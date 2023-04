The Good Mothers: Tutto sulla premiata serie Disney+ sul coraggio delle donne contro la 'Ndrangheta

Speciali Serie TV

Dal 5 aprile è disponibile su Disney+ The Good Mothers, la bellissima e importante serie italiana premiata a Berlino, sulle donne che si sono ribellate alla 'ndrangheta. Ve la presentiamo, assieme alle voci dei registi e delle (e dei) protagonisti.

'Ndrangheta, una parola dura e metallica come lo sbattere di un cancello che si chiude sulla libertà o il rumore di una lama è il nome dell'organizzazione di stampo mafioso al centro di The Good Mothers, una bellissima serie true crime Disney+, con un'ottica inedita e un punto di vista femminile. Certo fa pensare, che per raccontare una tremenda storia criminale italiana ci sia voluta la spinta del libro di un giornalista d’inchiesta britannico, Alex Perry, come inglesi sono lo sceneggiatore Stephen Butchard e Julian Jarrold, regista dei primi tre episodi (Elisa Amoruso ha diretto gli altri tre) della serie in streaming su Disney+ dal 5 aprile dopo il successo alla Berlinale che l’ha premiata col Series Award. E la prima volta che la ‘Ndrangheta viene raccontata parlando delle donne cresciute all’interno di questo sistema criminale dalla struttura arcaica e spietata, che si sono ribellate collaborando con la giustizia, spesso a prezzo dell’estremo sacrificio e in ogni caso della rinuncia a una vita libera e normale. Prodotta da House Productions e Wildside, The Good Mothers è una serie imperdibile, che serve a conoscere meglio certi risvolti del nostro Paese, con la pervasività di una mafia che dalla Calabria si è infiltrata ovunque e nelle sfere corrotte del potere politico ed economico, per rendere omaggio a queste eroiche madri, figlie e sorelle che si sono affrancate dal suo giogo.

Di cosa parla The Good Mothers: Personaggi e realtà

Al centro di The Good Mothers ci sono tre storie di donne, che proseguono in parallelo. La prima è Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), che dopo essere fuggita con la figlia Denise (Gaia Girace) e aver collaborato con la giustizia, si trova estromessa dal programma di protezione testimoni e stanca di una vita in fuga viene uccisa a tradimento dal marito, il boss Carlo Cosco (Francesco Colella), in complicità col fratello e col giovane scagnozzo Carmine Venturino (Andrea Dodero), quando si reca a Milano con la figlia per cercare un'impossibile riconciliazione, per il suo bene. Denise, nonostante sia ancora una ragazzina, avrà la forza di opporsi al padre. Poi c’è Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), sposata con un uomo che è in carcere e giovane madre di tre figli, coinvolta ma non considerata e anzi disprezzata dal padre e dai fratelli. Arrestata, per tutelare i figli e per ricongiungersi con l’amante, intraprende la difficile strada della collaborazione di giustizia, non senza ripensamenti che la mettono in pericolo su più fronti. La sua migliore amica è Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano), che vive praticamente reclusa in casa controllata a vista da un padre padrone (Nicola Rignanese), anche lei mamma, che sogna una impossibile vita normale. Ad avere l’intuizione di puntare su di loro per smantellare l’organizzazione dall’interno è un’altra donna, il sostituto procuratore Anna Colace (Barbara Chichiarelli). Con qualche piccolo cambiamento, i personaggi sono tutti reali, i fatti documentari e due delle donne protagoniste, Denise Cosco e Giuseppina Pesce, vivono ancora in regime di protezione in località segrete e con una nuova identità. Altre purtroppo non sono state così fortunate.

The Good Mothers: Una serie coraggiosa

The Good Mothers ha il coraggio di raccontare una storia sommersa, ignorata dalla maggior parte di noi e in alcuni casi ancora negata. Non c’è esaltazione della violenza, che quando viene mostrata è brutale e insensata. Racconta la storia di famiglie private e famiglie mafiose, di un mondo in cui la donna è schiava, deve chiedere il permesso per poter parlare, serve solo per fare figli e occuparsi in alcuni casi, ma sempre in forma sottomessa, degli affari di famiglia. Un ambiente arcaico e violento in cui i padri e i fratelli hanno diritto di vita e di morte sulle figlie e sorelle. A una donna non si perdona il tradimento: sposata per accordi famigliari “dinastici” giovanissima e totalmente sottomessa al nuovo padrone, è solo uno strumento e se il marito va in carcere deve vivere da reclusa, controllata in tutti gli aspetti della sua vita. The Good Mothers racconta anche di madri che tanto buone non sono, perché complici di un sistema patriarcale che sembra loro l’unico giusto: anche se a volte vorrebbero difendere le figlie, sono a loro volta vittime di una mentalità terribile. E’ straziante il dramma di Denise Cosco, strappata all’amore di una madre all’improvviso. In una scena iniziale si ritrova a casa delle cugine, due adolescenti “normali” che guardano Un posto al sole: mentre lei è consumata dall’angoscia per la sorte della mamma, la vita quotidiana attorno a lei continua, banale e terribile. I figli piccoli crescono in un ambiente in cui le donne sono disprezzate, umiliate, picchiate davanti a loro, in una violenza che non può che gettare semi malati e riprodursi all’infinito.

