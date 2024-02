San Valentino: 5 imperdibili Serie TV intrise d'amore da vedere in streaming

Speciali Serie TV

L'amore è amore, anche in streaming: in occasione di San Valentino, ecco 5 Serie TV romantiche ed imperdibili da vedere su Netflix, Prime Video e AppleTV+.

Con San Valentino il romanticismo torna protagonista e chi è alla disperata ricerca di una o più Serie TV intrise d'amore da vedere, magari in compagnia della persona amata, non può lasciarsi sfuggire i cinque titoli che vi suggeriamo qui di seguito. Spaziando tra i cataloghi delle varie piattaforme streaming come Netflix, Prime Video e Apple TV+, abbiamo individuato le serie tv che con il loro romanticismo renderanno San Valentino ancora più dolce. Piccolo suggerimento: non dimenticate i cioccolatini, perfetti compagni d'avventura per questa maratona televisiva.

San Valentino: 5 Serie TV romantiche da vedere in streaming

Uno splendido errore su Netflix

Una delle recenti novità nel catalogo di Netflix è Uno splendido errore, intitolata in lingua originale My Life with the Walter Boys e tratta dall'omonimo romanzo YA di Ali Novak. L'autrice è stata coinvolta attivamente nella realizzazione della serie, in cui Nikki Rodriguez interpreta Jackie Howard. La sua vita da teenager nella sofisticata Manhattan cambia per sempre quando suo zio la informa che la sua intera famiglia è morta in un tragico incidente stradale. In un battito di ciglia, Jackie ha perso tutto: la madre, il padre e la sorella. Costretta a prendersi cura di sé, Jackie abbandona la frenesia di New York per trasferirsi in un piccolo paesino del Colorado dove ad attenderla c'è la famiglia Walter, estremamente numerosa e guidata da Katherine, sua tutrice legale e amica di sua madre. Dov'è l'aspetto romantico? Non passa molto tempo prima che Jackie inizi a provare qualcosa per due dei ragazzi Walter, molto diversi tra loro. Con una prima stagione di 10 episodi e una seconda già ordinata da Netflix, Uno splendido errore è una dolce coccola teen adatta anche a San Valentino.





Still Up su Apple TV+

Still Up è una comedy britannica disponibile su Apple TV+ che racconta della straordinaria amicizia tra Lisa e Danny, entrambi uniti dall'insonnia. Costruiscono il loro legame giorno dopo giorno, mentre il resto del mondo dorme. Lisa è un'illustratrice dallo spirito libero, mentre Danny è un giornalista che soffre d'ansia. Entrambi soffrono d'insonnia. Non riuscendo a dormire, sfruttano la notte per parlarsi, costruendo un legame dove i segreti non sono ammessi. Nessuno dei due, però, è in grado di valutare attentamente ciò che sta sbocciando tra di loro: e se quei sentimenti andassero oltre la semplice amicizia? Ad interpretare Lisa è Antonia Thomas, nome già noto al pubblico di Misfits e The Good Doctor. Danny ha invece le fattezze di Craig Roberts.





Heartstopper su Netflix

Una delle serie tv sull'amore adolescenziale che ha maggiormente sorpreso e colpito il pubblico di Netflix è Heartstopper. Tratta dall'omonima graphic novel di Alice Oseman, attraverso due stagioni e una terza in cantiere sta raccontando l'amore sbocciato tra Nick e Charlie, due studenti inglesi che devono lottare costantemente contro i pregiudizi ma che non desiderano rinunciare l'uno all'altro. Apprezzata da pubblico e critica per la sua dolcezza e sincerità, la serie ha lanciato definitivamente la carriera di Kit Connor, interprete di Nick, e di Joe Locke, interprete di Charlie. La storia esplora numerose tematiche care ai ragazzi di oggi anche attraverso personaggi secondari come Elle e Tao, i quali scoprono di provare sentimenti reciproci che vanno oltre l'amicizia ma che hanno paura di esplorare, nel timore di rovinare tutto.



Heartstopper 2: Trailer Ufficiale Italiano: Heartstopper: Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

L'estate nei tuoi occhi su Prime Video

Uno degli esperimenti romance più riusciti di Prime Video, L'estate nei tuoi occhi, serie tv tratta dall'omonima serie di romanzi di Jenny Han (in lingua originale intitolata The Summer I Turned Pretty), può contare su due stagioni disponibili in streaming e una terza in arrivo. La protagonista, Belly, è cresciuta con un appuntamento estivo a casa di Susannah e i suoi figli Conrad (per il quale ha una cotta) e Jeremiah. Ma quella bambina di un tempo ha lasciato il posto a una teenager dalla bellezza genuina appena sbocciata che non lascia indifferenti i due fratelli. L'estate la trasforma, la fortifica, permette a Belly di approfondire i suoi sentimenti per entrambi e affrontare i drastici cambiamenti della vita, finché non scopre che Susannah è malata. Ad interpretare Belli è Lola Tung, mentre i fratelli Conrad e Jeremiah hanno i volti di Christopher Briney e Gavin Casalegno.





One Day su Netflix