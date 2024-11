The Day of the Jackal: Al via su Sky e NOW il thriller con Eddie Redmayne nei panni di un assassino camaleontico

Speciali Serie TV

I 10 episodi della nuova serie Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni venerdì dall'8 novembre.

Sarà capitato anche a voi di vedere un vecchio film o una vecchia serie e pensare: "Ha tematiche così attuali", oppure "Pensa se lo facessero oggi". Era il 1971 quando il romanzo di Frederick Forsyth Il giorno dello sciacallo, un thriller politico su un assassino professionista incaricato da un'organizzazione dissidente di uccidere il presidente francese, arrivò nelle librerie diventando velocemente uno dei più influenti della sua epoca. Due anni dopo, Fred Zinnemann ne trasse l'omonimo film, considerato un classico del cinema. Ora, quell'iconica storia viene rivisitata in chiave contemporanea nell'adrenalinica serie Sky Original The Day of the Jackal, dall'8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni venerdì.

Vi sorprenderà come, dopo oltre cinquant'anni, la storia di Forsyth riesca ad addirsi così bene al turbolento panorama geopolitico dei nostri tempi. Rimanendo fedele al DNA della storia originale, The Day of the Jackal attraversa l'Europa mentre approfondisce in modo audace e a tratti inquietante la figura del misterioso Sciacallo, un antieroe camaleontico interpretato da un sempre eccezionale Eddie Redmayne, attore premio Oscar per La teoria del tutto, alla sua prima prova come protagonista assoluto di una produzione televisiva. I 10 episodi del drama, creato dallo stesso Ronan Bennett dell'acclamato poliziesco britannico Top Boy e diretto dal pluripremiato Brian Kirk (Luther, Il Trono di Spade), è un viaggio avvincente, ricco di momenti al cardiopalmo da seguire con lo sguardo nascosto tra le dita della mano. Ma anche profondamente emotivo, che è forse la sorpresa più grande in un racconto di questo genere. Nel cast anche Lashana Lynch, che ricorderete nei panni di Maria Rambeau in Captain Marvel e di Nomi in No Time to Die, e l'attrice rivelazione de La casa di carta Úrsula Corberó.



The Day of the Jackal: Cosa racconta la serie tv con Eddie Redmayne

In The Day of the Jackal Eddie Redmayne interpreta un assassino su commissione altamente qualificato noto come lo Sciacallo, che usa una serie di travestimenti per portare a termine i suoi audaci omicidi. Solitario e implacabile, lo Sciacallo si fa pagare molto, molto bene, che è il motivo per cui i suoi bersagli non sono mai persone comuni ma importanti figure discutibili della politica e degli affari. Dopo aver portato ingegnosamente a termine un'uccisione ed essere scomparso, le sue azioni mettono in moto l'ingegno e la determinazione di un avversario inaspettato, Bianca (Lynch), un'agente dell'MI6 che ora ha il compito di rintracciarlo prima che uccida di nuovo.





Mentre le indagini prendono piede e lo Sciacallo viene avvicinato per un "colpo" ancora più grande, sia lui che Bianca si spingono oltre i limiti per raggiungere i loro obiettivi, con tutti quelli che incontrano sul loro cammino tirati pericolosamente in mezzo. Uno di questi è Nuria (Corberó), un'affascinante donna nell'orbita dello Sciacallo la quale ignora completamente chi lui sia davvero ma non è così ingenua da non sospettare che le stia nascondendo qualcosa. Nella caccia all'uomo che Bianca conduce con assoluta risolutezza, disposta a tutto - anche infrangere le regole e allontanarsi dai suoi cari - per catturarlo, la serie salta dalla Germania alla Spagna alla Francia e non solo in un racconto ad alta tensione, ricco di azione e colpi di scena intelligenti. E Redmayne si diverte come un bambino calandosi nei panni sempre diversi di un antieroe che ricorda un po' James Bond nel modo in cui ricorre a un arsenale di gadget e armi sofisticati, scatena o fugge da sparatorie, inseguimenti in auto, esplosioni e ogni altro genere di situazione incredibile.

Eddie Redmayne: Essere lo Sciacallo

A un evento a Londra per presentare The Day of the Jackal, Eddie Redmayne ha detto di essersi sentito molto soddisfatto nell'interpretare lo Sciacallo, assumendo vari ruoli e travestimenti, lodando per questo l'enorme lavoro di tutti i professionisti coinvolti nella produzione, da chi ha realizzato le protesi ai costumisti, fino a chi l'ha aiutato a "masticare" le molte lingue che lo si sente usare nella serie. L'originale Il giorno dello sciacallo è una storia che amava molto quando era più giovane. Sia il libro di Forsyth che il film di Zinnemann "sono stati piuttosto formativi per me", e ha provato "un'enorme trepidazione" nell'assumere un ruolo così iconico. L'attore ha aggiunto che gli è sempre piaciuto prendere parte a storie come questa, che ricordano il modo in cui il gatto dà la caccia al topo e questo cerca di sfuggirgli, e che questa "rivisitazione contemporanea", com'è stata descritta dai produttori, ha permesso loro di esplorare ulteriormente gli aspetti "profondamente umani" della storia e le complessità dei personaggi.



