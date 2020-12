Serie TV: Gli attori e le attrici più sexy del 2020

Speciali Serie TV

Chiudiamo quest'anno difficile con una classifica leggera e un po'… piccante! Ecco la nostra Top 10 delle star più affascinanti della tv che ci hanno fatto perdere la testa negli ultimi 12 mesi.

Tra qualche giorno ci lasceremo alle spalle questo 2020, un anno che ci ha messo particolarmente alla prova e che tutti vorranno dimenticare. Televisivamente parlando, però, quest'anno ci ha regalato molte serie tv memorabili con interpreti altrettanto notevoli. Prima di immergerci in una nuova entusiasmante stagione televisiva, quindi, utilizziamo questi ultimi giorni di dicembre per fare bilanci e stilare classifiche. Dopo avervi dato conto delle migliori serie tv del 2020 secondo noi e aver ripercorso nostalgicamente le serie terminate che ci mancheranno di più, abbiamo deciso di alleggerire queste feste natalizie stilando la classifica degli attori e delle attrici più sexy del 2020. Abbiamo scelto dieci interpreti tra quelli che hanno recitato in serie tv uscite nell'ultimo anno. Nello stilare la lista, abbiamo tenuto conto anche degli attori che i nostri lettori hanno dimostrato di apprezzare di più quest'anno e ci perdonerete se alcuni dei vostri preferiti non sono presenti in classifica. Non è stato facile ma ecco le nostre scelte.

Tra nuove scoperte e vecchie cotte alle quali rimaniamo affezionati, in questo 2020 sono stati moltissimi gli attori e le attrici che, con il loro fascino e il loro sex appeal, ci hanno fatto rimanere a bocca aperta. Dall'intramontabile Tom Ellis, apprezzatissimo protagonista di Lucifer, all'italiano Alessandro Borghi che quest'anno abbiamo potuto apprezzare in ben due serie tv (Diavoli e Suburra: La serie), dalla caliente Carla di Elite interpretata da Ester Expósito, alla magnetica Anya Taylor-Joy che ti ha tenuti incollati allo schermo con il ruolo di Beth Harmon ne La regina degli scacchi, ecco le 10 star più sexy delle serie tv.

10. Tom Ellis (Lucifer)

Nato a Cardiff 42 anni fa, Tom Ellis ha quel fascino british che incanta i fan di Lucifer e non solo. Diventato famoso grazie al ruolo di Gart Preston nella sitcom della BBC Miranda, si è fatto apprezzare dal grande pubblico interpretando il diavolo più sexy della tv nella serie di FOX poi trasferitasi su Netflix. Sono diventate memorabili le sue performance in déshabillé e anche nella prima parte della quinta stagione, uscita in streaming lo scorso agosto, lo abbiamo visto in più di un'occasione senza maglietta per la gioia di tutti i fan.

9. Ruby Rose (Batwoman)

Classe 1986, modella, conduttrice e attrice gender fluid, Ruby Rose ha attirato l'attenzione di tutti prima ottenendo una parte importante nella terza stagione di Orange is the New Black e poi soprattutto grazie al ruolo di Kate Kane/Batwoman che ha ricoperto quest'anno nella prima stagione della serie di The CW. Con il suo sguardo di ghiaccio e i suoi singolari tatuaggi si è sicuramente distinta tra le tante bellezze televisive dell'anno tanto che i suoi fan non hanno ancora digerito la sua decisione di dire addio a Batwoman alla fine della scorsa stagione. Speriamo tutti di rivederla presto nuovamente in tv.

8. Zendaya (Euphoria)

Il fascino di Zendaya, la giovane attrice di Euphoria che quest'anno ha fatto la storia vincendo a soli 24 anni l'Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica, buca decisamente lo schermo. Da reginetta Disney a musa ispiratrice di diverse case di moda e poi del creatore di Euphoria Sam Levinson che l'ha voluta accanto a sé in più di un progetto, Zendaya è ormai un modello per decine di giovani aspiranti attrici di Hollywood: versatile, ammaliante, impegnata socialmente e soprattutto talentuosa.

