Simona Tabasco da Giffoni a The White Lotus verso Sanremo? "Non è lontano dai miei pensieri"

Abbiamo incontrato Simona Tabasco, attrice napoletana che ha mosso i primi passi proprio in un corto del Giffoni Film Festival, passando per Perez e Doc, e poi è stata definitivamente consacrata star internazionale con una nomination agli Emmy per la seconda stagione di The White Lotus.

L'abbiamo amata nel ruolo della focosa, furba e disinibita Lucia Greco nella seconda stagione di The White Lotus ma, nella realtà, Simona Tabasco è umile e anche un po' timida. Il personaggio cucitole addosso da Mike White, ammette, è molto lontano dal suo modo di essere. "Ma mi sono affidata alla sceneggiatura e al regista, la cosa più ovvia", spiega ai giornalisti ospite della 53esima edizione del Giffoni Film Festival. Evidentemente ha fatto bene, visto che la sua interpretazione nella serie HBO le è valsa una nomination ai prestigiosi premi Emmy (come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica, onore che condivide anche con la collega Sabrina Impacciatore). Ma l'attrice napoletana, che proprio grazie al festival di Giffoni ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione, pensa in grande e già si prepara per i prossimi (segretissimi) progetti in tv e al cinema. E se arrivasse una proposta per Sanremo? Ammette che non le dispiacerebbe affatto e che sarebbe una bella sfida.

Simona Tabasco e l'emozione della nomination all'Emmy

A proposito del grande riconoscimento conferitole dall'Academy of Television Arts and Sciences, Simona Tabasco dice di viverlo con sorpresa e leggerezza. "Si tratta di un riconoscimento fondamentale però più importante per me è comunicare attraverso il mio lavoro. Non pensavo di raggiungere un risultato del genere. Non mi sento già vincitrice. Non ci penso e non ci voglio pensare. Va già benissimo cosi", aggiunge (per sapere se la spunterà toccherà aspettare il 18 settembre quando - a meno che non venga rimandata a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori - si terrà la cerimonia di premiazione dei prestigiosi premi della tv).

Gli inizi a Giffoni, le esperienze a Hollywood

Proprio a causa dello sciopero degli attori, Simona Tabasco non può dire troppo sui prossimi progetti internazionali. "Ci sono, ma sono segreti per ora", precisa. Insomma, ormai per lei le porte della dorata Hollywood sono aperte (la sua partecipazione è già stata confermata in Immaculate, film horror diretto da Michael Mohan attualmente fermo per le agitazioni sindacali). E pensare che non voleva neanche fare l'attrice. Ha iniziato ad accarezzare l'idea solamente quando, all'età di 16 anni, è stata invitata a fare un provino per prendere parte a un corto proiettato al Giffoni Film Festival. "Posso dire che Giffoni ha proprio cambiato la mia vita. Da quei provini ho capito che il mondo della recitazione poteva essere una realtà per me. Io ero affascinata dal mondo del cinema e la televisione ma non ho mai avuto qualcosa che mi desse la giusta spinta. Giffoni lo ha fatto", racconta.

I prossimi progetti: Il cinema e forse Sanremo?

Tabasco ammette che il cinema, da cui perlaltro ha iniziato (era nel cast del film Perez di Edoardo De Angelis), è il suo prossimo obiettivo. Non ha paura di rimanere incastrata nei suoi ruoli televisivi, e lo dimostra il fatto che ha rinunciato alla popolarissima fiction Doc - Nelle tue mani. "Nella terza stagione non ci sarò. Non ce l'ho fatta ad incastrare gli impegni. È stato un anno confusionario", ammette un po' dispiaciuta.

Ma quali sono gli attori a cui piace ispirarsi? "Se potessi essere la versione femminile di Tom Hardy sarei felicissima. Per le donne mi è sempre piaciuta molto Carey Mulligan. Ha fatto sempre scelte molto eleganti. A livello recitativo la trovo eccezionale", ci dice. Il successo internazionale le aprirà anche le porte del Festival di Sanremo? "Non è lontano dai miei pensieri. Non è ancora successo ma chissà. Non riesco a immaginarmi, ma mi piacerebbe", dice non nascondendo una certa curiosità. Caro Amadeus, ora tocca a te.