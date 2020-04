Serie TV in costume in streaming: Le migliori per tornare indietro nel tempo

Speciali Serie TV

Sontuosi abiti d'altri tempi, regine volubili e affascinati cavalieri, amori tormentati ed epiche battaglie...10 serie a sfondo storico e in costume che ci fanno sognare (e si possono trovare in streaming).

La storia si impara sui libri di scuola. Sicuri? Certo, tra i banchi si apprendono date, nomi e grandi eventi che hanno segnato le epoche ma, quando si tratta dei dettagli, una Serie TV in costume sa far sognare. Poco importa se, il più delle volte, i drammi pseudo storici non siano storicamente accurati. I racconti ambientati in epoche passate ci affascinano perché mostrano sentimenti senza tempo, ambiziosi ed eterni giochi di potere e, soprattutto, opulenti costumi e spettacolari ambientazioni che lasciano a bocca aperta. Se state cercando un dramma storico che vi faccia evadere dalla realtà riportandovi indietro nel tempo, ecco quelle che abbiamo selezionato come le migliori Serie TV in costume disponibili in streaming. Abbiamo scelto quelle più sfarzose e avvincenti cercandole nei cataloghi delle principali piattaforme di video in streaming: da Apple TV+ a Netflix, da Amazon Prime Video a NOW TV, TIMVision, Infinity e Starz Play.

Le migliori Serie TV in costume disponibili in streaming

Dickinson

Downton Abbey

I Borgia

I Medici

Outlander

Poldark

Reign

The White Queen, The White Princess, The Spanish Princess

Versailles

Victoria

Dickinson

Dove vederla: Apple TV+

Questa surreale black comedy ripercorre in modo totalmente inedito la vita della poetessa Emily Dickinson vissuta tra il 1830 e 1886. Ma Dickinson non è un drama biografico e non vuole raccontare quello che già sappiamo su di lei. La Emily interpretata da Hailee Steinfeld è ribelle, balla su brani hip-hop e fa uso di oppio seguendo la sua unica grande passione nonostante la disapprovazione della famiglia: la scrittura. Una serie anacronistica eppure incredibilmente attuale, da non perdere solo se accettate di buon grado le libertà che si sono prese gli sceneggiatori.

Downton Abbey

Dove vederla: Amazon Prime Video

Julian Fellowes ci ha regalato una delle più ambiziose e ben scritte serie in costume degli ultimi anni. Downton Abbey ripercorre il '900 inglese attraverso la storia dell'aristocratica famiglia Crawley e dei suoi inservienti. Tutto parte all'indomani del naufragio del Titanic, nel 1912, dove perdono la vita il cugino del conte di Grantham e suo figlio: i Crawley si trovano così a gestire l'intera splendida tenuta di campagna dello Yorkshire dove vivono. Acclamata dalla critica e amatissima dagli spettatori, britannici e non, questa serie può vantare una preziosa cura dei dettagli e un'originalissima sceneggiatura.

I Borgia

Dove vederla: NOW TV

Questa controversa serie con Jeremy Irons nei panni dell'ambizioso Rodrigo Borgia racconta la storia di una delle famiglie più potenti del Rinascimento soffermandosi sui piani messi in atto proprio da Rodrigo per ascendere al pontificato e mantenere il potere. Nata sulla scia del successo de I Tudors, I Borgia di Neil Jordan pone al centro del racconto crimini, corruzione, battaglie, enormi ricchezze e molto sesso. Perfetta per chi ama gli intrighi e non ha paura delle forzature storiche.

I Medici

Dove vederla: Amazon Prime Video

Questa saga ideata da Frank Spotnitz ripercorre la storia della famiglia Medici, una delle più potenti nella Firenze del '400, attraverso quattro generazioni: il patriarca Giovanni de' Medici (Dustin Hoffman), Cosimo il Vecchio (Richard Madden), Piero e suo figlio Lorenzo detto poi Il Magnifico (Daniel Sharman). Ciascuna delle tre stagioni si concentra sulle vicende legate a un esponente della famiglia e sulle alleanze e le lotte di potere che i Medici hanno dovuto affrontare per mantenere salda la loro influenza a Firenze. Senza cadere mai negli eccessi, I Medici ha conquistato il pubblico mostrando sempre il carisma e il lato più umano dei suoi personaggi.

Outlander

Dove vederla: NOW TV

Questa romantica e epica saga ispirata ai romanzi di Diana Gabaldon, segue la storia di un'infermiera che dall'Inghilterra del 1945 si trova misteriosamente catapultata nella Scozia del 1743 dove resta coinvolta velocemente in un mondo a lei estraneo e in eventi che mettono in pericolo la sua vita. Il suo cuore si divide velocemente tra Jamie, un giovane scozzese che è costretta a sposare e Frank, il suo primo marito. Attualmente in streaming su NOW TV sono disponibili solo gli episodi della quinta stagione, ma non potevamo escluderla da questa lista, visto che la struggente storia d'amore tra i due protagonisti (interpretati da Sam Heughan e Caitriona Balfe) ha reso Outlander una delle serie in costume più amate di sempre.

