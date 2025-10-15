The Iris Affair, intervista al creatore Neil Cross: "L'eterno conflitto umano è tra il progresso e le sue conseguenze"

Speciali Serie TV

Dal 17 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, The Iris Affair - Missione ad alto rischio è una serie tech thriller girata in Italia e ideata da Neil Cross.

Il 56enne Neil Cross ha debuttato come romanziere nel lontano 1998 scrivendo nove libri in poco più di 10 anni, l'ultimo dei quali intitolato Luther: The Calling (semplicemente Luther nell'edizione italiana edita da Rizzoli) che funge da prequel alla nota serie con protagonista Idris Elba. Oltre ad aver creato Luther per la BBC, arrivata a cinque stagioni per un totale di 20 episodi, Neil Cross è stato anche ideatore e showrunner di Crossbones (inedita in Italia), Hard Sun (TimVision) e The Mosquito Coast (Apple TV). La nuova serie dell'autore britannico, girata quasi interamente in Italia, si intitola The Iris Affair - Missione ad alto rischio ed è disponibile dal 17 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Questa volta la mente di Neil Cross ha cercato nuova suspense in una storia crime/thriller/sci-fi in cui un'indecifrabile creazione tecnologica potrebbe distruggere il mondo. Solo una donna possiede abilità e intelligenza richieste per risolvere l'enigma, nonostante la polizia e una misteriosa organizzazione le diano la caccia tra la Sardegna e Roma. La storia di The Iris Affair - Missione ad alto rischio ruota intorno alla figura della brillante Iris Nixon, interpretata dall'attrice irlandese Niamh Algar. Unica ad aver risolto una serie di complessi enigmi online, viene condotta in una piazza di Firenze dove incontra il carismatico imprenditore Cameron Beck, che ha il volto di Tom Hollander. Quest'ultimo invita Iris a lavorare per lui per sbloccare una potentissima tecnologia top-secret. Incuriosita, la donna accetta, ma quando scopre il suo pericoloso potenziale, ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare. Un inseguimento senza sosta anima gli otto episodi della serie, partendo da un isolato bungalow in Sardegna fino alle affollate strade di Roma.

Abbiamo raggiunto al telefono Neil Cross per un'appassionata chiacchierata sui temi della serie, sul lavoro di creazione narrativa e sull'Italia.

The Iris Affair, Neil Cross: "Un privilegio girare in Italia, è stato difficile andarmene"

Neil, una delle migliori battute della serie l'hai scritta per il personaggio di Tom Hollander nell'episodio 6, quando in un monologo spiega che l'umanità può dare il meglio di sé solo dopo aver mostrato il peggio di sé. E così che funziona l'equilibrio dell'universo?

Hai individuato uno dei miei momenti preferiti della serie e anche uno dei miei ricordi più belli sul set, perché nel luogo in cui abbiamo girato quella scena c'era un acquedotto romano alle nostre spalle. Tom ha avuto l'idea di fare un gesto verso l'acquedotto, un bel momento che ha trovato lui stesso. Mi sono commosso sul set, è stato un istante davvero toccante e pieno di significato. Penso spesso al fatto che siamo una specie che avanza costantemente, senza sosta. Siamo sempre alla ricerca di nuovi orizzonti, di territori da esplorare, di tecnologie che possano migliorare la nostra vita. A volte scopriamo invenzioni che effettivamente la migliorano: la stampa, per esempio, è stata un bene immenso per l'umanità nel lungo periodo. Ma nei secoli successivi alla sua invenzione, l'Europa è stata dilaniata da guerre, violenze e massacri proprio a causa dell'accesso alla conoscenza stampata. E da tutto questo caos, alla fine, nasce anche “il meglio di noi”, come dice il personaggio di Hollander.

In Italia abbiamo la fortuna di ospitare opere dell'ingegno e dell'arte che ci ricordano, appunto, "il meglio di noi". E al contempo anche qui si sono visti nel passato orrori di cui vergognarsi.

