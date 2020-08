The Head: Su Amazon Prime Video il thriller dell'estate, con Álvaro Morte tra i protagonisti

Speciali Serie TV

Scopriamo in anteprima la nuova serie tv di Amazon Prime Video, in streaming dal 5 agosto.

C'era un tempo in cui d'estate la tv si poteva solo spegnerla. Poche cose da vedere e ancora meno quelle interessanti. Poi sono arrivati i servizi streaming, e il piccolo schermo non è stato più lo stesso. Ora la tv la si porta con sé sotto l'ombrellone, e l'offerta non ha nulla da invidiare al resto dell'anno. Per molti, le serie hanno preso il posto di quei gialli che ci si ritrovava a leggere in spiaggia, ed è probabilmente pensando a questa consuetudine che Amazon Prime Video mette pepe su un'estate 2020 anomala proponendo un'esclusiva che ha tutti gli elementi per diventare il prossimo argomento di tendenza: una storia fatta e finita, un mistero apparentemente indecifrabile, un'ambientazione inconsueta e un cast d'eccezione che include la star de La casa di carta Álvaro Morte. Stiamo parlando di The Head, thriller di sei episodi disponibile sulla piattaforma dal 5 agosto. Creata dai fratelli Àlex e David Pastor, già dietro le quinte di Incorporated, e diretta da Jorge Dorado (Il molo rosso), la serie "ha un inizio, una parte centrale e una fine", come ha tenuto a precisare il produttore esecutivo Ran Telem in conferenza stampa. Non è quindi l'ennesimo mystery drama che ci porteremo dietro fino allo stremo della pazienza. Non lo è affatto. "Guardando i sei episodi, si hanno tutte le risposte", ha assicurato Talem.

Dal paradiso all'inferno: Il mistero di The Head

Tutto sembra andare splendidamente in The Head, ma è solo l'inizio. Ci troviamo al Polo Sud, un luogo tanto selvaggio quanto suggestivo, e il team della stazione di ricerca Polaris VI sta festeggiando l'ultimo giorno di luce e l'arrivo del lungo, buio inverno, che coincide con un passaggio di testimone tra le due squadre che annualmente occupano la struttura, conducendo quello che viene definito uno studio cruciale per la lotta contro il cambiamento climatico. La leggenda dello schermo John Lynch è Arthur Wilde, il famoso biologo a capo di questi uomini e di queste donne, inclusa qualche nuova recluta, come la giovane dottoressa Maggie Mitchell (Katharine O'Donnelly). È lei in un certo senso ad aprire, nei primi 10 minuti della serie, uno scenario terribilmente inquietante, diventandone poi un elemento chiave. Sei mesi più tardi, infatti, il capo della squadra estiva Johan Berg (Alexandre Willaume, Deep State) arriva alla stazione dopo tre settimane di comunicazioni interrotte. A preoccuparlo è soprattutto il fatto che quel silenzio abbia inghiottito anche Annika (Laura Bach, Gangs of London), sua moglie. Le condizioni impervie dell'Antartide suggeriscono che si sia trattato solo di un guasto e che tutti stanno bene, ma la realtà è ben diversa.

Scopre che tutti i colleghi della Winterers, com'è soprannominata la squadra di Wilde, sono morti o dispersi. Non riesce a immaginare cosa sia potuto accadere e chi abbia potuto compiere un così vile massacro - teste mozzate, corpi carbonizzati, fori di proiettile dappertutto. Ma non perde tempo. In attesa dei soccorsi, che non arriveranno molto presto, Johan avvia una propria indagine, scoprendo subito che nella stazione si nasconde un sopravvissuto. Maggie, appunto, sebbene il suo shock e la sua confusione comprensibili non sembrino essere di grande aiuto, almeno inizialmente. Lei è uno dei tanti tasselli di questo puzzle scomposto, e la sua ricostruzione degli eventi, ammesso sia attendibile, un po' alla volta lo ricompone, in una narrazione su piani temporali diversi "semplice ma spettacolare", come l'ha descritta Willaume. Va detto subito che quanto accaduto ha poco a che fare col soprannaturale. Non ci sono mostri in The Head, almeno non in senso letterale. Piuttosto, la serie "ha a che fare con le persone", come spiegato dalla Bach.

The Head, un thriller senza polizia

Ed è nei personaggi di The Head che si celano le risposte. Mentre i sospetti di Johan - anche verso lo stesso amore della sua vita - serpeggiano una rivelazione dopo l'altra, un colpo di scena dopo l'altro, e con i suoi quelli del publico, diventa via via sempre più chiaro che tutti loro hanno qualcosa da nascondere. "Per quasi tutta la serie, i personaggi non hanno un solo lato. Non è chiaro chi siano" ha detto Morte, interprete di Ramón, il cuoco della struttura, un uomo "viscerale" e "primitivo". Inutile dire che la situazione, tra i Winterers, si fa estremamente tesa. Piovo accuse, si prendono soluzioni estreme, i rapporti si fanno complicati... Più volte, durante la conferenza, si è usata la parola "passato", a far capire che è proprio quest'ultimo il nemico, la causa di ogni cosa, colui che ha trasformato gli ultimi sei mesi in un campo di battaglia. E se per Lynch la storia di The Head mostra come tutto il mondo sia connesso, e non potrebbe essere diversamente in una serie squisitamente internazionale la quale coinvolge attori e talenti di ogni parte del mondo, per Sandra Andreis, il cui personaggio e un altro membro del team, "rivela la struttura disfunzionale del potere nel mondo".

Chi è l'assassino e perché lo ha fatto? Qual è la ragione per decapitare un'altra persona? Al di là del messaggio intrinseco, tutto riconduce a questo in The Head evidentemente. La serie, David Pastor lo ha ribadito, racconta "una storia completa dal principio alla fine". Questo significa che non ci sarà una seconda stagione? Il finale non dovrebbe portare a chiederselo, ma se così non fosse, lo sceneggiatore è stato chiaro: "Non c'è una seconda stagione, ma se ci sarà racconterà una storia diversa".