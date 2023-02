Serie TV romantiche: Le 5 che devi assolutamente recuperare a San Valentino

Speciali Serie TV

Lo sentite l'amore nell'aria? A San Valentino c'è voglia di serie romantiche: ecco 5 titoli con le storie più belle, da vedere da soli o in compagnia.

Ok, mettiamo le mani avanti: sappiamo benissimo che non tutti amano la ricorrenza di San Valentino e che ogni giorno, non solo il 14 febbraio, è buono per emozionarsi davanti a una bella storia d'amore. Ma forse oggi c'è chi si sente più sentimentale del solito e vuole guardare una serie tv romantica in streaming, da solo o in compagnia. State cercando i titoli che parlano di sentimenti e d'amore e delle sue molte forme? Vi aiutiamo nella scelta. Ecco 5 Serie TV romantiche uscite negli ultimi anni che potreste esservi persi e che vi consigliamo assolutamente di recuperare. Le abbiamo scelte spulciando nei cataloghi delle principali piattaforme di video in streaming e scegliendo quelle meno scontate o che, quando sono uscite, non hanno ricevuto l'attenzione che meritavano. Tutte hanno in comune una cosa: vi saranno sicuramente battere il cuore.

5 Serie TV romantiche da non perdere, se non le avete ancora viste

Creata dall'ideatrice di Giorno per giorno Gloria Calderón Kellett - grande fan delle commedie romantiche e di soprattutto Harry ti presento Sally - With Love è una comedy romantica che racconta le storie dei Diaz, una famiglia di Portland che è solita riunirsi in occasione delle feste. Le vite di tutti i membri della famiglia ruotano attorno a quelle dei fratelli Lily (Emeraude Toubia) e Jorge (Mark Indelicato), entrambi con una vita sentimentale da svelare ai propri cari. Che sia Natale, Capodanno, il 4 luglio, il Día de los Muertos o, ovviamente, San Valentino, tra alti e bassi i Diaz si rivelano una famiglia che si regge sull'amore e l'accettazione.



Hometown Cha-Cha-Cha

I coreani, si sa, sono maestri dei drama romantici e Hometown Cha-Cha-Cha è forse quella che ha fatto più parlare di sé diventando un successo planetario. La serie parte da una domanda molto semplice: davvero gli opposti si attraggono? Yoon Hye-jin è dentista che apre una clinica odontoiatrica nel villaggio costiero di Gongjin. Perfezionista ma anche genuinamente goffa, fa amicizia con Hong Du-sik, un ragazzo disoccupato che aiuta tutti in paese facendo lavoretti saltuari. Le vite dei due ragazzi si incontrano e scontrano mentre ci chiedono come possano essere attratti l'uno dall'altra, visto che hanno caratteri completamente opposti.

High Fidelity

Può essere considerata romantica una serie che parla di clamorosi fallimenti amorosi? Sì se si tratta di High Fidelity, una perla prematuramente cancellata dopo una sola stagione. Si tratta dell'adattamento televisivo in chiave moderna e da un punto di vista femminile del celebre romanzo del 1995 scritto da Nick Hornby Alta fedeltà e ha come protagonista la bravissima Zoë Kravitz. Quest'ultima interpreta Rob, una sarcastica e scontrosa proprietaria di un negozio di dischi che decide di ricontattare i suoi cinque più memorabili ex per cercare di capire cosa ci sia di sbagliato in lei e perché finisca sempre per essere lasciata. Questa ricerca la porterà a vivere avventure incredibili e, alla fine, a conoscere meglio se stessa.

Feel Good

Ispirata alla vita della sua creatrice e protagonista, la comica inglese Mae Martin, Feel Good racconta una storia d'amore non convenzionale. Quella tra Mae (la stessa Martin), brillante artista e tossicodipendente in via di disintossicazione, e George (Charlotte Ritchie), una ragazza alla sua prima esperienza omosessuale che trova in lei un nuovo inizio. Una storia che parla di dipendenza e di dipendenze, amori ricambiati e non. E di un legame sentimentale che ci faccia sentire completi, alla scoperta di ciò che dovrebbe, sempre, fare l'amore: farci sentire bene.

Normal People

Basata sul romanzo bestseller di Sally Rooney Persone normali, Normal People segue Marianne e Connell (interpretati da Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal), due giovani amanti che si incontrano per la prima volta alle superiori in una cittadina sulla costa atlantica dell'Irlanda, e poi si perdono e si rincontrano nel corso degli anni, fino al periodo del college a Dublino. Le circostanze mettono perennemente in difficoltà la loro relazione e i due si ritrovano spesso al posto giusto nel momento sbagliato, o viceversa. Nonostante questo, le loro vite continuano a intrecciarsi in modi inaspettati e i due capiscono di essere indissolubilmente legati.

Queste erano i nostri consigli con 5 serie tv romantiche che potete guardare in streaming a San Valentino o anche negli altri giorni dell'anno. Siamo sicuri che tra questi troverete il titolo perfetto per emozionarvi e sognare nel giorno più romantico dell'anno.