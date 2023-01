Sono Lillo: la nostra video intervista a Pietro Sermonti e Cristiano Caccamo per la serie Prime Video

Speciali Serie TV

Terminiamo la nostra serie di interviste al cast della serie Prime Video Sono Lillo, dal 5 gennaio in streaming, incontrando Pietro Sermonti e Cristiano Caccamo, che ci parlano del loro divertimento nello show e dei personaggi che hanno interpretato.

Dal 5 gennaio Sono Lillo è in streaming su Prime Video. Si tratta di una vera e propria serie in otto episodi diretta da Eros Puglielli, come vi abbiamo già detto, che racconta una storia e dei personaggi con linguaggi di diverso genere cinematografico e non si limita certo a essere una raccolta di sketch e battute. Si va dalla comicità di situazione alla commedia romantica, con un pizzico di fantasy (esilarante), grazie ai nerd in fissa coi giochi di ruolo, capitanati dal camaleontico Marco Marzocca. Oltre a Lillo, titolare e creatore di fatto della serie, il cast è molto ricco e in ogni puntata troviamo anche una guest-star scelta tra i migliori talenti della nostra commedia stand-up. A dar man forte al protagonista in modo stabile ci sono Sara Lazzaro, Paolo Calabresi e altri di cui vi abbiamo parlato, ma uno dei ruoli più gustosi è ricoperto da Pietro Sermonti, in una delle sue scatenate interpretazioni comiche. E poi c'è anche Cristiano Caccamo nel ruolo del fratello di Lillo. Li abbiamo incontrati alla Festa del cinema di Roma durante un'intensa giornata, per una breve intervista sulla serie.



Guarda subito Sono Lillo su Prime Video



Sono Lillo: Trailer Ufficiale: Sono Lillo: Il Trailer ufficiale della serie Prime Video - HD

Sono Lillo: La nostra intervista a Pietro Sermonti e Cristiano Caccamo

Pietro Sermonti non ha certo bisogno di presentazioni ed è esuberante ed entusiasta nella vita come nella finzione. In Sono Lillo l'attore interpreta il manager del protagonista che, al contrario di lui, di Posaman vive. Lillo infatti è il suo unico cliente "redditizio" e per questo cerca in ogni modo di convincerlo a non abbandonare il personaggio tormentone che tutti vogliono e che il comico vive come limitante. Ma oltre ad essere un manager cialtrone, è anche amico di Lillo e certe scene tra i due fanno davvero ridere fino alle lacrime. Sermonti e Petrolo si conoscono da sempre ma questa è la prima occasione che hanno di lavorare insieme e la sintonia tra loro è perfetta. Cristiano Caccamo ha invece già lavorato con Lillo in Una famiglia mostruosa e qua interpreta il fratello perfettino, che gestisce l'azienda di famiglia e vuole coinvolgerlo nella gestione della stessa, per motivi sospetti e a noi ignoti, nonostante l'opposizione della madre (Anna Bonaiuto). Sul suo personaggio scopriremo di più strada facendo.