Serie TV, 5 star che abbiamo scoperto e amato nel 2022

L'era d'oro della televisione (e dello streaming) continua: ecco cinque promettenti attori che con le loro performance ci hanno sorpreso e hanno fatto parlare di sé quest'anno.

Nel 2022 abbiamo visto decine di serie tv e alcune ci hanno sorpreso anche per i giovani e talentuosi attori protagonisti coinvolti. Che fossero attori già noti, che però hanno fatto il salto di carriera grazie a determinati ruoli, o esordienti che sono esplosi mostrando tutta la loro bravura, li abbiamo amati e non vediamo di ritrovarli in nuove stagioni o nuove serie. La televisione, si sa, è una fucina di talenti ed è spesso un trampolino di lancio anche per il grande schermo. Il panorama attoriale, italiano e internazionale, non è mai stato così florido per competenza e versatilità degli artisti. Abbiamo scelto 5 attori che abbiamo scoperto nel 2022 e che hanno lasciato il segno interprentando personaggi complessi, affascinanti o già diventati iconici.

Serie TV nel 2022: I nostri attori emergenti preferiti

Ci hanno sorpreso per come sono entrati in contatto con i loro personaggi trasmettendone l'essenza, per le loro performance già cult diventate piccoli pezzi di storia della tv e per la loro versatilità. Chi sono i nostri attori preferiti scoperti nel 2022? Ecco la nostra lista (che non è una classifica, ma è solo in ordine alfabetico).

Emma D'Arcy

House of the Dragon

Non potevamo immaginare una Rhaenyra Targaryen migliore di Emma D'Arcy. L'artista british, 30 anni, ci ha stregato in House of the Dragon interpretando una principessa determinata e fragile allo stesso tempo. Dichiaratasi una persona non binaria, ci incanta anche sui red carpet con il suo stile androgino e un taglio di capelli super punk. Menzione d'onore anche per Milly Alcock, l'attrice australiana di 22 anni che ha interpretato magnificamente una Rhaenyra adolescente.

Jamie Campbell Bower

Stranger Things 4

Lo avevamo già visto in saghe importanti come Twilight, Animali Fantastici e Shadowhunters, ma Jamie Campbell Bower - che per mesi ha dovuto mantenere super segreto il ruolo di Henry Creel alias Vecna - ha rubato la scena in Stranger Things 4. L'attore britannico ha interpretato uno dei nostri "cattivi" preferiti dell'anno e, per farlo, ci ha messo la faccia. Incredibile ma vero: in Stranger Things il mostro di Vecna è modellato proprio sul corpo di Jamie Campbell Bower. "Ci sono proprio io sotto le protesi e presto anche la voce a Vecna. Pochi effetti speciali: il 90% di quello che si vede è reale", ha spiegato l'attore.

Jenna Ortega

Mercoledì

Per interpretare al meglio Mercoledì nell'omonima serie Netflix, Jenna Ortega ha preso lezioni di violoncello, tedesco e scherma. E ricordiamo che ha anche coreografato da sola il ballo di Mercoledì diventato un fenomeno social. La giovane attrice, che avevamo già apprezzato in nel recente Scream e nella seconda stagione di YOU, ha dimostrato di essere nata per questo ruolo e ha ricevuto i complimenti più sinceri anche dal regista Tim Burton.

Joseph Quinn

Stranger Things 4

Lo confessiamo: abbiamo una predilezione per i liceali "oucast" e nerd e Eddie Munson non poteva fare eccezione. La vita di Joseph Quinn, nato a Londra 28 anni fa, è cambiata grazie alla quarta stagione di Stranger Things e noi non vediamo l'ora di rivederlo sul piccolo o sul grande schermo. La sua performance nel ruolo di Eddie - diventato un'icona della cultura pop - sui tetti del Sottosopra sulle note di Master of Puppets è già storia della televisione.

Mattia Carrano

Prisma

Nei panni sia di Andrea che di Marco, i due gemelli protagonisti di Prisma, l'esordiente Mattia Carrano ha saputo trasmetterci sensibilità, forza e bellezza mostrandoci le molte sfumature di entrambi i suoi personaggi. La serie di Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo l'ha lanciato nel panorama televisivo e non vediamo l'ora di ritrovarlo sullo schermo (speriamo nella seconda stagione di Prisma, ma anche altrove).

Crediti Foto - Jenna Ortega: Roger Kisby/Netflix; Mattia Carrano: Amazon Studios; Emma D'Arcy: Courtesy of Sky