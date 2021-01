Netflix, le migliori Serie TV del 2021 (aggiornate a gennaio)

Speciali Serie TV

Da Cobra Kai a Lupin su Netflix: ecco quali sono le nuove Serie TV da non perdere sulla piattaforma di video in streaming.

Con un nuovo anno appena iniziato, inauguriamo un nuovo speciale che vi guiderà, mese dopo mese, tra le Serie TV più interessanti disponibili in streaming su Netflix. Quanto tempo trascorrete navigando nel fitto catalogo del servizio di video in streaming indecisi su cosa guardare? Quanti consigli avete chiesto agli amici chiedendovi quali siano le nuove Serie TV da non perdere e di cui tutti parlano? Sappiamo che ogni mese escono in streaming decine di nuovi titoli interessanti che possono facilmente passare inosservati. Grazie al nostro speciale, però, potrete rimanere sempre aggiornati sulle Serie TV più belle da vedere su Netflix e sulle novità più attese nel 2021: dalle nuove stagioni dei grandi successi della piattaforma ai debutti più sorprendenti. Seguiteci perché vi segnaleremo sempre le ultime uscite con dettagliate informazioni sulla trama, sul cast e le curiosità sui titoli più meritevoli.

Netflix: Le migliori Serie TV da vedere a gennaio 2021

Cobra Kai - stagione 3

Lupin - stagione 1

Fate: The Winx Saga - stagione 1

Snowpiercer - stagione 2

Cobra Kai - stagione 3

Data di uscita: 1° gennaio

È tornata con l'attesissima terza stagione Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid che ha riportato insieme sullo schermo dopo trent'anni gli storici protagonisti/rivali Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka). In questo terzo ciclo di episodi, più emotivo che mai, questi ultimi decidono di mettere da parte le incomprensioni e unire le forze per combattere un nemico comune dopo che, nel finale della scorsa stagione, la rivalità aveva portato al grave ferimento dell'allievo Miguel (Xolo Maridueña) e al totale smarrimento dei due maestri.

Da non perdere perché: I più nostalgici fan di Karate Kid potrebbero rimanere positivamente colpiti dagli episodi in trasferta a Okinawa e entusiasti per un graditissimo ritorno di uno dei volti più iconici della saga.

Lupin - stagione 1

Data di uscita: 8 gennaio

Il mito di Arsenio Lupin rivive grazie al talento di Omar Sy in questo spassoso action drama che vede l'attore di Quasi amici nei panni di Assiane Diop, un moderno ladro gentiluomo che cerca di ingannare la sicurezza del Louvre per trafugare un prezioso gioiello appartenuto alla regina Maria Antonietta e vendicare il padre, morto anni prima dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso. Il suo piano sembra brillante ma anche molto pericoloso: riuscirà il protagonista ad ingannare la polizia?

Da non perdere perché: Questo Lupin di Netflix propone un tipo di intrattenimento molto leggero e ben costruito. Grazie all'originalità e al modo di fare del protagonista, riusciamo ad apprezzare una nuova e avvincente storia senza la necessità di fare paragoni con l'idea del ladro gentiluomo che già conoscevamo.

Fate: The Winx Saga - stagione 1

Data di uscita: 22 gennaio

Fatevi trascinare nel mondo fatato di Fate: The Winx Saga, la serie live-action rivisitazione del celebre cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Il drama, firmato da Brian Young, racconta in sei episodi il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell'Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano.

Da non perdere perché: Chi è rimasto affezionato alle fate Bloom, Aisha, Musa, Stella e a tutte le altre creature fatate del Winx Club potrebbe rimanere piacevolmente colpito da questa serie che, partendo dal materiale originale, vuole presentarci delle versioni adolescenti più aggiornate e accattivanti delle protagoniste del cartone che tanto abbiamo amato.

Snowpiercer - stagione 2

Data di uscita: 26 gennaio

In contemporanea con gli Stati Uniti e con un episodio a settimana, torna su Netflix anche Snowpiercer, il thriller post-apocalittico basato sulla graphic novel francese Le Transperceneige, già adattata in un film diretto da Bong Joon Ho (l'acclamato regista di Parasite) nel 2013. Nella seconda stagione conosceremo il misterioso Mr. Wilford (interpretato dalla nuova aggiunta al cast Sean Bean) e, proprio quando si stava cercando di mantenere la pace tra le due classi sociali al centro del racconto, si aprirà una nuova frattura all'apparenza insanabile, tra i leali a Layton (Daveed Diggs) e coloro i quali preferiranno stare dalla parte di Mr. Wilfrod. Una lotta per il potere completamente nuova prenderà così il sopravvento.

Da non perdere perché: Dopo una prima stagione adrenalinica e ricca di temi importanti quali lotta di classe, sopravvivenza e ingiustizie sociali, questo nuovo capitolo promette di portare lo scontro a un livello ancora più alto.

Queste sono secondo noi le migliori Serie TV del 2021 che non potete proprio perdere su Netflix. Continuate a seguirci per rimanere sempre informati sulle migliori uscite: aggiorneremo mensilmente questo approfondimento per guidarvi tra nuove scoperte e grandi ritorni dell'anno in streaming di Netflix. Se invece volete scoprire i titoli più amati, qui trovate la nostra classifica delle migliori Serie TV secondo i lettori di ComingSoon.it.