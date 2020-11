Su Amazon Prime Video c'è Starzplay: Le migliori Serie TV da vedere sul canale

Speciali Serie TV

Gli abbonati Amazon Prime italiani possono ora accedere a decine di nuovi contenuti tv in streaming: da The Act a Normal People, ecco quali sono le serie da non perdere.

Se siete grandi appassionati di serie tv e non ne avete mai abbastanza da guardare, sappiate che su Amazon Prime Video è ora disponibile anche Starzplay, un nuovo "canale" che, con un abbonamento integrativo, offre una vastissima scelta di contenuti inediti e di pregio da vedere comodamente in streaming. Come funziona? Se siete già clienti Prime, basta aggiungere al proprio abbonamento la sottoscrizione al servizio, al costo di 4,99 euro al mese. Quest'ultimo abbonamento si può attivare e disdire in qualsiasi momento e permette l'accesso alla sezione Starzplay, nella quale spiccano serie tv notevoli, che vi consigliamo di non perdere. I primi 30 giorni di prova del servizio sono gratuiti quindi perché non buttarsi nella visione di una nuova entusiasmante serie tv? La scelta è veramente vastissima, per questo abbiamo deciso di segnalarvi quali sono le migliori serie tv da vedere su Starzplay, all'interno di Amazon Prime Video.

Starzplay: Le migliori serie da vedere sul nuovo canale di Amazon Prime Video

Tra i prodotti di spicco disponibili in streaming su Starzplay ci sono sia serie tv originali della rete via cavo statuitense Starz che titoli acquisiti e distribuiti a livello internazionale sulla piattaforma. Ce n'è per tutti i gusti: si va dall'irriverente comedy The Great, con Elle Fanning e Nicholas Hoult, allo sconvolgente crime drama antologico The Act. Ne abbiamo scelte dieci: ecco i nostri consigli.

Castle Rock

Se siete fan di Stephen King forse potrebbe interessarvi Castle Rock, un horror psicologico che si basa proprio sulle numerose storie e gli altrettanti personaggi creati dall'amatissimo scrittore. La serie antologica è composta da due stagioni ambientate a Castle Rock appunto, l'immaginaria cittadina del Maine che fa da sfondo a diverse storie di King. La prima stagione è incentrata su un avvocato che arriva in città per indagare dopo che uno strano ragazzo viene trovato imprigionato nei sotterranei di un penitenziario. La seconda segue una sorprendente Lizzy Caplan nei panni di un'infermiera psicopatica che viene rapita. Il suo arrivo a Castle Rock, però, scatenerà una serie di eventi terrificanti e porterà alla luce oscure verità.

High Fidelity

High Fidelity è l'adattamento televisivo in chiave moderna e da un punto di vista femminile del famoso romanzo di Nick Hornby Alta Fedeltà. Nella serie Zoë Kravitz (Big Little Lies) interpreta Rob, un'appassionata di musica e proprietaria di un negozio di dischi ossessionata dalla cultura pop e dalle classifiche Top Five. Quando la sua ennesima relazione è a un punto morto, decide di ricontattare cinque memorabili ex per capire cosa ci sia di sbagliato in lei e perché non riesca a far durare una storia d'amore.

La trilogia di The White Queen, The White Princess e The Spanish Princess

Per chi ama i drammi in costume, su Starzplay è disponibile l'intera trilogia tratta dalla saga letteraria La guerra dei cugini di Philippa Gregory e composta da tre serie distinte, cioè The White Queen, The White Princess e The Spanish Princess, ciascuna incentrata su una forte figura femminile, rispettivamente Elisabetta Woodwille (Rebecca Ferguson) Elisabetta di York (Jodie Comer) e Caterina D'Aragona (Charlotte Hope). Partendo dalla celebre Guerra delle Due Rose e arrivando fino alla corte dei Tudor, queste serie offrono un'inedita prospettiva femminile sulla (per quanto romanzata) storia britannica.

Mr. Mercedes

Gli amanti delle serie crime potrebbero trovare molto interessante Mr. Mercedes, il crime thriller basato sull'omonimo romanzo di Stephen King. La storia si concentra su Bill Hodges (Brendan Gleeson), un detective in pensione costretto a tornare in servizio e intraprendere una crociata personale e potenzialmente criminale per assicurare alla giustizia Mr. Mercedes (Harry Treadaway​), il folle con la maschera da clown che alcuni anni prima aveva investito e ucciso intenzionalmente diverse persone.