È vero. Per esempio, i Medici erano probabilmente tra gli esseri umani peggiori che si potessero immaginare, eppure guarda cosa hanno patrocinato, quali opere di bellezza immortale sono nate grazie a loro. Questo processo continua ancora oggi. Pensa all'uomo che ha inventato il “like” sui social media. Quello che voleva era semplicemente portare un po' di gioia nella vita delle persone, e invece la sua invenzione ha generato ansia, stress, infelicità e odio. È solo un pulsante, eppure ha avuto un impatto enorme. Il nostro rapporto con la tecnologia avrà sempre un diavolo su una spalla e un angelo sull'altra. Ed è questo il conflitto eterno dell'essere umano.

Come già accaduto con la serie Hard Sun, anche con The Iris Affair hai messo un piede nella science-fiction, un genere che permette riflessioni filosofiche. In futuro vorresti creare una serie in cui mettere anche l'altro?

A volte sì, ci penso. C'è uno scrittore di fantascienza che amo molto, Alastair Reynolds. Penso che i suoi romanzi si presterebbero perfettamente a diventare serie TV. Credo che, se ho un talento o un interesse ricorrente, è quello di esplorare come reagirebbero delle persone reali in situazioni straordinarie. Che si tratti di un serial killer nascosto sotto un letto o di una tecnologia capace di cambiare il mondo, ciò che mi affascina sono sempre gli esseri umani.

E in questo caso, cosa è venuto prima per The Iris Affair? L'idea del marchingegno futuristico o il personaggio femminile?

È nata prima Iris, il personaggio. È comparsa nella mia mente quasi dal nulla. Mi piaceva l'idea di un'anti-eroina, perché finora ne abbiamo viste pochissime. Mi intrigava la possibilità di una donna amorale, ma per motivi filosofici, una persona abbastanza intelligente da convincersi che la morale non sia necessaria. C'è un filo di nichilismo nei ragionamenti di Iris che mi è sembrato interessante da mettere alla prova. Cosa succede se una persona che lavora per non provare empatia comincia a sentire che la sua corazza si incrina? Come reagisce? Può diventare un'eroina? Sono un grande appassionato di Patricia Highsmith, "Il talento di Mr. Ripley" ha avuto un'enorme influenza su di me. Volevo creare una mia “Ripley”, una figura femminile che si muovesse in un contesto simile. È lei, quella donna in quel luogo, che ha dato origine alla serie.

L'Italia era parte del progetto fin dall'inizio?

Sì, ho trascorso gran parte della mia carriera girando di notte, d'inverno, a Londra. Quando ho cominciato a delineare le prime idee per Iris, mi sono detto che ero abbastanza avanti nella carriera per scegliere diversamente. In parte è stato un desiderio personale, perché volevo passare del tempo in un posto meraviglioso, ma anche una scelta artistica. Credo che al pubblico piaccia guardare luoghi belli e immergersi in ambientazioni suggestive. L'Italia è un Paese straordinariamente bello dove ho trascorso un periodo magnifico durante le riprese. È stato difficile andarmene.

A proposito del tuo approccio alla scrittura, facciamo un esempio estremo. Se ti trovi di fronte a una scelta che ti crea dubbi su come far avanzare la storia, ti rivolgi a qualcuno perché ti aiuti a sbloccarti?

È una domanda molto interessante. In realtà, non chiedo aiuto a nessuno. Una volta mia moglie mi ha trovato accasciato per terra, e quando mi ha chiesto cosa avessi, le ho detto: “Sono bloccato. Non so cosa succede dopo. Non so come far uscire i personaggi da questa situazione. È finita. Ho esaurito tutte le idee. È normale: ogni essere umano ha un numero finito di idee, e io ho usato tutte le mie. Va bene così. Mi reinventerò come insegnante”. Lei mi ha risposto: “Ti rendi conto che lo dici ogni sei settimane?”. Fa parte del mio processo creativo. Mi piace scrivere storie che creano problemi enormi per i personaggi, problemi che io stesso non so come risolvere. Perché se io non so come uscirne, devo pensare più a fondo, e più devo pensare, più la soluzione sarà sorprendente per il pubblico. È la mia filosofia di base.

Allora la tua prossima serie potrebbe parlare di uno scrittore e delle sue difficoltà...

Assolutamente sì, ho già abbastanza materiale per scriverla.