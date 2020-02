Panico rinnovi 2020: Le Serie TV rinnovate e quelle cancellate

Speciali Serie TV

Per le reti americane è il momento di decidere le sorti delle Serie TV che appassionano il mondo. In questo speciale in costante aggiornamento, la fotografia della situazione attuale.

Ogni anno, il periodo che va dalla fine di febbraio alla prima metà di maggio con gli Upfront è il più delicato per l'industria televisiva e il più sofferto per il pubblico che gli sta dietro. Si tratta, in sostanza, del periodo durante il quale le principali reti americane - ABC, CBS, FOX, NBC e The CW - decidono, dati alla mano, le sorti dei propri show, incluse le tante Serie TV che a vari livelli di successo appassionano i propri spettatori e gli altri in giro per il mondo. Mentre modulano l'offerta della stagione televisiva che prenderà il via in autunno, decidendo anche quali dei numerosi pilot ordinati nelle ultime settimane diventeranno a tutti gli effetti le loro prossime novità, per le serie già in onda si contano gli spettatori, si valutano gli investimenti, si discutono le linee creative e si tratta con gli attori i cui contratti sono in scadenza, determinando caso per caso se valga la pena rinnovarle oppure sia più conveniente cancellarle. Perché, alla fine, si riduce tutto a questo.

Le variabili sono numerose e, per aiutarvi ad avere un quadro della situazione il più chiaro possibile, anche quest'anno abbiamo stilato cinque liste (una per ciascuna rete), indicando quali serie possono tirare un sospiro di sollievo, quali fluttuano in una delicata bolla di sapone e quali stanno per essere o sono state abbandonate sul ciglio della strada. Si tratta di indicazioni in alcuni casi molto volubili, conseguentemente alle notizie e alle indiscrezioni che si susseguono dagli Stati Uniti. Dunque, salvate questa pagina tra i Preferiti o Segnalibri e ricordate di controllare regolarmente la temperatura alle vostre serie preferite.

Il Termometro

Ufficialmente rinnovata Sicuramente sarà rinnovata Probabilmente sarà rinnovata Potrebbe essere rinnovata o cancellata Probabilmente sarà cancellata Sicuramente sarà cancellata Cancellata o terminata Troppo presto per dirlo

Serie TV ABC

Grey's Anatomy, Stagione 16 > 17

The Good Doctor, Stagione 3 > 4 Station 19, Stagione 3

The Conners, Stagione 2

The Goldbergs, Stagione 7 A Million Little Things, Stagione 2

American Housewife, Stagone 4

Black-ish, Stagione 6

Mixed-ish, Stagione 1

Schooled, Stagione 2 Bless This Mess, Stagione 2

For Life, Stagione 1

Single Parents, Stagione 2

The Rookie, Stagione 2 Stumptown, Stagione 1 Emergence, Stagione 1 Agents of S.H.I.E.L.D., Stagione 7 (estate 2020)

Fresh Off the Boat, Stagione 6

Modern Family​, Stagione 11

Le regole del delitto perfetto, Stagione 6 The Baker and the Beauty, Stagione 1 (13 aprile)

United We Fall, Stagione 1

Serie TV CBS

Evil, Stagione 1 > 2

Mom, Stagione 7 > 8

Young Sheldon, Stagione 3 > 4 FBI, Stagione 2

NCIS, Stagione 17

The Neighborhood, Stagione 2 Blue Bloods, Stagione 10

Bob Hearts Abishola, Stagione 1

FBI: Most Wanted, Stagione 1

Hawaii Five-0, Stagione 10

NCIS: Los Angeles, Stagione 11

NCIS: New Orleans, Stagione 6

The Unicorn, Stagione 1 All Rise, Stagione 1

Bull, Stagione 4

Carol's Second Act, Stagione 1

God Friended Me, Stagione 2

MacGyver, Stagione 4

Magnum P.I., Stagione 2

S.W.A.T., Stagione 3

SEAL Team, Stagione 3 Tommy, Stagione 1 Criminal Minds, Stagione 15

Madam Secretary, Stagione 6 Broke, Stagione 1 (2 aprile)

Papà a tempo pieno, Stagione 4 (2 aprile)

Serie TV FOX

Bless the Harts, Stagione 1 > 2

I Simpson, Stagione 31 > 32 9-1-1, Stagione 3

9-1-1: Lone Star, Stagione 1

Bob's Burgers, Stagione 10

I Griffin, Stagione 18 L'uomo di casa, Stagione 8

Prodigal Son, Stagione 1 Outmatched, Stagione 1

The Resident, Stagione 3 Deputy, Stagione 1

Duncanville, Stagione 1 Almost Family, Stagione 1 Empire, Stagione 6 Filthy Rich, Stagione 1

NeXt, Stagione 1

Serie TV NBC

Brooklyn Nine-Nine, Stagione 7 > 8

New Amsterdam, Stagione 2 > 3, 4, 5

The Blacklist, Stagione 7 > 8

This Is Us, Stagione 4 > 5, 6 Chicago Fire, Stagione 8

Chicago Med, Stagione 5

Chicago P.D., Stagione 7 Law & Order: Unità Speciale, Stagione 21

Manifest, Stagione 2

Superstore, Stagione 5 Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, Stagione 1 Good Girls, Stagione 3

Zoey's Extraordinary Playlist, Stagione 1 Bluff City Law, Stagione 1

Indebted, Stagione 1

Perfect Harmony, Stagione 1 Blindspot, Stagione 5 (primavera 2020)

Sunnyside, Stagione 1

The Good Place, Stagione 4

Will & Grace, Stagione 3 Council of Dads, Stagione 1 (10 marzo)

Serie TV THE CW

All American, Stagione 2 > 3

Batwoman, Stagione 1 > 2

Black Lightning, Stagione 3 > 4

DC's Legends of Tomorrow, Stagione 5 > 6

Dynasty, Stagione 3 > 4

In the Dark, Stagione 2 > 3

Legacies, Stagione 2 > 3

Nancy Drew​, Stagione 1 > 2

Riverdale, Stagione 4 > 5

Roswell, New Mexico, Stagione 2 > 3

Streghe, Stagione 2 > 3

Supergirl, Stagione 5 > 6

The Flash, Stagione 6 > 7 Katy Keene, Stagione 1 Arrow, Stagione 8

Supernatural, Stagione 15

The 100, Stagione 7 (primavera 2020)

Nota: Sono indicate le stagioni in onda negli Stati Uniti nel periodo Autunno 2019 - Primavera 2020.