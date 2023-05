Rabbit Hole: intervista con Meta Golding, coprotagonista della serie sullo spionaggio aziendale

Speciali Serie TV

È disponibile su Paramount+ la nuova serie thriller Rabbit Hole che promette di tenervi col fiato sospeso. Ne parliamo con l'attrice Meta Golding.

Vi appassiona lo spionaggio industriale? Una nuova serie thriller da oggi 26 maggio disponibile anche in Italia promette di tenere alta la tensione depistandovi di continuo, mentre cercate di prevederne lo sviluppo narrativo. Rabbit Hole è disponibile in streaming esclusivamente su Paramount+ in 8 episodi. Quando si tratta di doppi o tripli giochi in un contesto spionistico, è d'obbligo dire che "niente è come sembra", per mettere in chiaro immediatamente il lavoro di colpi scena che i creatori nonché registi John Requa e Glen Ficarra hanno preparato per gli spettatori.

Rabbit Hole segue il lavoro di John Weir, interpretato dal grande Kiefer Sutherland, un maestro dell'inganno nel mondo dello spionaggio aziendale. L'uomo viene incastrato per omicidio da forze potenti che hanno la capacità di influenzare e controllare la popolazione. Oltre a Sutherland, il cast vanta la presenza di Charles Dance nel ruolo del Dr. Ben Wilson, Meta Golding nel ruolo di Hailey Winton, Enid Graham nel ruolo di Josephine "Jo" Madi, Jason Butler Harner nel ruolo di Valence, Walt Klink nel ruolo dello Stagista e Rob Yang nel ruolo di Edward Homm. Sutherland figura anche come uno dei produttori esecutivi della serie.

Qui sotto il trailer di Rabbit Hole e più in basso la video intervista a Meta Golding.

Rabbit Hole: intervista a Meta Golding che interpreta la misteriosa Hailey

Attrice americana di origini haitiane, Meta Golding ha recitato in molte serie televisive, tra cui Dr. House, Criminal Minds e CSI, oltre che in tre film della saga di Hunger Games. Abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con lei, parlando della serie, del personaggio che interpreta, del suo lavoro di attrice e di come sul set abbia collaborato con Kiefer Sutherland.