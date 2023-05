Sciopero degli sceneggiatori: L'impatto sulle Serie TV (Aggiornato al 16 maggio)

Speciali Serie TV

Gli sceneggiatori della WGA sono in sciopero. Cosa significa questo per le serie tv che amiamo? Quali arriveranno o torneranno in ritardo e quali, ancora peggio, sono state cancellate?

Mai avremmo pensato che una situazione critica come quella del 2007 si sarebbe potuta ripetere. Invece, dal 2 maggio, gli sceneggiatori della Writers Guild of America (WGA), l'organizzazione che riunisce i due sindacati attivi negli Stati Uniti, sono di nuovo in sciopero, dopo che i colloqui con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), che rappresenta i nove maggiori studi di Hollywood, si sono interrotti senza che un accordo sui termini del nuovo contratto collettivo sia stato raggiunto. Gli sceneggiatori chiedono una retribuzione equa che rifletta il valore del loro contributo al successo dell'industria e protezioni per garantire che la scrittura continui a essere una professione sostenibile rispetto alla minaccia sempre più concreta dell'intelligenza artificiale.

L'agitazione - con gli sceneggiatori che di fatto hanno posato le matite e sono scesi per strada creando picchetti davanti agli studi e agli uffici delle reti e dei servizi streaming - sta avendo e avrà ripercussioni sulle produzioni televisive e cinematografiche in corso o prossime a esserlo, gravi proporzionalmente alla durata dello sciopero (l'ultima volta andò avanti per 3 mesi e otto giorni). Questo significa che, senza sceneggiature, alcune Serie TV non potranno essere girate rispettando quelli che erano i piani originali, arrivando sugli schermi in ritardo. O, nella peggiore delle ipotesi, essere persino cancellate. Abbiamo creato questo speciale, in costante aggiornamento, in cui troverete, serie per serie, in base alle informazioni note, qual è la situazione attuale.

Sciopero degli sceneggiatori: L'impatto sulle Serie TV

In sciopero da: 15 giorni

Aggiornamento di martedì 16 maggio

The Chi (Showtime): La produzione ha sospeso momentaneamente le riprese della sesta stagione a Chicago. La decisione è stata presa dopo che un picchetto di manifestanti ha interrotto i lavori per il secondo giorno consecutivo.

The Mandalorian (Disney+): Fonti vicine alla produzione riferiscono che, con ogni probabilità, Disney+ posticiperà l'inizio della produzione della quarta stagione, non ancora annunciata ufficialmente. In una precedente occasione, l'ideatore Jon Favreau aveva ammesso di aver già completato le sceneggiature. Le riprese dovrebbero cominciare a settembre, ma saranno probabilmente ritardate.

Aggiornamento di lunedì 15 maggio

American Dad! (TBS): Seth MacFarlane e gli showrunner hanno chiarito a 20th Television che nessuno di loro lavorerà alla serie animata fino a quando la Writers Guild of America non avrà un nuovo accordo con gli studi. Tuttavia, non si prevede un impatto nell'immediato, poiché la programmazione della diciottesima stagione è cominciata solo lo scorso marzo e sono disponibili diversi altri episodi.

FBI: Most Wanted (CBS): Per il secondo giorno consecutivo, il 12 maggio le riprese delle ultime scene della quarta stagione, previste in un parco pubblico a Brooklyn, sono state interrotte da un picchetto di sceneggiatori in sciopero. Successivamente, sono stati causati rallentamenti anche ai lavori in un vicino teatro di posa.

Harlem (Prime Video): In occasione del suo discorso ai laureati della USC School of Cinematic Arts, l'ideatrice Tracy Oliver ha detto che la terza stagione della comedy, non ancora ordinata ufficialmente, è in animazione sospesa a causa dello sciopero.

I Griffin (FOX): Seth MacFarlane e gli showrunner della serie animata hanno chiarito a 20th Television che nessuno di loro tornerà al lavoro fino a quando la WGA non avrà un nuovo accordo con gli studi. Tuttavia, non si prevede un impatto nell'immediato, poiché diversi episodi della prossima stagione sono stati già completati.

On Call (Prime Video): Le riprese a Long Beach, in California, della nuova serie di Dick Wolf con Troian Bellisario e Brandon Larracuente si sono fermate per l'intera giornata di venerdì 12 maggio a causa di un picchetto di manifestanti.

The Chi (Showtime): Nella giornata di venerdì 12 maggio, le riprese sono state impedite da un picchetto nei pressi di una location a Chicago. I lavori dovrebbero riprendere questa settimana.

While You Were Breeding (Freeform): L'ideatrice e showrunner Kristin Newman ha rivelato in un emozionato post su Facebook che la post-produzione della nuova serie si è interrotta. Una scelta umanamente difficile, perché colpisce le molte persone coinvolte.