Vedere questa serie significa sottoporsi a una continua tensione, condividere la sofferenza delle vittime, sperare in un lieto fine nonostante tutto, pur sapendo che a volte è impossibile, ma con la consapevolezza che il coraggio di queste donne merita il nostro rispetto. The Good Mothers è accompagnato dalle bellissime musiche di Giorgio Giampà e recitato da un cast in stato di grazia. Se Valentina Bellè colpisce per la sua straordinaria aderenza al personaggio di Giuseppina Pesce e la sua capacità mimetica e linguistica (non crediamo sia semplice padroneggiare una lingua ostica come il calabrese per chiunque, e lei è di Verona), non possiamo non citare Gaia Girace, che dà a Denise Cosco un’autentica sofferenza, Francesco Colella, attore di raro spessore e sensibilità, che dipinge un padre mostro repellente e agghiacciante, la rivelazione Andrea Dodero (lo rivedremo con Denzel Washington in The Equalizer 3), che dà volto, voce e corpo a Carmine. E ancora la bellissima e sfortunata Maria Concetta di Simona Distefano, la Lea Garofalo di Micaela Ramazzotti, la determinata Anna Colace di Barbara Chichiarelli, fino ai ruoli minori tra cui ci ha colpito moltissimo quello del padre di Maria Concetta, interpretato da Nicola Rignanese che siamo abituati a vedere in parti comiche e che qua mette davvero paura. Non è certo poco, per una serie tv che racconta una pagina ancora oscura della nostra realtà, ignorata e minimizzata da chi spesso ha solo interesse a farlo.

Parlano registi e interpreti di The Good Mothers

In occasione della presentazione della serie a Roma, sono stati molti i temi affrontati dai registi e dagli interpreti. Julian Jarrold, noto per la regia di serie come The Crown, Ritorno a Brideshead e Red Riding e al cinema per Kinky Boots, ha detto che ad attrarlo nel progetto è stato proprio il fatto “che è raccontato dal punto di vista delle donne. Ci sono tantissime storie di mafia al cinema e in tv, quasi sempre dal punto di vista maschile e si tende a indulgere alla violenza se non ad esaltarla. Mi ha interessato questo modo nuovo di affrontare l’argomento stando vicino ai nostri personaggi femminili che sono spesso in pericolo ma la violenza per lo più è fuori campo, perciò abbiamo cercato di catturare l’atmosfera del mondo in cui vivono e la costante tensione che devono sopportare”. Per Elisa Amoruso, di cui ricordiamo il documentario Bellissime e il film Maledetta primavera, in cui ha diretto Micaela Ramazzotti, l’avventura nella serie è iniziata con la lettura del libro di Alex Perry: “sono rimasta estremamente colpita dal mondo che racconta. Sembrava lontano secoli per quanto riguarda la condizione delle donne e sono fatti avvenuti negli anni Duemila. (...) Dopo aver letto la prima sceneggiatura di Stephen Butchard ho pensato che fosse necessario raccontare queste storie perché io stessa da italiana conoscevo solo quella di Lea Garofalo, non quelle delle altre e come diceva Julian abbiamo finalmente cercato di rivolgere l’attenzione su coloro che in generale sono sempre state considerate l’anello debole e che pian piano debole non è più. (…) Era necessario dare voce alle donne che finora hanno fatto scelte difficili, piene di sacrifici e rinunce e sono state finora protagonisti invisibili".

Valentina Bellè parla della sua Giuseppina che compie una scelta molto dolorosa e che il sostituto procuratore coglie in un momento di fragilità. “Viene colta con l’amante, e le donne in questo caso secondo le regole 'ndranghetiste devono morire. Giuseppina non può tornare alla sua vita e il suo è un percorso zoppicante e faticoso, con dei ripensamenti, e a darle forza è il suo rendersi conto di come i figli venivano manipolati in sua assenza, soprattutto la figlia adolescente a cui in famiglia avevano fatto il lavaggio del cervello”. Micaela Ramazzotti considera la serie “come un film in sei puntate, potentissima. Il cinema ci fa ridere, piangere, conoscere e innamorare e spero dia il coraggio a tanti di ribellarsi alla violenza e agli ambienti feroci in cui nascono, crescono e muoiono”. Gaia Girace, che per ovvi motivi non ha potuto incontrare la ragazza che ritrae, Denise Cosco, ha trovato “una bella sfida interpretare un personaggio esistente e con un vissuto così importante, che si è ritrovata da sola a lottare per dare giustizia a sua madre e si è messa contro il padre. Ho avvertito una grossa responsabilità e mi sono documentata il più possibile su di lei, sperando di averle reso giustizia”. Maria Concetta Cacciola secondo Simona Distefano “sembra quella che subisce di più la condizione del patriarcato, la sua è una presa presa di coscienza graduale, anche grazie all’esempio di Giuseppina. La difficoltà riguarda il contesto familiare perché spesso sono le donne stesse della ‘ndrangheta che contribuiscono al patriarcato e alla sottomissione delle donne. Credo che Concetta abbia sofferto una grande solitudine e abbandono da parte di chi avrebbe dovuto sostenerla un po’ di più, non è stata abbastanza supportata”.

