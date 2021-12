Serie TV, 5 nuovi episodi di Natale che forse vi siete persi e che potete recuperare in streaming

Speciali Serie TV

Dall'atmosfera familiare di Schitt's Creek agli scandali Gossip Girl, fino allo speciale di Solar Opposites: scommettiamo che non avete ancora visto questi episodi natalizi? Ve ne segnaliamo cinque (più uno).

A Natale siamo bravi tutti a fare il rewatch degli episodi natalizi di Friends (sì, "L'armadillo natalizio" ve lo abbiamo consigliato anche noi nel nostro speciale sulle 10 Serie TV con gli episodi natalizi più belli). Ma siete sicuri che non c'è qualcosa di nuovo e altrettanto a tema che possa farvi compagnia durante i giorni di festa? Negli ultimi mesi sono usciti diversi episodi natalizi che vale la pena vedere; forse ve ne siete perso qualcuno, o forse ne avete rimandato la visione. Ma è arrivato il momento di recuperarli! Abbiamo scelto 5 episodi (più uno) dedicati alla festività più luminosa dell'anno usciti da poco. La bella notizia è che li potete trovare tutti comodamente in streaming, dopo il pranzo coi parenti o prima della tombola, come preferite. Dall'episodio "Canto delle campane" di Ted Lasso (candidato a diventare già un classico del Natale televisivo) agli speciali animati delle irriverenti Solar Opposites e Big Mouth, siamo sicuri che vi strapperanno un sorriso.

Natale, 5 episodi natalizi da non perdere

Schitt’s Creek - stagione 4 episodio 13 "Buon Natale, Johnny Rose”

Ted Lasso - stagione 2 episodio 4 "Canto delle campane"

Lo straordinario Natale di Zoey - Film de Lo straordinario mondo di Zoey

Solar Opposites - stagione 2 episodio 9 "Il Natale Solar Opposites" e Big Mouth - stagione 5 episodio 8 "Un Natale Big Mouth"

Gossip Girl (reboot) - stagione 1 episodio 11 "You Can't Take It with Jules"

Schitt’s Creek - stagione 4 episodio 13 "Buon Natale, Johnny Rose”

Dove vederlo: Infinity+

Grazie a Infinity, nell'ultimo anno è arrivata anche da noi Schitt's Creek e quindi anche il divertentissimo episodio natalizio della quarta stagione. Alla vigilia di Natale, Johnny Rose ha nostalgia degli anni passati e ripensa a come la famiglia festeggiava prima di finire a Schitt's Creek: feste stravaganti, tanti invitati, ma a fine serata i Rose erano sempre divisi. Così pensa di organizzare un party last minute senza badare troppo alle spese, ma la moglie Moira, e i figli David e Alexis non si dimostrano molto collaborativi. Tutti fanno del loro meglio ma con scarsi risultati. Ma proprio quando Johnny sta per rassegnarsi a cenare da solo, Moira lo porta al Rosebud Motel dove si ritrova a una festa ben poco sontuosa che però gli fa capire il vero significato del Natale.

Ted Lasso - stagione 2 episodio 4 "Canto delle campane"

Dove vederlo: Apple TV+

In questo episodio (che potrebbe esservi sfuggito perché, invece che a dicembre, è arrivato su Apple TV+ in piena estate) il Natale travolge Ritchmond. Higgins (Jeremy Swift) e la sua famiglia organizzano una festa di Natale per o giocatori ma Ted (Jason Sudeikis), nel suo primo Natale dopo il divorzio, decide di stare a casa per videochiamare suo figlio Henry che però, preso dal drone che ha avuto come regalo, non si presenta. Proprio quando Ted sta per deprimersi, Rebecca (Hannah Waddingham) lo coinvolge in una missione: sostituiranno Babbo Natale nel consegnare i regali ai bambini meno sfortunati di Richmond. Rinfrancati nell'animo, i due raggiungono poi la festa a casa Higgings dove tutti hanno portato le loro tradizioni del Natale incarnando il vero spirito di questa festa. Se vi piacerà questo episodio, non potete perdere neppure lo speciale corto animato natalizio di Ted Lasso uscito di recente; si chiama The Missing Christmas Moustache ed è disponibile gratuitamente su YouTube.

Lo straordinario Natale di Zoey - Film de Lo straordinario mondo di Zoey

Dove vederlo: RaiPlay

Dopo la cancellazione da parte di NBC, Lo straordinario mondo di Zoey è stata salvata da Roku che ha ordinato uno speciale film natalizio, Lo straordinario Natale di Zoey (se gli ascolti saranno buoni, la serie potrebbe avere una terza stagione). In Italia è arrivato il 24 dicembre in streaming su RaiPlay (dove sono disponibili anche le prime due stagioni della comedy). La storia di Zoey, che è capace di ascoltare i pensieri di chi le sta accanto sotto forma di canzoni, riparte esattamente da dove si era interrotta nel finale della seconda stagione (Zoey e Max erano finiti finalmente insieme ma Max aveva capito di aver acquisito in qualche modo i "poteri" di Zoey e di poter ascoltare anche lui i pensieri delle persone attraverso le canzoni). Ora, durante la prima vacanza senza suo padre, Zoey (Jane Levy) tentarà di ricreare un Natale magico per la sua famiglia, proprio come quelli che faceva Mitch.

Solar Opposites - stagione 2 episodio 9 "Il Natale Solar Opposites" e Big Mouth - stagione 5 episodio 8 "Un Natale Big Mouth"

Dove vederli: Disney+ / Netflix

Vi segnaliamo due imperdibili proposte animate. Nello speciale natalizio di Solar Opposites, i Solar non capiscono le festività, ma questo non li fermerà dal provarci. Peccato che fraintendono completamente il significato di questa festa e, in un primo momento, capiscono soltanto la parte relativa ai regali e al consumismo. Per fortuna, qualcosa farà cambiare loro idea. In "Un Natale Big Mouth", invece, i pupazzi di Mauri e Connie, animati in stop-motion, raccontano le classiche storie di Natale ma con toni decisamente impertinenti.

Gossip Girl (reboot) - stagione 1 episodio 11 "You Can't Take It with Jules"

Dove vederlo: NOW

In una New York illuminata per Natale, non si fermano gli intrighi e gli scandali di Gossip Girl. E nell'Upper East Side non è davvero Natale se non c'è una raccolta fondi. In questo episodio Julien riceve dalla nonna una proposta che cambierebbe la sua vita, mentre Zoya stringe una nuova amicizia, potenzialmente pericolosa. Intanto arriva in città Heidi, la sorella di Obie che (ma guarda un po') in passato aveva avuto una storia con Max. Intanto Gossip Girl sta per lanciare uno scoop che potrebbe rovinare la vita a qualcuno. Kate però ci ripensa e riesce a fermare tutto in tempo...ma sarà davvero la decisione giusta? Nell'episodio si festeggia anche Hannukkah e, durante una cena a casa di Audrey (Emily Alyn Lind), c'è una bella sorpresa per i fan della serie originale: vedere per credere!