Natale, le Serie TV con gli episodi natalizi più belli e dove vederli in streaming

Speciali Serie TV

Da Friends a Downton Abbey a Glee, le puntate da ri-vedere per farsi trascinare nello spirito del Natale.

Ci siamo, Natale è alle porte! Sentite anche voi lo spirito di questa festa che, puntuale, vi spinge a cercare le Serie TV con gli episodi natalizi più belli? Con un catalogo sempre più vasto, diventa ogni anno più difficile cercare proprio gli episodi dedicati alla festa più magica dell'anno. Non vi bastano le luci, le canzoni e le abbuffate coi parenti? Se volete immergervi ancora di più nell'atmosfera festiva, date un'occhiata all'elenco di alcune delle Serie TV con gli episodi a tema più riusciti. Ne abbiamo selezionate dodici, scegliendo solo quelle che potete facilmente vedere sui principali servizi di video in streaming, da Prime Video a Netflix. Che siate tra i più esaltati all'idea di addobbare tutta la casa con le decorazioni natalizie, o tra quelli che meno sopportano lucine e palle colorate, siamo sicuri che questi episodi speciali e, spesso, memorabili potranno tenervi compagnia nei giorni di festa.

BoJack Horseman - Speciale natalizio "Christmas Special: Sabrina's Christmas wish"

- Speciale natalizio "Christmas Special: Sabrina's Christmas wish" Community - Stagione 2, episodio 11 "L'incontrollabile Natale di Abed"

- Stagione 2, episodio 11 "L'incontrollabile Natale di Abed" Doctor Who - Speciale natalizio stagione 5 "Un canto di Natale"

- Speciale natalizio stagione 5 "Un canto di Natale" Downton Abbey - Speciale natalizio stagione 2 "Natale a Downton Abbey"

- Speciale natalizio stagione 2 "Natale a Downton Abbey" Friends - Stagione 7, episodio 10 "L'armadillo natalizio"

- Stagione 7, episodio 10 "L'armadillo natalizio" Glee - stagione 2, episodio 10 "Buon Natale"

- stagione 2, episodio 10 "Buon Natale" How I Met Your Mother - stagione 7 episodio 12 "Sinfonia di luminarie"

- stagione 7 episodio 12 "Sinfonia di luminarie" Lost - stagione 4, episodio 5 "La costante"

- stagione 4, episodio 5 "La costante" OC - stagione 1, episodio 13 "La festa di tutti"

- stagione 1, episodio 13 "La festa di tutti" Schitt’s Creek - stagione 4 episodio 13 "Buon Natale, Johnny Rose”

- stagione 4 episodio 13 "Buon Natale, Johnny Rose” Ted Lasso - stagione 2 episodio 4 "Canto delle campane"

- stagione 2 episodio 4 "Canto delle campane" The Office - stagione 2, episodio 10 "Spirito natalizio"

BoJack Horseman - Speciale natalizio "Christmas Special: Sabrina's Christmas wish"

Dove vederlo: Netflix

Uno speciale natalizio che si fa beffa degli speciali natalizi, in pieno stile BoJack Horseman. In questo episodio lo strambo cavallo protagonista guarda, commentando con il suo solito cinismo, lo speciale natalizio di Horsin' Around (la meta serie che lo vede protagonista), pieno di cliché e buoni sentimenti. Persino l'impassibile BoJack si farà contagiare dallo spirito del Natale e finirà per fare una maratona di tutti gli episodi festivi di Horsin' Around. Ovviamente con una bottiglia di bourbon in mano.

Community - Stagione 2, episodio 11 "L'incontrollabile Natale di Abed"

Dove vederlo: Netflix

La comedy di NBC ci ha regalato uno degli speciali natalizi più particolari di sempre. Girato interamente in stop-motion, l'episodio è un viaggio nella mente di Abed (Danny Pudi), alla ricerca del vero significato del Natale (spoiler: il segreto è passare del tempo con le persone che ami). Il colorato mondo creato dalla fantasia del più strambo e geniale personaggio di Community - oltre ad avere un'atmosfera composta per il 7% da cannella - è ricco di citazioni pop: da Tim Burton a Lost ai tradizionali musical natalizi.

Doctor Who - Speciale natalizio stagione 5 "Un canto di Natale"

Dove vederlo: Prime Video

L'episodio, che è un omaggio all'omonima opera di Charles Dickens, vede il Dottore (che in questa stagione è Matt Smith) impegnato a evitare lo schianto di un'astronave con a bordo oltre quattromila persone. Per farlo, deve convincere un anziano rude e dispotico, possessore di una macchina che può evitare la catastrofe. Si presenta quindi dinanzi a lui, prima anziano e poi bambino, come fantasma del Natale passato e riscrive la sua vita. Questo episodio speciale di Doctor Who è da vedere perché una versione di Canto di Natale rivisitata in chiave fantascientifica non è la solita storia che già conosciamo.

