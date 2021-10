Serie TV da vedere ad Halloween: Le migliori novità in streaming

Speciali Serie TV

Dai demoni di Locke & Key 2 all'inquietante assassino che perseguita i ragazzi di So cosa hai fatto: ecco 5 spaventose serie tv uscite recentemente in streaming, perfette per festeggiare la notte più terrificante dell'anno.

Anche quest'anno avete in programma di festeggiare Halloween a casa di fronte a una maratona di serie tv horror? Se la risposta è sì, sappiate che in streaming c'è l'imbarazzo della scelta: storie di streghe, fantasmi, zombi e thriller al cardiopalma abbondano nei cataloghi dei principali servizi di video in streaming, da Netflix ad Amazon Prime Video. Non sapete qualche scegliere? Vi aiutiamo noi proponendovi 5 serie tv horror recenti che potrebbero farvi compagnia nella notte più terrificante dell'anno. Le abbiamo scelte tra quelle uscite negli ultimi mesi in modo da proporvi qualcosa di nuovo da vedere oltre i soliti cult che abbiamo già raccolto nel nostro speciale sulle 15 serie tv horror più spaventose da vedere ad Halloween.

Halloween 2021: 5 Serie TV horror nuove uscite in streaming

Pe trascorrere una notte di Halloween da brividi, vi segnaliamo 5 nuove uscite che potrebbero appassionarvi. Non possono mancare, in questa lista, due serie tv ispirate a due opere del re del genere horror, Stephen King: Chapelwaite e La storia di Lisey, che mantengono intatta la suspense e l'atmosfera che solo King sa creare puntando su due interpreti d'eccezione, rispettivamente Adrien Brody e Julianne Moore. Se cercate un titolo per intrattenere tutta la famiglia, Locke & Key, la serie tratta dalla graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodríguez appena tornata con la seconda stagione, potrebbe fare al caso vostro. Ma se siete fan del maestro Mike Flanagan, già autore di successi come l'antologia di The Haunting, non potete proprio perdere la nuova miniserie Midnight Mass. Per brividi in salsa teen, invece, vi consigliamo So cosa hai fatto, remake dell'omonimo film cult del genere horror slasher del 1997. Ma ecco nel dettaglio la trama delle serie tv che sono perfette per una maratona a tema Halloween.

Chapelwaite

Dove vederla: TIMvision

Basata sul racconto Jerusalem's Lot di Stephen King, Chapelwaithe si concentra sul capitano Charles Boone (Adrien Brody) che, in seguito alla tragica morte in mare della moglie, torna insieme ai suoi figli nella piccola città di Preacher's Corners, nel Maine. Lì, in un'antica magione di proprietà della famiglia Boone, un'oscura storia familiare lo perseguita e cerca di allontanarli dalla casa. Inquietanti visioni mostrano a Charles la verità sul suo passato e il capitano dovrà cercare di capire come fermare la maledizione, impedire che investa la sua famiglia definitivamente e cercare di bloccarla per tempo.

La storia di Lisey

Dove vederla: Apple TV+

Julianne Moore è una protagonista magnetica e impeccabile ne La storia di Lisey, basata sull'omonimo bestseller di King e disponibile su Apple TV+. La serie, diretta da Pablo Larraín, segue Lisey Landon (Moore), che due anni dopo la morte del marito, il famoso romanziere Scott Landon (Clive Owen),si ritrova ad affrontare una realtà sorprendente. Una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio con Scott che ha deliberatamente rimosso dalla sua mente.

Locke & Key 2

Dove vederla: Netflix

È tornata su Netflix con la seconda stagione Locke & Key, l'avvincente mistery drama basato sull'omonima graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodríguez. La serie, per chi ancora non lo sapesse, segue i tre fratelli Locke - Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode (Jackson Robert Scott) - che dopo l'assassinio del padre, si trasferiscono con la madre nella casa dei loro antenati dove scoprono chiavi magiche che conferiscono loro vari poteri e abilità. Mentre studiano le chiavi e i loro poteri straordinari, si risveglia un misterioso demone che non si fermerà davanti a nulla pur di rubarle. Nella seconda stagione il demone Dodge, preso possesso del corpo del nerd Gabe (Griffin Gluck), è pronto a fare di tutto per riprendersi il potere che gli era stato negato. Ma i Locke hanno una missione più grande: impedire che gli adulti dimentichino la magia.

Midnight Mass

Dove vederla: Netflix

Terrore e fervore religioso vanno di pari passi in Midnight Mass, una nuova terrificante miniserie di Mike Flanagan, lo stesso che ha portato al successo Hill House e The Haunting of Bly Manor. Il drama, di 7 episodi, racconta la storia di una piccola comunità su un'isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall'arrivo di un sacerdote tanto carismatico quanto misterioso (Hamish Linklater). Quando la comparsa di padre Paul nell'isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso cattura l'intera comunità, ma quale sarà il prezzo da pagare?

So cosa hai fatto

Dove vederla: Amazon Prime Video

Scritta e prodotta da Sara Goodman, So cosa hai fatto è tratta dal romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l’iconico omonimo film del 1997. Un anno dopo il terribile incidente d’auto che ha sconvolto la serata del loro diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere letale. Certe storie, si sa, possono essere eterne. E questa nuova So cosa hai fatto, grazie a un bel gruppo assortito di giovani attori - che non ci fanno rimpiangere troppo gli indimenticabili Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe e compagni - regge molto bene il confronto con il film di culto degli anni '90.



