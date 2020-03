NOW TV, le migliori Serie TV del 2020 (aggiornate a marzo)

Speciali Serie TV

Da The New Pope a Westworld, le Serie TV su NOW TV da non perdere sulla piattaforma di video in streaming di Sky.

Dagli esclusivi prodotti Sky Original alle grandi serie drammatiche internazionali, fino alle comedy più apprezzate nel panorama televisivo, NOW TV offre un'ampia scelta di Serie TV da vedere in streaming. Sulla piattaforma on-demand di Sky si possono trovare ogni mese titoli di pregio che Sky Italia propone in esclusiva nel nostro Paese. Ma quali sono le Serie TV migliori, quelle che un appassionato non può proprio perdere? Se volete rimanere informati sulle nuove uscite disponibili in streaming su NOW TV, ecco un elenco aggiornato delle più belle Serie TV da vedere ogni mese sulla piattaforma. Troverete sia le serie che hanno debuttato negli ultimi mesi, da gennaio ad oggi, che le imperdibili nuove stagioni di serie di successo. Continuate a seguirci per non perdere i nuovi arrivi!

NOW TV: Le migliori Serie TV da vedere a marzo 2020

Outlander - Stagione 5

Data di uscita: 6 marzo

Nella quinta stagione di Outlander i Fraser, ormai traferitisi in America, sono impegnati a costruire la loro comunità nella Carolina del Nord. Insieme alla figlia Bree (Sophie Skelton) e al suo compagno Roger (Richard Rankin), i protagonisti si trovano in un momento cruciale della storia mondiale: la rivoluzione americana; un evento violento, sanguinario e straziante che mette a dura prova l'intera comunità, verso la quale Jamie e Claire (Caitriona Balfe e Sam Heughan) si sentono responsabili.

Da non perdere perché: Storia e fantasia si incontrano nuovamente in questa stagione in cui la struggente storia d'amore tra Claire e Jamie è messa alla prova da uno degli eventi più difficili della storia americana.

Data di uscita: 9 marzo

L'ottava stagione di Homeland chiude l'intenso spy drama di Showtime ormai arrivato a conclusione. Nell'ultimo capitolo Carrie (Claire Danes) torna in prima linea richiamata da Saul (Mandy Patinkin), diventato Consigliere per la Sicurezza Nazionale. Dopo i mesi di reclusione trascorsi in un gulag russo dei quali ha ricordi confusi, l'ex agente della CIA si ritrova tra due fuochi: tradire Saul o fare ciò che deve essere fatto?

Da non perdere perché: Riproponendo una circostanza simile a quella che abbiamo visto nei primissimi episodi della serie quando Carrie doveva capire se fidarsi o meno di Brody (Damian Lewis), la stagione finale chiude il cerchio. Messa sotto torchio, Carrie deve dimostrare di poter contare prima di tutto su se stessa.

Data di uscita: 13 marzo

In questa epopea neo western diventata una delle serie più apprezzate negli Stati Uniti, troviamo il Premio Oscar Kevin Costner nei panni del capofamiglia John Dutton, il proprietario di uno dei ranch più estesi d'America disposto a tutto pur di difendere il suo territorio. Nel cast, tra gli altri, troviamo anche Kelly Reilly, Wes Bentley e Luke Grimes.

Da non perdere perché: Oltre a segnare il ritorno in TV di Costner, Yellowstone regala un inedito punto di vista sui paesaggi mozzafiato del Montana.

Data di uscita: 13 marzo

Modern Family è tornata con l'undicesima e ultima stagione che, aprendosi con il racconto della vita dei due neo-genitori Haley (Sarah Hyland) e Dylan (Reid Ewing), chiude il racconto dei Pritchett-Dunphy, una delle famiglie più anticonformiste d'America.

Da non perdere perché: La comedy dei record, vincitrice di 22 premi Emmy e un Golden Globe, in undici anni ha raccontato con ironia la quotidianità di una famiglia ordinaria, eppure sopra le righe. Chi non vuole sapere come si concluderanno le storie di tutti i personaggi?

Data di uscita: 16 marzo

Quasi due anni dopo la seconda stagione, Westworld torna con la terza stagione e un'ambientazione tutta nuova. Nei nuovi episodi i tradizionali set western della serie hanno lasciato posto a un nuovo mondo distopico dominato da una misteriosa nuova società, la Incite. Oltre ai volti già conosciuti, nella nuova stagione si sono aggiunti la star di Breaking Bad Aaron Paul, l'attore francese Vincent Cassel nel ruolo di un misterioso cattivo e Lena Waithe.

Da non perdere perché: Il nuovo mondo creato per la terza stagione è la cornice perfetta per una spy-story ricca di incastri e colpi di scena.

NOW TV: Le migliori Serie TV da vedere a febbraio 2020

Data di uscita: 14 febbraio

ZeroZeroZero è una serie Sky Original creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz e basata sull'omonimo romanzo inchiesta di Roberto Saviano. La serie segue il viaggio di un carico di cocaina dal momento in cui un potente clan della ‘Ndrangheta decide di acquistarlo fino a quando viene consegnato e pagato. Il racconto è portato avanti attraverso tre punti di vista: quello dei compratori, quello dei venditori e quello degli intermediari.