7. Regé-Jean Page (Bridgerton)

Regé-Jean Page, l'interprete dell'attraente Duca di Hastings in Bridgerton, è una delle scoperte più recenti e allo stesso più sorprendeti di questo 2020. Nato nel 1990 in Zimbabwe, si era fatto notare già tempo fa nel legal drama di ABC For the People ma è solo grazie alla nuova serie in costume di Netflix che ha immediatamente raggiunto una nuova notorietà. Nella serie prodotta per Netflix da Shonda Rhimes interpreta un duca impenitente e indipendente che, ovviamente, cattura subito l'attenzione delle madri delle debuttanti in cerca di marito, della prescelta Daphne e, ovviamente anche la nostra.

6. Ester Expósito (Elite)

Ha oltre 26 milioni di follower su Instagram ed è diventata famosa soprattutto grazie al ruolo della bellissima e disinibita Carla nel teen drama spagnolo di Netflix Elite. Nata a Madrid quasi 21 anni fa, Ester Expósito ha assecondato fin da bambina la sua vocazione per la recitazione non abbandonando mai una delle sue passioni più grandi, la danza. Diventata anche modella per importanti marchi di moda internazionali, si è fatta notare lo scorso settembre sul red carpet del festival di Venezia dove ha rubato la scena indossando uno splendido abito bianco super sexy.

5. Jensen Ackles (Supernatural)

Quest'anno lo abbiamo visto per l'ultima volta nei panni di Dean Winchester in Supernatural ma siamo sicuri che Jensen Ackles infonderà il suo fascino in tutti i nuovi personaggi che dovrà interpretare in futuro (in primis nella terza stagione di The Boys dove lo vedremo nel ruolo del supereroe originale Soldier Boy). Per metà inglese e per l’altra metà irlandese, oltre che per l'aspetto fisico Ackles piace anche per la sua simpatia che non nasconde mai sui social.

4. Katheryn Winnick (Vikings e Big Sky)

L'abbiamo amata per il ruolo della bellissima, fiera (e biondissima) principessa Lagertha in Vikings ma è tornata in tv da poco nella nuova serie di ABC Big Sky e il suo splendore ci ha lasciati a bocca aperta ancora una volta. Nata a Toronto 43 anni fa (ma per lei gli anni sembrano non passare), Katheryn Winnick è anche un'esperta di arti marziali. Nonostante l'enorme celebrità, nella vita privata è una persona piuttosto riservata.

3. Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi)

Prima de La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy, 24 anni, era già una delle giovani attrici più promettenti e affascinanti di Hollywood. Il ruolo della formidabile scacchista Beth Harmon che ha interpretato nella miniserie Netflix rivelazione dell'anno, però, l'ha consacrata definitivamente. I suoi punti di forza? Sguardo ipnotico, movenze seducenti e talento da vendere. Non c'è nessuno che quest'anno non sia rimasto pietrificato davanti al suo fascino.

2. Alessandro Borghi (Diavoli e Suburra: La serie)

Alessandro Borghi è l'attore italiano che ci invidiano anche all'estero. Quest'anno lo abbiamo apprezzato in due ruoli molto diversi ma ugualmente convincenti: quello dell'ambizioso trader Massimo Ruggero in Diavoli e quello del bad boy dal cuore d'oro Aureliano Adami, tra i protagonisti di Suburra: La serie giunta al termine con la sua terza stagione. Magnetico, con uno sguardo capace di conquistare chiunque e un sex appeal innegabile, Borghi ha dimostrato di avere soprattutto talento e un grande cuore, forse le doti più sexy di tutte.

1. Sam Heughan (Outlander)

Con il suo fascino scozzese, Sam Heughan (che proprio quest'anno ha compiuto 40 anni tondi tondi) è l'attore che domina questa classifica. Da cinque stagioni ci fa sognare nel ruolo del bello e buono Jamie Fraser in Outlander e non ne abbiamo mai abbastanza. Che sia uno degli uomini più sexy del mondo lo dice anche la co-star di Outlander Catriona Balfe la quale, in più di un'occasione, ha lodato le molte doti del suo partner sullo schermo. Quando gli utenti del sito Just Jared hanno eletto Heughan "star più sexy del 2020", Balfe ha esultato su Twitter scrivendo ironicamente "Ce la fa ancora!".

Questa era la Top 10 ComingSoon.it con le star più sexy delle Serie TV che abbiamo visto quest'anno. Continuate a seguirci per non perdere nuove classifiche, approfondimenti e bilanci di fine anno.