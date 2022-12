Serie TV, i flop del 2022: 10 titoli che ci hanno deluso quest'anno

Speciali Serie TV

Tanto attese e tanto deludenti: da The First Lady a The Time Traveler's Wife, anche quest'anno ci sono state serie tv che - nonostante le ottime premesse - non ci hanno proprio convinto.

Le aspettiamo, ci emozioniamo guardando il trailer e contiamo i giorni sul calendario segnandoci la data di uscita. Poi, quando finalmente arrivano, ci lasciano perplessi. Quante serie tv vi hanno fatto sentire così quest'anno? Come ogni dicembre, tiriamo le somme dell'anno televisivo segnalandovi quelle che sono state per noi di ComingSoon.it le migliori serie tv del 2022. Ma, come da tradizione, condividiamo con voi anche le serie tv più deludenti (non ci piace definirle peggiori, perché dietro ogni produzione c'è comunque il lavoro di tante persone che va rispettato). Eppure è innegabile che ogni anno ci siano serie da cui ci aspettavamo tanto che proprio non hanno funzionato, nonostante la curiosità che avevano generato. Spesso sono serie basate su franchise importanti (vedi Resident Evil: La serie), su romanzi molto amati (come The Time Traveler's Wife) o con un cast di altissimo livello (è il caso di The First Lady). Sfortunatamente l'elenco è lungo, perciò ne abbiamo scelte solo alcune in rappresentanza di tutte: ecco allora (in ordine solo alfabetico ma senza classifica) le 10 serie tv che ci hanno deluso quest'anno.

Blockbuster

Dove l'abbiamo vista: Netflix

Creata da Vanessa Ramos, sceneggiatrice di comedy di successo come Brooklyn Nine-Nine e Superstore, e con l'ex star proprio di Brooklyn Nine-Nine Melissa Fumero, Blockbuster aveva le carte in regola per essere finalmente la comedy vincente di Netflix. La maledizione della comedy della piattaforma, tuttavia, ha colpito ancora. Una trama banale (può mai sopravvivere a Netflix l'ultimo negozio Blockbuster d'America?) e dei personaggi fin troppo legati a stereotipi hanno reso questa serie un azzardo che non ha premiato.

Fedeltà

Dove l'abbiamo vista: Netflix

Tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli (Einaudi), finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani, Fedeltà si presentava come una serie audace e promettente. Purtroppo la potente storia di Carlo e Margherita narrata da Missiroli nel libro, sullo schermo non è sembrata altrettanto coinvolgente risultando, al contrario, molto debole e poco realistica.

First Kill

Dove l'abbiamo vista: Netflix

Il teen drama vampiresco First Kill, prodotto a livello esecutivo dalla star di American Horror Story Emma Roberts e scritto dalla sceneggiatrice di Empire Felicia D. Henderson con Victoria 'V. E.' Schwab - l'autrice del racconto da cui è tratto - si è rivelato la copia carbone, molto meno riuscita, di serie tv che invece hanno dato lustro al fortunato genere dei vampiri in tv. Tutti i cliché delle storie soprannaturali young adult vengono rispettati, dalla storia d'amore proibita (stavolta in salsa LGBTQ) alla lotta tra vampiri, demoni e lupi mannari. Peccato che la trama sia pressoché inesistente.

Last Light

Dove l'abbiamo vista: Inedita in Italia

In Italia è ancora inedita, ma ci fidiamo dei giudizi dei colleghi d'oltreoceano che sono stati davvero poco clementi con Matthew Fox, tornato in tv 12 anni dopo la conclusione di Lost. Tratto dal bestseller di Alex Scarrow e arrivato negli Stati Uniti in streaming su Peacock, Last Light doveva essere un thriller d'azione dal respiro internazionale. Ma, a giudicare dalle recensioni, non è stato né intrigante né avvincente rendendo l'importante crisi petrolifera globale al centro della trama un bizzarro e banale incidente di percorso.

Monarch

Dove l'abbiamo vista: Sky e NOW

Il soap drama musicale Monarch, che pure l'americana FOX aveva rimandato per offrirgli una vetrina migliore in autunno, è stato una vera delusione. A dimostrazione del fatto che non basta un cast di talenti come Susan Sarandon, Anna Friel, Trace Adkins, Beth Ditto, Joshua Sasse e molti altri per far funzionare una serie. Le dinamiche televisive à la Dallas e Dinasty ormai non divertono neppure chi ama la trash tv.

Resident Evil

Dove l'abbiamo vista: Netflix

La prima serie live-action basata sul popolare videogame survival horror, Resident Evil sulla carta avrebbe dovuto rilanciare un franchise già di grande successo. Invece, andando avanti e indietro tra due timeline, ha finito per essere confusionaria e grottesca. C'è ancora spazio per le storie zombie di qualità in tv? Noi speriamo di sì, ma Resident Evil non è da prendere come riferimento.

Terminal List

Dove l'abbiamo vista: Prime Video

Chris Pratt, nei panni del militare Navy SEAL macho James Reece che sopravvive a un'imboscata durante una missione segreta solo per tornare a casa e scoprire di essere ancora in pericolo, si prende troppo sul serio in Terminal List, tratta dal romanzo bestseller di Jack Carr. Una serie monotona che sembra fuori dal tempo e assai lontana da altre serie d'azione contemporanee decisamente più riuscite. Eppure poteva contare su un regista importante - Antoine Fuqua - e un cast con grandi nomi (oltre a Pratt, Taylor Kitsch, Jai Courtney, Riley Keough e Jeanne Tripplehorn, solo per citarne alcuni).

The First Lady

Dove l'abbiamo vista: Paramount+

The First Lady, creata da Aaron Cooley, si è concentrata sulle vite pubbliche e private di tre delle più potenti first lady d'America: Michelle Obama (Viola Davis), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) ed Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson). Con tre attrici di altissimo livello a interpretarle, ci aspettavamo una serie già pronta per fare incetta di premi. Purtroppo, come accade spesso nelle serie tv basate su storie vere, il manierismo ha preso il sopravvento sul resto. Avremmo voluto meno parrucche e più sceneggiatura.

The Midnight Club

Dove l'abbiamo vista: Netflix

Dal maestro dell'horror Mike Flanagan (lo stesso dietro a capolavori come The Haunting of Hill House e Midnight Mass) ci saremmo aspettati di più. Invece The Midnight Club - incentrata su un gruppo di adolescenti malati terminali che si raccontano storie del terrore - è una semplice serie dell'orrore teen come se ne vedono tante. Manca la tensione e i personaggi, seppur emotivamente forti, risultano bidimensionali.

Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife

Dove l'abbiamo vista: Sky e NOW

Spiace davvero dover inserire Un amore senza tempo - The Time Traveler's Wife in questa lista visto che ci aspettavamo tanto da un creatore come Steven Moffat (co-ideatore di Sherlock) e da attori come Rose Leslie e Theo James. Purtroppo, però, questo adattamento del popolare romanzo di Audrey Niffenegger La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo semplicemente non funziona. La narrazione è poco fluida e i meccanismi che regolano i viaggi nel tempo del protagonista sono spesso incoerenti. Purtroppo la serie non brilla neppure per l'originalità della sceneggiatura, quindi non ci sorprende che HBO abbia deciso di cancellarla dopo una sola stagione.