Da non perdere perché: Girata in 3 continenti (America, Europa, Africa) e in 6 lingue, la serie è un ambizioso affresco internazionale che restituisce un quadro chiaro del mercato internazionale di droga.

The Outsider - Miniserie

Data di uscita: 17 febbraio

The Outsider è la prima trasposizione HBO di un romanzo di Stephen King. Basata sull'omonimo racconto dello scrittore re del brivido, la serie è un tesissimo thriller psicologico che in dieci episodi racconta la storia di un complicato omicidio di un ragazzino e delle indagini ad esso collegate. Proprio quando tutti i nodi sembrano venire al pettine, si scopre che dietro l'assassinio potrebbe esserci una misteriosa forza soprannaturale. Nel cast, tra gli altri, troviamo Jason Bateman, Ben Mendelsohn e la candidata all'Oscar Cynthia Erivo.

Da non perdere perché: Con il suo ritmo serrato e grazie all'ottima prova attoriale dei protagonisti, è una delle migliori trasposizioni sul piccolo schermo di un romanzo di Stephen King.

NOW TV: Le migliori Serie TV da vedere a gennaio 2020

Data di uscita 2 gennaio

His Dark Materials è un fantasy co-prodotto da BBC e HBO (e già diventato cult nel Regno Unito) che porta sul piccolo schermo la popolare trilogia di Philip Pullman Queste oscure materie. La storia segue le vicende di Lyra (Dafne Keen), una bambina spensierata che vive in un universo parallelo in cui ogni essere umano è guidato da un alter ego, un daimon sotto forma di animale. Nel suo mondo si intrecciano scienza, tecnologia e magia. La vita di Lyra è sconvolta quando cominciano misteriosamente a scomparire alcuni bambini, tra cui il suo migliore amico Roger. Oltre alla rivelazione Keen, nel cast ci sono attori del calibro di James McAvoy e Ruth Wilson.

Da non perdere perché: Grazie a una maniacale cura dei dettagli (attori espressivi, effetti speciali curati e un'eccellente fotografia), His Dark Materials è una soddisfacente trasposizione dell'immaginario vivido e originale dei romanzi di Philip Pullman.

Data di uscita: 3 gennaio

La storia del capitano Ross Poldark volge al termine con la quinta e ultima stagione di Poldark. Il capitolo conclusivo dell'apprezzato drama in costume vede Ross Poldark, interpretato da Aidan Turner, lasciare alle spalle Westminster e Londra dopo la tragica morte di Elizabeth Warleggan (Heida Reed) per trascorrere più tempo a casa tra le persone che ama, tra cui la ritrovata moglie Demelza (Eleanor Tomlinson). Le cose si complicano quando il vecchio amico e commilitone Ned Despard (Vincent Regan) lo costringe a mettere in discussione la sua lealtà verso il re e il Paese.

Da non perdere perché: Con i suoi 43 episodi e più di 150 personaggi sparsi per i 20 anni dell’arco narrativo, Poldark è uno dei drama in costume di maggior successo. Impossibile rimanere impassibili di fronte al fascino del capitano Poldark.

Data di uscita: 10 gennaio

Dopo la rivoluzionaria The Young Pope, Paolo Sorrentino è tornato a raccontare il mondo all'interno del Vaticano in The New Pope. Nella nuova serie ritroviamo il Pio XIII, interpretato da Jude Law, in coma e vediamo un nuovo cardinale salite al soglio pontificio: l'aristocratico inglese moderato Sir John Brannox (John Malkovich) che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo papa capisce presto che non è facile prendere il posto del suo carismatico predecessore, mentre il Cardinal Voiello (Silvio Orlando), indiscusso protagonista anche di questa stagione, fatica a gestire una Chiesa minacciata da immoralità e corruzione.

Da non perdere perché: Tra scandali, minacce terroristiche e persino uno sciopero delle suore del Vaticano, questa stagione è ricca di colpi di scena, raccontati sempre con l'inconfondibile stile di Paolo Sorrentino.

Data di uscita: 29 gennaio

A Discovery Of Witches è una serie Sky Original basata saga best seller di Deborah Harkness, Trilogia delle anime. Il fantasy a tinte gotiche racconta di un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono e lavorano al fianco degli umani ma nascondendo la loro vera natura. Quando Diana Bishop (Teresa Palmer), una strega discendente di una delle congreghe più potenti al mondo, si imbatte in un antico manoscritto che custodisce un pericoloso segreto, la sua strada si incrocia con quella del genetista - nonché vampiro millenario - Matthew Clairmont (Matthew Goode). I due si avvicinano iniziando una relazione che infrange ogni regola.

Da non perdere perché: Streghe, vampiri, demoni e un amore impossibile che minerà la pace raggiunta fra le creature fantastiche. In questa serie si trovano tutti gli ingredienti più amati dagli appassionati del genere fantasy.

Queste sono le migliori Serie TV che non potete proprio perdere su NOW TV. Vi terremo aggiornati costantemente con le nuove uscite da vedere nel 2020 sulla piattaforma di video in streaming, quindi non dimenticate di tornare a visitare la pagina.