà dei narcos. Se Camarera fu il capro espiatorio di questa orrenda politica clandestina, molte altre furono le vittime delle paranoie dei boss come Quintero, convinti che ogni gringo fosse una spia della DEA: subirono così la stessa sorte dell'agente, torturati atrocemente e uccisi, sia una famiglia americana di testimoni di Geova che suonò al campanello sbagliato, sia due turisti che volevano pranzare a un ristorante senza sapere che apparteneva al cartello. Tutti sepolti in un luogo dal nome poetico come il Bosco della primavera, dalle squadre appositamente destinate a questo compito e chiamati Los Dormidos, gli addormentati.

Kiki e Geneva Camarena

Il coraggio dei testimoni e del regista di The Last Narc

Hector Berrellez assomiglia a un vecchio eroe del noir, un detective che ne ha viste di tutti i colori ma che non è abbastanza cinico da rassegnarsi a questa gigantesca ingiustizia decretata da chi gli ha rovinato la vita, affidandogli il compito di scoprire una verità che poi gli ha chiesto di dimenticare. Un uomo costretto a credere che la guerra alla droga proclamata da Reagan e da altri presidenti sia stata solo una finta ufficiale, contraddetta dalle vere pratiche clandestine. Sia lui che i testimoni inseriti nel programma di protezione rischiano la vita: non solo per una possibile vendetta dei boss traditi (tutti vivi e liberi, a parte Galliardo, incarcerato, ed El Chapo, estradato e rinchiuso finalmente in un carcere statunitense a prova di evasione) ma anche per quella della CIA, che di certe cose preferisce non si parli più. In tutto questo, risuonerà a lungo nelle nostre orecchie la voce sempre più flebile che chiede pietà di Enrique Kiki Camarena raccontata da chi c'era, il cui inutile sacrificio, fatte le debite differenze, ricorda quello ancora senza risposte del nostro Giulio Regeni e dei tanti innocenti assassinati nel mondo in nome di interessi e ideali distorti. Non possiamo che essere grati a Tiller Russell per aver riportato il suo nome all'attenzione dell'opinione pubblica, rischiando moltissimo in prima persona, e ad Amazon Prime Video per aver avuto il coraggio di proporre questa serie, quando già in molti scommettevano che - come l'inchiesta sulla morte di Camarena - anche questo tentativo di rendergli giustizia sarebbe svanito nel nulla. A volte vale la pena di fare un viaggio all'inferno per capire che Bene e Male non sono concetti astratti e che c'è un motivo per cui coraggiosi e ostinati eroi scelgono di combattere per la verità.