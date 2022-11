The Crown e Il Trono di Spade, la sfida dei cast: Ecco tutti gli attori visti in entrambe le serie tv

Speciali Serie TV

Non solo Matt Smith e Jonathan Pryce: la saga di Game of Thrones e il royal drama di Netflix negli anni si sono "scambiati" diversi attori britannici, ve li ricordate tutti?

Non c'è dubbio che il Regno Unito abbia dato i natali ad alcuni degli attori più acclamati e apprezzati della nostra epoca: da Sean Connery a Benedict Cumberbatch, da Colin Firth a Jude Law, il fascino inglese colpisce forte, tanto che negli anni sono stati tantissimi gli interpreti che hanno conquistato Hollywood. Il merito, almeno in parte, è anche di due grandi produzioni televisive made in UK ma dal cuore a stelle e strisce: Il Trono di Spade e The Crown, co-prodotte rispettivamente da HBO e Netflix. Nonostante le due serie siano espressione di due generi televisivi profondamente diversi - fantasy la prima, drama biografico la seconda -, condividono diversi attori. Infatti negli anni gli interpreti che hanno avuto la fortuna di apparire in entrambi i drama di successo sono stati tanti, probabilmente più di quanti ne ricordiate. Facciamo un recap con voi alla scoperta degli attori che hanno recitato sia in The Crown che ne Il Trono di Spade (o nel recente spin-off House of the Dragon).

10 attori che hanno recitato sia in the Crown che ne Il Trono di Spade

Questi sono i nomi che a cui penserete per primi: Matt Smith, Tobiaz Menzies e Jonathan Pryce. È curioso che tutti e tre gli interpreti del principe Filippo in The Crown - rispettivamente da giovane, di mezza età e in età anziana - siano stati anche volti della saga de Il Trono di Spade.

Matt Smith

Matt Smith ha interpretato il principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown accanto a Claire Foy. Per il ruolo l'attore ha ricevuto una nomination agli Emmy nel 2018. Più recentemente lo abbiamo visto nello spin-off prequel de Il Trono di Spade, House of the Dragon; anche qui ha interpretato un principe, Daemon Targaryen, uno dei personaggi più amati dai fan.

Tobias Menzies

Tobias Menzies ha recitato nei panni del Duca di Edimburgo nelle stagioni 3 e 4 di The Crown, accanto a Olivia Colman. Lui l'Emmy l'ha vinto nel 2021, così come Colman, in un anno d'oro per il royal drama di Netflix che si era portato a casa ben 11 statuette. Molto prima di recitare in The Crown, Menzies ha ricoperto un ruolo ricorrente nella terza stagione de Il Trono di Spade nei panni di Edmure Tully, il fratello minore di Catelyn Stark. Edmure è ricordato per essere stato lo sposo protagonista delle memorabili Nozze Rosse a cui, tuttavia, lui sopravvisse. Tanto che abbiamo rivisto il suo personaggio saltuariamente nella serie fino al gran finale, dove è apparso in bella mostra tra i lord di Westeros.

Jonathan Pryce

Jonathan Pryce interpreta il principe Filippo negli anni della maturità nella quinta stagione di The Crown Lo vedremo anche nella sesta stagione, in arrivo nel 2023, dove ritroveremo anche Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II in età più avanzata. Pryce ha ricoperto un ruolo ricorrente nella quinta e sesta stagione de Il Trono di Spade nei panni del leader religioso rivoluzionario noto come Alto Passero. Lui e gli altri membri del Credo Militante intraprendono un silenzioso colpo di stato ad Approdo del Re, conquistando la città prima di essere espulsi dalla regina Cersei.

Charles Dance

Charles Dance ha recitato in The Crown durante la terza stagione, interpretando la versione più anziana di Lord Mountbatten, zio di Filippo e capo dello staff della difesa britannica. Il personaggio è apparso per l'ultima volta nella serie Netflix nel primo episodio della stagione 4 che ha mostrato l'attentato che gli è costato la vita. Ne Il Trono di Spade per quattro stagioni è stato Tywin Lannister, l'indimenticabile patriarca della famiglia Lannister, uno dei villain più controversi della serie (ricorderete la sua tragica fine per mano del figlio Tyrion).

Tom Brooke

Tom Brooke nella quarta stagione di The Crown ha ricoperto uno dei ruoli che destava più curiosità cioè quello di Michael Fagan, lo sconosciuto che il 9 luglio del 1982 riuscì a introdursi nelle stanze di Buckingham Palace arrivando fino alla stanza da letto della regina. Ne Il Trono di Spade ha interpretato un personaggio minore, ma importante: Lothar Frey, il figlio di Walder Frey che durante le Nozze Rosse infligge il colpo fatale a Talisa Stark uccidendo lei e il bambino che porta in grembo.

Julian Glover

Julian Glover, veterano del cinema apparso in film cult come Star Wars: L'impero colpisce ancora e Indiana Jones e l'ultima crociata, in The Crown ha ricoperto un piccolo ruolo. Nella terza stagione è apparso in un episodio nei panni di Cecil Boyd-Rochfort, l'addestratore di cavalli personale assunto dalla regina Elisabetta II, successivamente sostituito per questioni di età. Ne Il Trono di Spade lo ricorderete nei panni dello scaltro Gran Maestro Pycelle, un maestro anziano che ha avuto la capacità di sopravvivere a lungo nello spietato mondo di Westeros.

Anton Lesser

Anton Lesser ha recitato nella seconda stagione di The Crown nel ruolo ricorrente del primo ministro britannico Harold Macmillan. Dopo aver spinto alle dimissioni il suo predecessore, Anthony Eden, Macmillan dimostra rapidamente di non essere idoneo all'incarico ed è protagonista di una scena davvero memorabile in cui viene rimproverato dalla regina Elisabetta, molto delusa dalla situazione. Ne Il Trono di Spade è stato Qyburn, il sostituto del Gran Maestro Pycelle scelto dalla regina Cersei.

Stephen Dillane

Ricorderete Stephen Dillane nel ruolo di Stannis Baratheon, il fratello minore di Robert Baratheon ne Il Trono di Spade. In The Crown ha recitato in uno degli episodi più memorabili della serie nei panni del pittore inglese Graham Sutherland, a cui era stato affidato il difficile compito di creare un ritratto del primo ministro britannico, Winston Churchill.

Rupert Vansittart

Ne Il Trono di Spade Rupert Vansittart ha interpretato Yohn Royce, un fedele alleato degli Stark. Nella serie Netflix invece è stato Cecil King, il direttore di un giornale che ha svolto un ruolo di primo piano nel fallito colpo di stato di Lord Mountbatten per rovesciare il governo britannico.

Gemma Whelan

Uno dei ruoli più famosi di Gemma Whelan è stato quello di Lady Yara Greyjoy ne Il Trono di Spade. Intransigente e feroce dominatrice delle Isole di Ferro, Yara si è fatta valere fino alla fine. Nella seconda stagione di The Crown, Whelan fa un'esilarante seppur breve apparizione nei panni di Patricia Campbell, l'assistente del giornalista John Grigg che ha osato criticare la regina.

Vi ricordavate tutti i nomi di questa lunga lista con gli attori che hanno recitato sia in The Crown che in Game of Thrones? Se volete rinfrescarvi la memoria trovate la serie sulla corona inglese su Netflix, mentre tutte le stagioni della serie basata su Le Cronache del ghiaccio e del fuoco (compreso lo spin-off House of the Dragon) sono on demand su Sky e in streaming su NOW.