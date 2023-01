Sono Lillo: la nostra video intervista a Paolo Calabresi e Sara Lazzaro per la spassosa serie Prime Video

Speciali Serie TV

Dal 5 gennaio arriverà su Prime Video Sono Lillo, non una sitcom ma una vera e propria, divertentissima serie tv. Alla Festa del cinema di Roma abbiamo incontrato i protagonisti. Iniziamo con Paolo Calabresi e Sara Lazzaro la nostra serie di video interviste.

Il 5 gennaio arriva su Prime Video l'imperdibile appuntamento comico di Sono Lillo, la serie in 8 episodi diretta da Eros Puglielli e interpretata, ovviamente, da Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, affiancato da Sara Lazzaro, Paolo Calabresi, Camilla Filippi, Cristiano Caccamo, Pietro Sermonti, Anna Bonaiuto, Marco Marzocca, Maryna e tantissime guest star - una per puntata - da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Michela Giraud e tantissimi altri. Alla Festa del cinema di Roma abbiamo avuto occasione di vedere i primi tre esilaranti episodi di quella che non è una sitcom ma una vera e propria serie in cui si ride molto ma ci si può perfino emozionare. Gli showrunner per Lucky Red e Prime Video sono Lillo, Matteo Menduni e Tommaso Renzoni, anche autori di soggetto e sceneggiatura.

Le nostre interviste al cast di Sono Lillo: Paolo Calabresi e Sara Lazzaro

Iniziamo a presentarvi le nostre interviste al cast di Sono Lillo presentandovi due dei protagonisti: Paolo Calabresi (una certezza, uno degli attori comici più brillanti che abbiamo in Italia), che ci racconta il suo personaggio, proprietario del cabaret in cui si esibiscono le varie guest star ed ex cabarettista di successo (in Cina) e Sara Lazzaro, che interpreta la moglie di Lillo, dolce e comprensiva ma anche stufa di avere un marito bambino su cui non può fare mai affidamento, e che all'inizio della serie lo lascia, dando il via alla parte da commedia sentimentale. Sono Lillo infatti parte prende il via da una premessa comica - il Lillo della finzione ha un unico asso nella manica, Posaman, il personaggio che abbiamo amato in LOL, di cui ormai stufo vuole sbarazzarsi con ogni mezzo possibile e impossibile - per mescolare in modo quasi cinematografico generi e sensazioni, dal fantasy alla commedia romantica alla commedia slapstick e al cabaret, grazie anche alla capacità del regista Eros Puglielli.