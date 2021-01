Prime Video, le migliori Serie TV del 2021 (aggiornate a gennaio)

Speciali Serie TV

Dai prodotti originali alle anteprime esclusive, ecco il nostro speciale aggiornato con tutte le nuove Serie TV da non perdere sulla piattaforma di video in streaming di Amazon.

Il 2021 di Prime Video si preannuncia ricco di tante novità, alcune assolutamente imperdibili. Da abbonati ai servizi di Amazon, avete a disposizione decine di titoli on demand da vedere comodamente in streaming, dai film, ai documentari alle Serie TV. Se avete cliccato su questo articolo, però, sarete interessati a conoscere le migliori Serie TV del 2021 disponibili su Prime Video. Quest'anno sul servizio arriveranno novità per tutti i gusti. Qualche esempio? Dall'attesissima serie fantasy Il Signore degli Anelli alla miniserie d'autore The Underground Railroad, scritta e diretta da Barry Jenkins. Ogni mese aggiorneremo l'articolo con i nostri consigli, così non perderete nessuna uscita degna di nota. E se volete scoprire sempre nuovi contenuti, vi ricordiamo che è ora possibile aggiungere al proprio abbonamento di Prime Video anche nuovi canali aggiuntivi. Qui, però, ci concentreremo soltanto sulle nuove uscite comprese nell'abbonamento a Prime: ecco quali sono le Serie TV più belle da vedere in streaming su Prime Video quest'anno.

Prime Video: Le migliori Serie TV da vedere a gennaio 2021

American Gods - stagione 3

Data di uscita: 11 gennaio (con un episodio a settimana)

Dopo una lunga attesa, torna su Prime Video la singolare serie fantasy American Gods, basata sul romanzo omonimo di Neil Gaiman. La terza stagione, disponibile con un episodio a settimana ogni lunedì, riparte dalla nuova vita di Shadow (Ricky Whittle) che tenta di sfuggire al suo destino (e alla polizia) rifugiandosi nella sperduta cittadina di Lakeside. Ma i conti con Mr. Wednesday (Ian McShane) andranno saldati e l'unica scelta di Shadow potrebbe essere... non avere scelta.

Da non perdere perché: Nella terza stagione American Gods si arricchisce di tanti nuovi volti noti: da Lela Loren nei panni di un'interessante nuova conoscenza di Shadow a Blythe Danner in quelli della dea Demetra, fino alla star de Il Trono di Spade Iwan Rheon e all'iconico Marilyn Manson che ci sorprenderà interpretando un cantante sanguinario.

Star Trek: Lower Decks - stagione 1

Data di uscita: 22 gennaio

Sulla scia del successo di Star Trek: Discovery, arriva anche in Italia la divertente serie animata Star Trek: Lower Decks. La serie ci porta nel 2380 per raccontarci le disavventure dell'equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Tra compiti umili e spassosi siparietti, i giovani protagonisti non perdono mai l'entusiasmo nell'affrontare la loro prima missione.

Da non perdere perché: A tratti scanzonata e molto ironica, questa serie propone un intrattenimento leggero davvero per tutti, anche per chi non è un fanatico della saga di Star Trek.

Queste sono secondo noi le migliori Serie TV del 2021 che non potete proprio perdere su Prime Video. Continuate a seguirci per rimanere sempre informati sulle uscite degne di nota sulla piattaforma di video in streaming si Amazon: aggiorneremo mensilmente questo approfondimento per guidarvi tra nuove scoperte e grandi ritorni in streaming. Se dovete ancora recuperare qualche serie uscita nel 2020, invece, potete consultare il nostro speciale che raggruppa tutte le migliori serie del 2020 uscite su Amazon Prime Video.