Aggiornamento di venerdì 12 maggio

FBI: Most Wanted (CBS): Le ultime riprese della quarta stagione attualmente in onda sono state interrotte per un paio d'ore da picchetti di manifestanti nella giornata di giovedì 11 maggio. Dopo la pausa forzata, le riprese nel quartiere di Greenpoint, a Brooklyn, sono ricominciate.

Power Book II: Ghost (Starz): Nella giornata di giovedì 11 maggio, le riprese del primo spin-off di Power nel quartiere di Tribeca, a New York City, sono state interrotte per diverse ore da picchetti di sceneggiatori in sciopero e loro sostenitori.

Pretty Little Liars: Summer School (Max): Le riprese della seconda stagione nella città di Newburgh, nello Stato di New York, si sono fermate nella giornata di giovedì 11 maggio quando la produzione è stata raggiunta da gruppi di manifestanti. Al momento non è chiaro se siano ricominciate.

Aggiornamento di giovedì 11 maggio

Billions (Showtime): Per la seconda volta in una settimana, il 10 maggio centinaia di sceneggiatori in sciopero hanno impedito che le riprese della settima e ultima stagione previste nei quartieri di Chelsea e Williamsburg a New York potessero svolgersi. Era successo anche il 4 maggio. Al momento non è chiaro quando le riprese ripartiranno.

Good Trouble (Freeform): Le riprese della quinta stagione ad Agua Dulce, a nord di Los Angeles, sono state interrotte per un'intera giornata (9 maggio) a causa di un picchetto della WGA, che i membri dello staff si sono rifiutati di oltrepassare. La situazione sul posto era pacifica e c'è stato un forte sostegno da parte dei presenti.

P-Valley (Starz): Le riprese della terza stagione ad Atlanta sono state rinviate a causa dello sciopero. L'ideatrice Katori Hall ha dichiarato che "Non gireremo fino a quando non sarà raggiunto un accordo equo".

Sinking Spring (Apple TV+): Un picchetto di manifestanti ha interrotto le riprese del nuovo narco drama di Ridley Scott nella giornata del 9 maggio.

Star Wars: Andor (Disney+): L'ideatore e showrunner Tony Gilroy, criticato da un collega membro della WGA per aver continuato a lavorare alla serie durante lo sciopero, ha dichiarato che non svolgerà più alcun incarico, inclusi quelli che non prevedono la scrittura. "Ho interrotto tutto il lavoro di scrittura o relativo alla scrittura prima della mezzanotte del 1° maggio", ha spiegato Gilroy. "Dopo essere stato informato dei fatti durante una riunione di produzione sabato, domenica mattina ho informato Chris Keyser della WGA che avrei cessato anche tutte le funzioni di produzione senza scrittura". Tutte le sceneggiature della stagione 2 sono state completate. La produzione andrà avanti senza di lui.

Serie di Ava DuVernay (Starz): A causa dello sciopero, le riprese a Wilmington del nuovo drama romantico ancora senza titolo di Ava DuVernay (When They See Us) con Lauren Ridloff e Joshua Jackson, in corso da marzo, si interromperanno al termine di questa settimana.

Aggiornamento di martedì 9 maggio

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (Max): In un post nel suo blog, George R.R. Martin ha confermato che la stanza degli sceneggiatori del recentemente annunciato nuovo spin-off de Il Trono di Spade è stata chiusa. La scrittura, iniziata la scorsa settimana, si fermerà "per tutta la durata dello sciopero. [Lo showrunner] Ira Parker e il suo incredibile staff di giovani talenti sono ai picchetti".

Big Mouth (Netflix): Gli sceneggiatori della comedy animata erano al lavoro sulla scrittura dell'ottava e ultima stagione da sei settimane quando lo sciopero è iniziato. Si sono fermati e la deadline, prevista per agosto, potrebbe non essere più rispettata.

Daredevil: Born Again (Disney+): Le riprese della serie Marvel sono state interrotte per un'intera giornata (8 maggio). Lo riferisce l'account Twitter della WGA East, spiegando che i membri della WGA in sciopero hanno organizzato un picchetto ai Silvercup East Studios, dove si sarebbero dovute svolgere le riprese, e che i membri dello staff si sono rifiutati di oltrepassare la linea. Al momento, la produzione, che avrà bisogno di altri sei mesi per completare i 18 episodi ordinati, non è stata sospesa.

Scissione (Apple TV+): Le riprese della seconda stagione a New York sono state sospese a causa dello sciopero e dei picchetti fuori dagli York Studios.

Aggiornamento di lunedì 8 maggio

Bunk'd (Disney Channel): La comedy live-action più longeva di Disney Channel ha interrotto le riprese della settima stagione dopo 12 dei 20 episodi previsti. In un documento, i produttori dichiarano di sperare in una rapida risoluzione della controversia e nel ritorno in produzione "il più presto possibile".

