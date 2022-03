The Gilded Age: Su Sky e NOW la nuova serie di Julian Fellowes tra Downton Abbey e L'età dell'innocenza

Speciali Serie TV

La nuova serie in costume dell'ideatore di Downton Abbey su Sky Serie e in streaming su NOW dal 21 marzo.

Dopo aver raccontato l'etichetta e le tradizioni dell'aristocrazia inglese con la serie di culto Downton Abbey, Julian Fellowes ha deciso di attraversare l'Oceano con The Gilded Age, prodotta per l'americana HBO e attesa in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW da lunedì 21 marzo. Ambientata nella New York del 1882, la serie racconta del contrasto tra le antiche famiglie benestanti che regolano la vita sociale della città e una nuova generazione rampante, la quale ha ottenuto potere e ricchezza ma deve ancora affermarsi nell'alta società newyorkese. Se il paragone con Downton Abbey è impossibile da evitare dal momento che si tratta di un'altra serie in costume, il referente principale di The Gilded Age sembra essere però principalmente la letteratura di Edith Wharton, in particolare il suo capolavoro letterario L'età dell’innocenza (magnificamente portato al cinema da Martin Scorsese nel 1993). A confermare tale influenza lo stesso Fellowes: "Era da qualche tempo che volevo raccontare una storia americana. Vengo negli Stati Uniti da più di cinquant'anni, e per qualche anno ho vissuto a Los Angeles. Ma so di non essere americano, così ho cercato qualcuno che mi aiutasse a creare il DNA dello show. HBO ha proposto Sonja Warfield, una enorme conoscitrice del lavoro di Edith Wharton. Ci siamo immediatamente trovati benissimo nello scrivere insieme The Gilded Age".

The Gilded Age: Benvenuti nell' Età Dorata di New York

Protagoniste principali della serie sono due "nobildonne" del piccolo schermo: Christine Baranski (The Good Wife, The Good Fight) e Carrie Coon (The Leftovers, Fargo). La prima interpreta Agnes van Rhijn, vedova che rappresenta al meglio la tradizione aristocratica della città. L'altra è invece Bertha Russell, nuova arrivata nell'isolato che grazie alla propria potenza economica è decisa a conquistarsi il proprio posto al sole. "Agnes è terrorizzata da questa nuova generazione di ricchi che esibisce il proprio denaro tentando di comprare un posto in società", racconta la Baranski. "È convinta che tale processo porterà a un degrado sociale, e forse non ha torto: basta riflettere sulla condizione in cui ci troviamo oggi, su dove ci ha portato il capitalismo rampante. Penso che, dietro il suo scudo altezzoso, le preoccupazioni di Agnes fossero dirette nel modo giusto. Spero che il pubblico americano si diverta a rivisitare la storia degli Stati Uniti dopo la Guerra Civile e veda come la società si stava rapidamente trasformando".

"Le decisioni di Bertha e suo marito George [Morgan Spector, Il complotto contro l'America] sono interamente rivolte al bene della famiglia", spiega invece Coon. "Può non essere la cosa migliore per il mondo esterno ma almeno loro sono onesti con se stessi, sono calcoli che penso ognuno faccia nella vita quotidiana. Come madre mi sono concentrata su questo aspetto per capire il personaggio". Insomma, dietro la confezione da period-drama, The Gilded Age sembra gettare uno sguardo non retorico anche sul nostro presente. A confermarlo Cynthia Nixon (Sex and the City), che nella serie interpreta Ada Brook, sorella dal cuore d'oro di Agnes: "È un prodotto che parla del tentativo di affermazione dei propri diritti da parte delle donne o di minoranze come la comunità di colore. Mette in scena la povertà che si nasconde dietro la facciata sfavillante della città, oppure lo sforzo di immigrati che provano a costruirsi una vita decente in un nuovo Paese. Sono temi decisamente contemporanei, nei quali passi avanti sono stati fatti nel corso dei decenni. Anche se ad essere sincera ho molti dubbi riguardo la questione dell'immigrazione...".

Uno show visivamente raffinato

Anche se ambientata quasi totalmente nell'Upper West Side di Manhattan, The Gilded Age è stata girata a Troy, a nord della Grande Mela. "L'architettura dell'Upper West Side di oggi è troppo moderna", spiega Fellowes. "Avevamo bisogno di ambienti maggiormente retrò su cui costruire le scenografie e adattare i costumi. A livello estetico abbiamo ottenuto quello che volevamo, che ci eravamo prefissi. HBO ci ha concesso molto e noi in alcune situazioni siamo stati realisti, accettando determinate condizioni. Nel complesso è uno show visivamente raffinato, molto bello da vedere".

Anche per le attrici prepararsi a lavorare a The Gilded Age ha rappresentato una sfida non indifferente: "Ho indossato circa venticinque vestiti diversi solo nei primi quattro episodi", dichiara Carrie Coon. "Dopo essere rimasta incinta a circa un quarto delle riprese, il reparto costumi ha dovuto fare i salti mortali per nascondere la gravidanza. Sono stata costretta a smettere di indossare il corsetto ma continuare a muovermi come se lo avessi ancora. È stata una grossa sfida a livello di postura, qualcosa che definisce il personaggio in maniera molto specifica". Christine Baranski sottolinea invece il lavoro fatto per tratteggiare Agnes e il mondo in cui vive: "Ci sono volute molte ricerche; io e il resto del cast abbiamo avuto in prestito moltissimi libri da leggere. Abbiamo sostenuto corsi di etichetta, affiancandoli a una valanga di materiale per le ricerche. Per ogni scena siamo stati seguiti da un esperto predisposto a rendere il nostro gergo perfetto, al fine di abbandonare il tono di voce contemporaneo".

The Gilded Age: Trailer ITA: The Gilded Age: Trailer Italiano Ufficiale della nuova serie - HD

Nel cast di The Gilded Age, oltre agli attori fin qui citati, troviamo anche altri nomi già affermati in tv come Taissa Farmiga (American Horror Story) e Blake Ritson (Da Vinci's Demons). Da segnalare infine la presenza di Laura Jacobson, nella vita figlia minore della grande Meryl Streep.