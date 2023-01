Sono Lillo: video intervista con Lillo e Eros Puglielli, mattatore e regista della serie Prime Video

Speciali Serie TV

Proseguiamo i nostri incontri col cast di Sono Lillo, dal oggi, 5 gennaio, in esclusiva su Prime Video, incontrando il protagonista, autore e sceneggiatore Lillo e il regista Eros Puglielli, che ci raccontano qualcosa di più su questo esilarante show.

Oggi 5 gennaio iniziamo finalmente l'anno in allegria, su Prime Video, con Sono Lillo, la serie creata su misura del comico romano e diretta da Eros Puglielli. Lillo non è solo in questa avventura seriale, visto che lo accompagna un cast di tutto rispetto composto da Sara Lazzaro, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Maryna, un irresistibile Marco Marzocca molti a e molti altri compagni di viaggio "speciali", a partire da Valerio Lundini per continuare con Edoardo Ferrario e i fratelli Caterina e Corrado Guzzanti, ma non solo. Perché, come vi abbiamo già detto, Sono Lillo non è una sitcom che si svolge in un unico ambiente ma una vera e propria avventura "cinematografica" che attraversa e mescola vari generi, riuscendo nello scopo principale di farci ridere moltissimo ma toccando anche corde più sentimentali. E stavolta vi proponiamo proprio due chiacchiere con Lillo, deus ex machina dell'operazione, che vedrete nella serie famosissimo SOLO per il ruolo di Posaman, che comincia però ad andargli stretto quando la moglie esasperata lo lascia. Insieme a lui un amico e complice di sempre anche nelle avventure al cinema di Lillo e Greg, Eros Puglielli, un ottimo regista che ha saputo creare 8 puntate come se fossero parti di un unico film. Ovviamente il Lillo della serie somiglia moltissimo all'attore, ma non è esattamente (e fortunatamente) un suo clone, solo una versione che esaspera a fini comici alcuni lati del suo carattere.



Sono Lillo: Trailer Ufficiale: Sono Lillo: Il Trailer ufficiale della serie Prime Video - HD

Sono Lillo: La nostra intervista esclusiva a Lillo ed Eros Puglielli

Se seguite da tempo la coppia Lillo e Greg, avrete notato che le strade dei due, pur restando saldamente unite a teatro e in qualche film, si sono differenziate e i due hanno iniziato ad apparire sugli schermi separatamente. Niente paura: la loro amicizia nata dalla passione per i fumetti e la musica va avanti da una vita e non si è certo interrotta. Semplicemente, hanno deciso di coltivare anche da soli le loro strade artistiche. Lillo in particolare ha riscosso un grandissimo successo grazie a LOL - Chi ride è fuori, dove si è esibito anche come Posaman e ha divertito gli spettatori di tutta Italia ed è adesso alle prese con l'avventura della serialità. Eros Puglielli ha esordito giovanissimo alla regia nel 1993 con Dorme e ha diretto cortometraggi, video, fiction televisive e sette film in tutto, l'ultimo dei quali, Gli idoli delle donne, interpretato proprio da Lillo e Greg. Qua la nostra intervista realizzata nell'allegro caos della Festa del Cinema di Roma 2022.