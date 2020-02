San Valentino: Le 10 Serie TV più romantiche in streaming su Netflix

Speciali Serie TV

Da Love a Virgin River, i titoli perfetti per celebrare l'amore.

Febbraio. Lo sentite l'amore nell'aria? Se San Valentino vi rende più sentimentali del solito, forse vorrete assecondare il vostro umore guardando Serie TV romantiche in streaming. State cercando i titoli che celebrano i diversi aspetti dell'amore? Vi aiutiamo nella scelta. Ecco una lista delle Serie TV più romantiche da vedere in streaming su Netflix. Troverete grandi storie d'amore, commedie divertenti che esplorano i sentimenti in tutte le loro forme e persino amori soprannaturali. Sia che siate in compagnia della persona amata, che siate felicemente single o sentimentali sognatori in cerca della persona giusta, siamo sicuri che tra questi titoli troverete la Serie TV che vi farà battere il cuore.

Le migliori Serie TV d'amore da vedere in streaming su Netflix

Easy

Con un cast eclettico e variegato, Easy è una serie antologica che segue diversi abitanti di Chicago e il loro rapporto con l'amore, il sesso e le relazioni al giorno d'oggi. Ogni episodio si concentra su una storia diversa che, in qualche modo, si intreccia con le altre. Lo show parla delle difficoltà del matrimonio, dell'amore platonico, di bizzarre fantasie erotiche e di molti altri aspetti della vita di coppia, facendo luce sugli alti e bassi che sono l'essenza di ogni storia d'amore.

Jane The Virgin

In questa surreale comedy, Jane (Gina Rodriguez) è una ragazza giudiziosa che ha deciso di "preservarsi" fino al matrimonio con il suo premuroso fidanzato, Michael. I suoi piani vanno in fumo quando viene accidentalmente inseminata artificialmente durante una visita ginecologica. Quando scopre che il donatore è una sua vecchia conoscenza le cose si complicano ulteriormente. Il singolare stile della serie, simile a una telenovela latinoamericana, i bizzarri protagonisti e i divertenti dialoghi vi faranno innamorare di Jane The Virgin.

Little Things

Little Things è una commedia romantica indiana ambientata a Mumbai ma recitata in inglese. Kavya e Dhruv sono una giovane coppia che vive insieme e, tra gli alti e bassi del lavoro e della vita di tutti i giorni, si concentra sulle "piccole cose" (come suggerisce il titolo) che mantengono viva la loro relazione. In India la serie è amatissima, ma i temi trattati sono universali e possono piacere a tutti coloro che apprezzano le Serie TV romantiche.

Love

Il titolo non mente. Love è probabilmente la serie più romantica presente nel catalogo streaming di Netflix. Creato da Judd Apatow, un esperto di commedie romantiche, lo show racconta la storia di Gus (Paul Rust) e Mickey (Gillian Jacobs), due persone molto diverse tra loro che si incontrano per caso e intraprendono una relazione atipica affrontandone insieme tutte le fasi: dall'euforia iniziale, alle umiliazioni e ai tradimenti. Il realismo e la naturalezza con cui viene raccontata la loro storia vi faranno sentire i protagonisti incredibilmente vicini.

Lovesick

In questa comedy britannica Dylan (Johnny Flynn) è un ragazzo tenero e sdolcinato all'eterna ricerca del vero amore. Quando gli viene diagnosticata una malattia venerea, però, deve contattare tutte le sue ex conquiste con le quali ha fatto sesso. Telefonata dopo telefonata e incontro dopo incontro, in Lovesick Dylan ripercorre mentalmente (e non solo) tutte le sue relazioni passate facendo un bilancio della sua vita sentimentale.

Master of None

Master of None ha fatto conoscere il talento autoriale di Aziz Ansari, che è anche il protagonista. Nella serie Dev (Ansari) è un attore trentenne che si sente perennemente inadeguato ("esperto di niente", come suggerisce il titolo). Tra lavoro e amicizie, Dev cerca di coltivare anche la sua relazione con Rachel. Ma è nella seconda stagione che trova un nuovo interesse amoroso (un'inedita Alessandra Mastronardi) con cui condivide speciali momenti romantici che lo convincono a partire per un'indimenticabile vacanza in Italia.

Operazione amore

Operazione amore (titolo originale Plan Coeur) è una deliziosa comedy francese incentrata sulla storia di Elsa (Zita Hanrot), giovane parigina che non riesce a dimenticare il suo ex. Per aiutarla, le amiche assumono in segreto un gigolò. Le cose, però, non vanno esattamente come sperato. Una storia non convenzionale che fa riflettere sull'ossessione per l'amore romantico ma soprattutto sulla forza dell'amicizia.

Sense8

Forse la più inconsueta tra le Serie TV romantiche, in realtà Sense8 racconta un amore tutt'altro che comune: quello di un gruppo di esseri umani, chiamati Sensates, mentalmente ed emotivamente legati fin dalla nascita. I protagonisti utilizzano questo speciale legame per proteggersi a vicenda da un'entità che dà loro la caccia. Tra superpoteri, e azione a là Matrix (non a caso le creatrici della serie, le sorelle Wachowski, hanno diretto il film del 1999), nella serie ci sono almeno tre storie d'amore memorabili in grado di far sciogliere anche i cuori di pietra.

Virgin River

In questa nuova serie romantica ispirata all'omonima serie di romanzi bestseller di Robyn Carr, Alexandra Breckenridge è Melinda, un'infermiera che si trasferisce nella remota cittadina di Virgin River sperando di lasciarsi un passato difficile alle spalle. Per potersi occupare dei suoi pazienti, Melinda deve prima riuscire a guarire i suoi sentimenti; le viene in aiuto Jack (Martin Henderson), barista della città ed ex comandante dei Marine interessato a conoscerla meglio. Virgin River è una classica storia di emozioni e sentimenti ed è la serie perfetta per agli appassionati dei romanzi rosa.

You Me Her

Questa piccante commedia esplora gli alti e i bassi del poliamore, la condizione che ammette la possibilità di amare più persone contemporaneamente. I protagonisti di You Me Her sono Jack (Greg Poehler) ed Emma (Rachel Blanchard), una annoiata coppia sposata che ritrova inaspettatamente la scintilla grazie a Izzy (Priscilla Faia), una escort e studentessa che si trova coinvolta in un rapporto sia con l'uno che con l'altra. Quando la loro frequentazione si trasforma in una vera e propria relazione a tre, le cose si complicano.

Queste erano le 10 Serie TV più romantiche su Netflix che potete guardare in streaming a San Valentino o ogni volta che vogliate lasciare spazio ai sentimenti e al batticuore. Speriamo che questi consigli vi aiutino a trovare il titolo perfetto per emozionarvi e sognare in occasione della festa più romantica dell'anno.