Barbara Chichiarelli sul suo personaggio: "Anna Colace ha questa intuizione di puntare sulle donne in una società endogamica, una delle più chiuse tra le società criminali, perché capisce che le prime avvisaglie di rottura al suo interno c’erano già state. C'erano gli smartphone, le donne avevano dei termini di paragone e il loro operato è stato coadiuvato da una serie di situazioni. (…) La paura degli uomini è che queste donne non tanto rivelino qualcosa di importante ma che diventino un esempio che si può replicare”. I personaggi maschili della serie sono totalmente negativi, o guastati dalla lunga frequentazione del crimine. La splendida prova di Francesco Colella nei panni del boss Carlo Cosco che uccide la madre della figlia senza scrupoli e farebbe anche di peggio nei confronti della sua “principessa”, gli è costata molta fatica psicologica, come l’attore non esita a rivelare:

Di solito un attore non dovrebbe mai confessare la propria fatica nel fare un lavoro, mostra il lavoro e basta. Qui lo faccio apertamente. Non sono d’accordo sul fatto che non si possano giudicare certi personaggi, perché io ho provato repulsione per il personaggio che ho interpretato. Avevo bisogno a fine giornata di rigettarlo per non rimanerne contaminato. Questo non mi condizionava ma mi lasciava una libertà maggiore di rappresentazione di personaggi del genere che rappresentano diversi uomini dietro cui sembra che ci siano occulte storie criminali, mentre sono degli omuncoli che vivono nascosti, non sanno chi sono se non quando ordinano la morte, abita in loro il vuoto dello spirito, non coltivano sentimenti, li rappresentano, confondono l’amore con il possesso e le loro relazioni hanno fini utilitaristici. Per rappresentare un uomo del genere dovevo farlo con il massimo delle mie possibilità. Non posso controllare l’effetto del mio lavoro ma posso partire da alcuni principi, il desiderio era quello di non innescare un processo di identificazione nel pubblico ma di repulsione e sono molto grato a tutti per avermi ospitato in questa serie che non indulge alla spettacolarizzazione. C’è uno sguardo lucido, nel solco di una cultura che apparteneva a cineasti come Francesco Rosi ed Elio Petri che avevano un punto di vista morale, che non vuol dire didattico, ma decidere un punto di osservazione dal quale guardare la realtà, sapere da che parte stare per raccogliere tutta la forza possibile per raccontare qualcosa.

Andrea Dodero è Carmine Venturino, braccio destro di Carlo Cosco e innamorato di Denise: “Questa è una serie crime ma non racconta il male, le bande, non spiccano i personaggi maschili e criminali. Di Carmine si sapeva molto poco, era figlio di un pizzaiolo e per un po’ aveva fatto quel lavoro, non era nato in quell’ambiente, non sappiamo perché è entrato nella ‘ndrangheta. Ha aiutato molto la sceneggiatura perché, per come era scritto, Carmine andava in un’unica direzione che era Denise, è lei che gli provoca questa frattura. L’unica cosa che ho trovato viene dagli atti processuali (la 'ndrangheta è l’organizzazione criminale con meno pentiti al mondo e sono tutti famigliari) ed è una dichiarazione d’amore che ha fatto al processo, dove dice “al momento c’è un posto nel mio cuore ed è di Denise Cosco”. Questo dice molto di lui e abbiamo deciso di prendere per lui una strada un po’ differente da quella di una mente criminale, è un ragazzo che ha sbagliato e chissà se avrebbe scelto di fare quello che ha fatto a posteriori".

La 'Ndrangheta in breve

La 'Ndrangheta nasce in Calabria (nella provincia di Reggio Calabria) ma è l’unica organizzazione mafiosa che ha ramificazioni in tutti e cinque i continenti. Secondo le indagini del 2022 della Direzione Investigativa Antimafia, può contare su circa 250.000 affiliati sparsi nel mondo e di più di 400.000 favoreggiatori tra affiliati e non affiliati solamente in Calabria. Ha un un fatturato annuo di circa 150 miliardi di euro. Le sue attività principali sono il narcotraffico, la partecipazione agli appalti, il condizionamento del voto elettorale, l'estorsione, l'usura, il traffico di armi, il gioco d'azzardo e lo smaltimento di rifiuti tossici e radioattivi. Nonostante questi dati impressionanti, che ne fanno l’organizzazione mafiosa più potente al mondo, al cinema non ha avuto la stessa fortuna di altri gruppi di criminalità organizzata.