Normal People

Se non volete perdere una delle migliori serie tv dell'anno, vi consigliamo vivamente la visione di Normal People, miniserie basata sull'omonimo bestseller letterario di Sally Rooney (nella versione italiana Persone normali). Il drama, di dodici episodi, segue Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal nei panni di Marianne e Connell, due giovani amanti che si incontrano per la prima volta al liceo in una cittadina irlandese e poi si perdono e ritrovano nel corso degli anni, fino agli anni del Trinity College di Dublino. Mentre le loro vite si intrecciano e si scontrano senza dividersi mai, segreti, insicurezze e molto sesso sono i punti fermi della loro relazione complicata.

Pennyworth

Per gli appassionati dei fumetti DC Comics c'è Pennyworth, serie tv che è di fatto il prequel di Batman. La storia segue le vicende del leggendario maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth (Jack Bannon). Ex soldato delle Forze Aeree Speciali inglesi, forma una società di sicurezza e va a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge), il futuro papà del Cavaliere Oscuro, per tenere la Londra degli anni '60 al sicuro. Nel cast della serie c'è anche Emma Corrin, la Lady Diana di The Crown.

Power e Power Book II: Ghost

Sono disponibili poi le sei stagioni di Power, una delle serie di maggiore successo di Starz prodotta, tra l'altro, da Curtis '50 Cent' Jackson. Il crime drama segue le vicende di James "Ghost" St. Patrick (Omari Harwick), proprietario di un celebre night club di New York. Il suo successo, però, è dovuto alla sua attività di spacciatore sotto banco grazie alla quale è diventato uno dei principali narcotrafficanti della città e si è guadagnato il soprannome di Ghost. Bilanciare la sua doppia vita di criminale e uomo d'affari legittimo, però, non è certo un'impresa facile. Il successo della serie ha portato alla nascita di diversi spin-off il primo dei quali, Power Book II: Ghost incentrato sulla vita del figlio di Ghost Tariq, è disponibile sulla piattaforma.

P-Valley

Creata da Katori Hall, P-Valley è un'altra serie di Starz ambientata nel profondo Sud degli Stati Uniti. Girata da diverse registe donne che si sono alternate dietro la macchina da presa, questa serie si presenta come un affresco deciso e impenitente sulle vite di un gruppo di donne impiegate in uno strip club nel delta del Mississippi. Tra piacere, lustrini, dannazione e miseria, racconta quanto può essere difficile trovare la bellezza in un posto all'apparenza molto pericoloso e senza speranze.

The Act

Per gli amanti dei drama true crime c'è The Act, una sorprendente serie tv antologica che racconta le storie sconvolgenti di crimini realmente accaduti. La prima stagione si basa su un articolo del 2016 di Buzzfeed scritto da Michell Dean, che ha rivelato al mondo la storia di Gypsy Blanchard (interpretata da Joey King), una ragazza sulla sedia a rotelle che, nel tentativo di sottrarsi al rapporto tossico con la madre iperprotettiva Dee Dee (Patricia Arquette), finisce con lo scoprire una serie di segreti che, tra le altre cose, portano a un terribile fatto di sangue. Il ruolo di Dee Dee è valso a Patricia Arquette un Golden Globe e un premio Emmy.

The Great

The Great è un dramedy irriverente che racconta, a suo modo, l'ascesa di Caterina la Grande da outsider a sovrana regnante più longeva nella storia della Russia. Dallo sceneggiatore candidato all’Oscar Tony McNamara (La Favorita), la serie si sofferma sulla storia della giovanissima e colta Caterina (Elle Fanning), che, data in sposa dal padre al sovrano russo Pietro (Nicholas Hoult) per non far cadere in disgrazia la famiglia, si trova a dover sottostare a un uomo frivolo e a una corte che ne è il riflesso. A corte le donne vengono svilite e nessuna viene istruita, in modo che non abbia voce in capitolo. Ma Caterina escogita un piano e, tra una battuta tagliente e l'altra, trova il modo per cambiare le cose.