Poldark

Dove vederla: NOW TV e Infinity

Tratta dalla fortunata saga letteraria britannica di Winston Graham, Poldark racconta la storia di Ross Poldark, giovane inglese che lotta per i diritti civili dopo essere tornato dalla guerra di indipendenza americana. Rientrato esausto in Cornovaglia, però, trova che molte cose sono cambiate: suo padre è morto e la sua amata Elizabeth è stata promessa sposa a suo cugino. Inizia quindi il suo riscatto mentre combatte con la sua stessa famiglia per rifarsi una vita. Oltre agli amori, agli inevitabili drammi e agli spettacolari costumi, questa serie regala anche dei panorami mozzafiato (come non apprezzare le scogliere a picco sul mare?) che difficilmente lasciano indifferenti.

Reign

Dove vederla: Netflix

Reign narra dell'ascesa al potere di Maria Stuarda (Adelaide Kane), regina di Scozia, in una corte segnata da scandali politici e sessuali. Giunta in Francia con le sue quattro dame di corte, Maria deve garantire un'alleanza strategica per la Scozia formalizzando il fidanzamento combinato con il figlio del Re, Francesco. Anche se poco fedele alle vicende storiche, Reign è una serie leggera (per alcuni un guilty pleasure) che potremmo classificare come teen drama d'epoca, visti i temi adolescenziali che finisce per trattare. Menzione speciale per gli abiti mostrati nella serie: solo apparentemente d'epoca, sono in realtà ricercati costumi haute couture contemporanei portati in passerella da importanti firme della moda!

The White Queen, The White Princess, The Spanish Princess

Dove vederle: TIMVision e Starz Play

Definita da qualcuno "Il Trono di Spade al femminile", la saga che ha inizio con The White Queen e prosegue con The White Princess e The Spanish Princess è l'adattamento televisivo della saga letteraria La guerra dei cugini di Philippa Gregory. La storia parte dalla famosa Guerra delle Due Rose, quella che tra il 1455 e 1485 vide contrapposte le due prestigiose famiglie dei Lancaster e degli York, per poi arrivare fino alla corte dei Tudor ed è narrata sempre da un punto di vista femminile. Le tre protagoniste delle miniserie, Elisabetta Woodwille (Rebecca Ferguson) Elisabetta di York (Jodie Comer) e Caterina D'Aragona (Charlotte Hope) sono donne incredibilmente forti e carismatiche. Attualmente sono disponibili in streaming The White Princess su TIMVision e The Spanish Princess su Starz Play.

Versailles

Dove vederla: Netflix

Versailles narra la vita di uno dei sovrani più famosi di tutti i tempi, Luigi XIV di Francia detto Il Re Sole che regnò dalla metà del XVII secolo fino ai primi anni del XVIII. La sua storia è raccontata seguendo la realizzazione della sua opera più grande: la costruzione della sfarzosa reggia alle porte di Parigi diventata una vera e propria gabbia dorata in cui rinchiudersi per proteggersi dall'invidia dei nobili e dal malcontento dei sudditi. Versailles è diventata famosa per essere una delle serie più scandalose della storia del piccolo schermo: solo il primo episodio presenta ben 17 minuti di scene di nudo senza alcun dialogo. Sicuramente Luigi XIV aveva fama di essere un donnaiolo, e questa serie intende raccontarlo senza filtri.

Victoria

Dove vederla: Infinity e NOW TV

Come si intuisce dal titolo, questo dramma biografico racconta la forza di volontà e la determinazione della leggendaria regina Vittoria, che regnò dal 1837 per per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni facendo ereditare a un'epoca intera, l'età vittoriana, il suo nome. Victoria ripercorre il regno di una delle sovrane più influenti della storia (interpretata da una aggraziata e risoluta Jenna Coleman) fin dalla sua ascesa al trono a soli 18 anni, passando per l'amicizia e l'infatuazione per il Primo Ministro Lord Melbourne e per il matrimonio col principe Alberto di Sassonia. Attualmente, la seconda stagione di Victoria si trova in streaming su Infinity, mentre la terza stagione su NOW TV.

Queste erano solo alcune delle migliori Serie TV in costume disponibili in streaming. Se non sono abbastanza per voi o se volete scoprire altri titoli, potete dare un'occhiata alla nostra collezione delle Serie TV in costume che racchiude anche i drammi storici più contemporanei su cui questo speciale non si è soffermato, come The Crown o Mad Men. Non vi resta che prepararvi una bella tazza di tè, mettervi comodi e godervi drammi d'altri tempi con epiche storie d'amore e sfarzosi palazzi da sogno. Se invece volete voltare pagina scoprendo nuovi generi, non perdete il nostro speciale che racchiude le migliori Serie tv crime in streaming o, per divertirvi, quello sulle migliori Serie TV animate per adulti.