Evil (Paramount+): Le riprese della quarta stagione, in corso nei Brooklyn Stages di Brooklyn, sono state interrotte da un picchetto di sceneggiatori in sciopero. "Lo studio ha aspettato sperando che se ne andassero, perché non volevano che tre ragazzi che camminano per sei ore chiudessero la serie. Ma è quello che è successo", ha scritto lo showrunner Warren Leight su Twitter.

Stranger Things (Netflix): La produzione della quinta e ultima stagione, iniziata da poco, si è interrotta. "La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese", hanno scritto su Twitter gli ideatori e showrruner Matt e Ross Duffer. "Anche se siamo entusiasti di avviare la produzione con i nostri fantastici cast e troupe, non è possibile durante questo sciopero. Speriamo venga raggiunto presto un accordo equo così da poter tornare tutti al lavoro".

Aggiornamento di sabato 6 maggio

Loot (Apple TV+): Le riprese della seconda stagione sono state interrotte da un picchetto di manifestanti. La produzione della comedy è attualmente sospesa e non è chiaro quando - o se - riprenderà durante lo sciopero.

Aggiornamento di venerdì 5 maggio

Abbott Elementary (ABC): La stanza degli sceneggiatori della comedy, che era tornata operativa per la terza stagione, rimarrà chiusa durante lo sciopero.

American Horror Story (FX): Le riprese della dodicesima stagione proseguono con rallentamenti causati da picchetti davanti ai set negli studi di New York. Alcuni attori si sono rifiutati di oltrepassarli, accedendo al luogo di lavoro tramite un ingresso posteriore.

Billions (Showtime): Le riprese a New York della settima e ultima stagione sono state rallentate da picchetti di manifestanti davanti ai set, con i membri del cast e della troupe che hanno scelto di non oltrepassarli. Per ora le interruzioni si sono limitate a poche ore.

Cobra Kai (Netflix): La stesura delle sceneggiature della sesta e ultima stagione si è interrotta. Il co-ideatore Jon Hurwitz ha scritto su Twitter: "Odiamo scioperare, ma se dobbiamo, lo facciamo con forza. Nessun sceneggiatore sarà sul set. Non è un bel momento, ma purtroppo è necessario. Quando ci sarà un accordo equo, torneremo a spaccare c**i. Nel frattempo, daremo forza e sostegno al comitato negoziale".

Hacks (Max): Le riprese della terza stagione si sono interrotte a causa dell'assenza sul set degli showrunner Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky. La produzione rimarrà ferma per tutta la durata dell'agitazione.

House of the Dragon (HBO): Le sceneggiature della seconda stagione sono state completate e le riprese nel Regno Unito proseguiranno senza interruzioni.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (Prime Video): Le sceneggiature della seconda stagione sono state completate e le riprese nel Regno Unito proseguiranno senza interruzioni ma anche senza la supervisione degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, in sciopero.

Nancy Drew (The CW): La quarta e ultima stagione è stata completata e andrà regolarmente in onda da fine agosto.

Night Court (NBC): L'inizio delle riprese della seconda stagione, previsto per la settimana dell'8 maggio, è rinviato a data da stabilirsi. Trattandosi di una sitcom, è impossibile procedere senza gli sceneggiatori, vista la quantità di modifiche apportate solitamente ai copioni prima e durante le registrazioni.

Power Book III: Raising Kanan (Starz): La stesura delle sceneggiature della seconda stagione si è interrotta.

Riverdale (The CW): Le sceneggiature della settima e ultima stagione sono state completate. Non si prevedono rallentamenti fino al finale del 23 agosto.

Superman & Lois (The CW): Le sceneggiature della terza stagione sono state completate. Non si prevedono rallentamenti fino al finale del 27 giugno.

The Blacklist (NBC): Le riprese della decima e ultima stagione sono state ultimate. Il finale andrà in onda regolarmente il 13 luglio.

The Venery of Samantha Bird (Starz): Le riprese si sono interrotte dopo il sesto degli otto episodi previsti per la prima stagione.

Unstable (Netflix): La produzione della seconda stagione è stata interrotta. Benché la comedy non sia stata ancora ufficialmente rinnovata, fonti riferiscono che solo sei delle otto sceneggiature pianificate sono state completate. L'inizio delle riprese era previsto per fine primavera. Ai dipendenti è stata comunicata la risoluzione dei contratti in essere.

Yellowjackets (Showtime): La co-ideatrice Ashley Lyle ha rivelato che il lavoro sulle sceneggiature della terza stagione si è interrotto dopo un solo giorno nella stanza degli sceneggiatori.