Serie TV, i flop del 2023: 10 titoli che ci hanno deluso quest'anno

Speciali Serie TV

Nel 2023 non sono mancate le serie da cui ci aspettavamo tanto e che invece sono state una delusione: dalla costosissima Citadel alla serie Marvel più disastrosa di sempre, Secret Invasion, fino al flop imbarazzante The Idol.

Per ogni Serie TV rivelatasi un capolavoro, ce ne è sempre un'altra che invece risulta deludente. Anche nel 2023 non sono mancate quelle serie molto attese e che hanno suscitato parecchia curiosità, ma solo fino alla loro uscita. Dopo non hanno dimostrato di essere all'altezza delle aspettative. Come ogni dicembre, tiriamo le somme dell'anno televisivo segnalandovi quelle che sono state per noi di ComingSoon.it sia le migliori serie che quelle poco riuscite. Come da tradizione, condividiamo con voi anche le serie tv più deludenti (non usiamo l'aggettivo 'peggiori', perché dietro ogni produzione c'è comunque il lavoro di tante persone che va rispettato). Eppure succede sempre così: ogni anno le aspettiamo, ci emozioniamo guardando il trailer e contiamo i giorni sul calendario segnandoci la data di uscita. Poi, quando finalmente arrivano, ci lasciano perplessi nonostante le alte aspettative. Spesso sono serie con alle spalle budget milionari (vedi l'esperimento Citadel di Prime Video), remake seriali di titoli cult (come Attrazione Fatale), o titoli legati a importanti autori (come The Idol di Sam Levinson). Sfortunatamente l'elenco è lungo, perciò ne abbiamo scelte solo alcune in rappresentanza di tutte: ecco allora (in ordine solo alfabetico ma senza classifica) le 10 serie tv che ci hanno deluso quest'anno.

Serie TV: I flop del 2023

Attrazione Fatale

Carnival Row 2

Citadel

FUBAR

Glamorous

Secret Invasion

The Crowded Room

The Idol

True Lies

Vita da Carlo 2

Attrazione Fatale

Paramount+

Attrazione Fatale, che intendeva reinterpretare in chiave moderna la storia del film cult del 1987, era partita discretamente bene mettendo in scena interessanti dinamiche di potere e esplorando il tema della malattia mentale. Lizzy Caplan e Joshua Jackson non erano però completamente a fuoco e, lungo la strada, la serie ha perso il suo focus fino a un finale assurdo che ha rovinato anche le migliori intenzioni.

Carnival Row 2

Prime Video

Arrivata a distanza di tre anni e mezzo dalla prima stagione, la seconda stagione di Carnival Row ha perso mordente. La serie fantasy nata dalla fantasia di Travis Beacham nel suo secondo ciclo si è dimostrata ripetitiva, come se le mancasse quella scintilla in grado di far appassionare il pubblico alla storia. Il finale inconcludente lascia gli spettatori in bilico e non è quello che ci saremmo aspettati da una serie che ha richiesto una così lunga gestazione. Forse, a un certo punto, neanche Prime Video ci ha più creduto.

Citadel

Prime Video

Un progetto ambizioso, un franchise globale, un budget di 250 milioni di dollari per i primi 6 episodi e i fratelli Russo coinvolti come produttori esecutivi. Sulla carta Citadel doveva essere la serie dell'anno. Si è rivelata, invece, un concentrato di luoghi comuni rubati a film e serie di spionaggio di culto del passato. E gli inespressivi protagonisti Richard Madden e Priyanka Jonas Chopra erano anche poco credibili come coppia. Speriamo che il franchise si riprenda con Citadel: Diana, il capitolo italiano con Matilda De Angelis in arrivo nel 2024.

FUBAR

Netflix

FUBAR è l'esempio lampante di quanto il successo di pubblico non sempre sia sinonimo di qualità. La prima serie di Arnold Schwarzenegger doveva essere un evento. Invece è stata solo un maldestro tentativo di celebrare il suo protagonista edulcorando scene e situazioni dei suoi film più famosi. Visti i numeri (266.200.000 ore visualizzate nel primo semestre del 2023), è stata rinnovata per una seconda stagione. Ma noi non la guarderemo.

Glamorous

Netflix

Le premesse non erano ottime (un Diavolo veste Prada che incontra Sex and the City che incontra Ugly Betty), ma speravamo di rimanere piacevolmente sorpresi. E invece la serie con Kim Cattrall non è riuscita neppure a diventare un titolo da intrattenimento leggero che diverte. Volevamo vedere cosa avrebbe potuto fare Cattrall lontana dai panni di Samantha di Sex and the City, ma ci è sembrata solo terribilmente annoiata e costretta a pronunciare battute che non facevano ridere. Forse lo ha capito pure lei e per questo è tornata nei panni della splendida Samantha nel finale di And Just Like That 2.

Secret Invasion

Disney+

Secret Invasion è stata una delusione su tutti i fronti. Descritta come la prima serie Marvel dalle venature thriller, si è dimostrata poco più di una favoletta. Cosa peggiore ha rovinato personaggi amatissimi del mondo Marvel come il Nick Fury di Samuel L. Jackson. La frustrazione nei confronti di questa serie, poi, ha raggiunto livelli esagerati quando al cinema The Marvels ha ignorato completamente quanto accaduto nei sei episodi. Quanto tempo sprecato.

The Crowded Room

Apple TV+

Persino a casa Apple TV+, che negli ultimi anni sta ormai diventando sinonimo di qualità assicurata, non tutte le ciambelle escono col buco. Perciò non sono bastati i talenti di Tom Holland, Amanda Seyfried e Emmy Rossum per rendere godibile The Crowded Room. La serie parte come murder mistery e sfocia inutilmente nel sentimentale risultando lunghissima e tediosa. Chissà, forse questa storia è maledetta. Ci sarà un motivo se i precedenti tentativi di adattare in un film il libro Una stanza piena di gente sono falliti (l'ultimo quello con Leonardo DiCaprio coinvolto).

The Idol

Sky e NOW

Presentata come una serie che avrebbe dovuto denunciare la crudeltà del mondo dello spettacolo, The Idol ha avuto una storia produttiva travagliata con cambio di regista e presunto ambiente tossico sul set denunciato da alcuni membri della troupe. Tutto è diventato chiaro quando la serie è uscita: inutilmente provocatoria, violenta e di cattivo gusto, The Idol ha dimostrato di essere solo espressione dell'egocentrismo e del narcisismo del suo ideatore, Sam Levinson. Questa non è una classifica ma non abbiamo dubbi nel conferirle l'infausto scettro di serie peggiore del 2023.

True Lies

Disney+

Ancora una volta fallisce l'esperimento di adattare in forma di serie tv la storia di un film di successo come True Lies. Questo light procedural, per temi ed esecuzione, sembra girato 20 anni fa e comunque non raggiunge minimamente i livelli del film originale con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis.

Vita da Carlo 2

Paramount+

Se la prima stagione di Vita da Carlo aveva avuto il suo perché, con un Carlo Verdone in gran forma e lieto di prendersi in giro, la seconda non è sembrata a fuoco. Tanta nostalgia e ricordi (dedicati solo ai fan malinconici), pochi spunti interessanti e una comicità che sa troppo di già visto (e non in senso buono). Zlatan Ibrahimović non salva la situazione.

Tranquilli, l'anno appena trascorso è stato anche un anno di grandi serie tv. Volete fare un ripasso? Qui trovate le migliori serie tv del 2023 secondo noi di ComingSoon.it.