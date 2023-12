Natale, lo ami o lo odi? Questi 10 personaggi delle Serie TV hanno le idee chiare

Speciali Serie TV

Dicembre per molti è il periodo più magico dell'anno, mentre per altri è un incubo: voi da che parte state? Ecco 10 personaggi delle serie tv che amano o odiano il Natale.

Festeggiamo il Natale con i personaggi delle nostre Serie TV preferite passando in rassegna quelli che hanno dimostrato di essere grandi fan di questa festività e quelli che, al contrario, non hanno temuto di mostrarsi ostili verso i festeggiamenti del 25 dicembre. Dal Natale super decorato di Lily di How I Met Your Mother a chi, invece, il Natale ha provato a rubarlo, proprio come il Grinch (è il caso di Sue Sylvester di Glee). Voi da che parte state?

Serie TV, 10 personaggi che amano o odiano il Natale

Gianna - Odio il Natale

Ama il Natale

Non fatevi ingannare dal titolo. Gianna, la protagonista di Odio il Natale interpretata da Pilar Fogliati, sotto sotto spera nei miracoli del Natale e anzi, nella seconda seconda stagione, fa di tutto affinché accadano. Per questo decide di organizzare a casa sua la cena della vigilia e, anche se le cose non andranno come previsto, sotto l'albero scarterà il regalo più bello: un bacio speciale e inaspettato.

Jessica Day - New Girl

Ama il Natale

C'è qualcuno che ama il Natale più Jess (Zooey Deschanel) di New Girl? Lei fa di tutto per rendere il Natale speciale ogni anno, anche quando le cose vanno terribilmente storte. Che il suo entusiasmo ci sia d'ispirazione.

Sue Sylvester - Glee

Odia il Natale

Nell'episodio 10 della seconda stagione di Glee, alla McKinley High Finn cerca di far entrare tutti nello spirito natalizio Beiste propone di fare il "Babbo Natale segreto". Peccato che Sue Sylvester decida di truccare le estrazioni inserendo solo bigliettini col proprio nome. E, alla fine, si traveste da Grinch, distrugge tutte le decorazioni e ruba i regali sotto l'albero. Che crudeltà! In compenso la sua performance con You're A Mean One, Mr. Grinch è diventata memorabile.

Monica Geller - Friends

Ama il Natale

La precisina Monica insegue la perfezione non solo quando si tratta del Natale ma anche di tutte le altre feste. Per lei tutto deve essere al posto giusto, soprattutto a tavola. Peccato che, in più di un'occasione, non sia riuscita a tenere tutto controllo. Ma per fortuna il suo spirito natalizio è rimasto sempre intatto in Friends.

Dwight Schrute - The Office

Ama il Natale

Nell'episodio natalizio della stagione 9 di The Office Dwight Schrute propone di organizzare una festa di natale in ufficio a tema folklore tedesco. Si traveste così da Belsnickel, "un Babbo Natale più sporco e cattivo", come gli fa notare Jim. Ma Dwight prende le cose davvero sul serio e vuole rimanere fedele alle tradizioni della sua famiglia sfidando Jim nella sacra gara per spezzare la costola del maiale. Si può amare il Natale più di così?

Sheldon Cooper - The Big Bang Theory

Odia il Natale

Da uomo di scienza, Sheldon Cooper di The Big Bang Theory non ha mai visto di buon occhio il Natale. Cosa che, tra l'altro, lo porta ad appendere all'albero di Natale una decorazione a tema Sir Isaac Newton, qualcuno "nato davvero il 25 dicembre". E ricordiamo il motivo per cui Sheldon odia profondamente Babbo Natale: all'età di 5 anni il paffuto vecchietto non esaudì il suo desiderio di Natale, cioè riportare in vita il suo "nonnino".

Lily Aldrin - How I Met Your Mother

Ama il Natale

In How I Met Your Mother Lily è famosa per essere la regina delle decorazioni natalizie e ogni anno crea un vero e proprio villaggio di Natale nell'appartamento in cui vive con Marshall. Me meglio non farla arrabbiare nel periodo natalizio: quando Ted la chiama "Grinch" (in realtà versione edulcorata di una parolaccia) non ci pensa due volte a smantellare tutte le decorazioni rischiando di deludere Marshall. Per fortuna Ted poi aggiusta le cose.

Seth Cohen - The O.C.

Ama il Natale

Seth Cohen di The O.C. non può proprio decidere. Ama il Natale, ama Hanukkah, ama tutto ciò che è festivo. Perciò nella sua famiglia si festeggia una "super-vacanza" molto speciale conosciuta come Chrismukkah! Chi non ha mai sognato di unirsi ai festeggiamenti della famiglia Cohen?

Frank Costanza - Seinfeld

Odia il Natale

Nella comedy cult Seinfeld, Frank Costanza (Jerry Stiller) odia così tanto il Natale che crea una festa a parte, il Festivus che si festeggia il 23 dicembre. Frustrato e stanco del consumismo, decide di creare questa nuova festività che, invece dell'albero di Natale, prevede un'asta di alluminio spoglia di decorazioni e alcune consuetudini, tra cui la tradizionale "ora delle lagnanze" (Air of Grievances) e le "Prove di forza" (Feats of Strength).

Izzie Stevens - Grey's Anatomy

Ama il Natale

Se dopo 12 ore tra le corsie del Seattle Grace hai ancora le forze di decorare tutta la casa "come se Babbo Natale ci avesse vomitato" (parole di George O'Malley), non puoi che amare incondizionatamente il Natale. Così fa Izzie Stevens (Katherine Heigl) nel dodicesimo episodio della seconda stagione di Grey's Anatomy, uno degli episodi natalizi migliori di sempre.