Downton Abbey - Speciale natalizio stagione 2 "Natale a Downton Abbey"

Dove vederlo: Prime Video

Downton Abbey ci ha abituati ai suoi festosi ed eleganti speciali mandati in onda, perlomeno nel Regno Unito, proprio il giorno di Natale. Quello della seconda stagione, in cui Matthew (Dan Stevens) chiede la mano a Mary (Michelle Dockery) sotto la neve, rimane nel cuore. Nello stesso episodio Sybil (Jessica Brown-Findlay) sorprende la famiglia con una notizia inaspettata e il signor Bates (Brendan Coyle) riesce a scampare alla pena di morte. Difficile trovare tanti momenti felici in un episodio di Downton Abbey. Quindi meglio goderselo e lasciarsi trasportare dal fascino d'altri tempi dei Crawley.

Friends - Stagione 7, episodio 10 "L'armadillo natalizio"

Dove vederlo: Netflix

Dieci stagioni e nove episodi natalizi. Friends è forse la Serie TV che più soddisfa la nostra voglia di Natale. Insieme al Ringraziamento, Natale è una festa che non è mai sottovalutata nell'amata sitcom con Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. Tra i tanti episodi, resta iconico quello in cui Ross si traveste da armadillo per spiegare la festa ebraica di Hanukkah a suo figlio, che invece preferisce il Natale. Un momento esilarante entrato ormai nella memoria di tutti gli appassionati.

Glee - stagione 2, episodio 10 "Buon Natale"

Dove vederlo: Disney+

Cover di classici, canzoni originali, duetti indimenticabili. Se doveste scegliere solo una colonna sonora per le vostre feste, Glee avrebbe una canzone per ogni stato d'animo. Tra tutti gli episodi che la serie ha dedicato al Natale, quello della seconda stagione è il più memorabile. Nella storia Brittany (Heather Morris) crede ancora all'esistenza di Babbo Natale, mentre la perfida Sue (Jane Lynch) si traveste da Grinch per eliminare ogni traccia della festa. I duetti su Baby, It's Cold Outside cantata da Blaine (Darren Criss) e Kurt (Chris Colfer) vicino al camino e su Last Christmas eseguita da Rachel (Lea Michele) e Finn tra gli abeti creano l'atmosfera perfetta per un Natale assolutamente magico.

How I Met Your Mother - stagione 7, episodio 12 "Sinfonia di luminarie"

Dove vederlo: Disney+

Uno degli episodi più agrodolci della serie e, soprattutto, l'unico a essere narrato quasi interamente dalla voce fuori campo di Robin (Cobie Smulders), invece che da quella di Ted (Josh Radnor). Raggiunta da una brutta notizia inaspettata, Robin decide di voler passare il Natale da sola, senza parlarne con nessuno. Ma Ted la sorprende preparandole uno spettacolo di luminarie natalizie privato. Davanti alla bellezza delle luci sincronizzate a tempo di musica con Highway to Hell degli AC/DC, Robin finalmente si lascia andare a un pianto liberatorio. In questo dolcissimo episodio How I Met Your Mother mostra l'importanza di avere ottimi amici. Soprattutto a Natale.

Lost - stagione 4, episodio 5 "La costante"

Dove vederlo: Disney+

In uno degli episodi più toccanti ed epici di Lost, Desmond (Henry Ian Cusick), per evitare di soccombere mentre la sua coscienza viaggia nel tempo, tenta di raggiungere telefonicamente l'unica persona che può fare da tramite tra presente e futuro, la sua costante Penny. Riesce a mettersi in contatto con lei la sera della vigilia di Natale del 2004. L'albero di Natale e il calore che circondano Penny cozzano con l'angusta nave dove è costretto a stare Desmond. Nonostante questo sia l'episodio natalizio meno convenzionale di questa lista, ha il merito di averci regalato una delle scene più romantiche mai viste in TV.

OC - stagione 1, episodio 13 "La festa di tutti"

Dove vederlo: Prime Video e NOW

Perché scegliere tra Natale e Hanukkah se si possono avere entrambi? E perché avere un solo regalo se si possono avere otto (più uno) giorni di regali? Questo episodio introduce il famoso Chrismukkah, la festività ideata dal protagonista Seth Cohen (Adam Brody) per unire cristianesimo ed ebraismo. Se nell'episodio Seth riesce ad affiancare albero di Natale e menorah, non riuscirà certo a riconciliare Summer e Anna, le ragazze che si contendono la sua attenzione. Anche se in OC ci sono altri episodi a tema Chrismukkah, è più giusto citare il primo, quello da cui tutto è iniziato. Verrà automatico riguardarli tutti. E l'ottimismo di Seth vi contagerà.

Schitt’s Creek - stagione 4 episodio 13 "Buon Natale, Johnny Rose”

Dove vederlo: Infinity+

Ormai è arrivata anche da noi Schitt's Creek e quindi anche il divertentissimo episodio natalizio della quarta stagione. Alla vigilia di Natale, Johnny Rose ha nostalgia degli anni passati e ripensa a come la famiglia festeggiava prima di finire a Schitt's Creek: feste stravaganti, tanti invitati, ma a fine serata i Rose erano sempre divisi. Così pensa di organizzare un party last minute senza badare troppo alle spese, ma la moglie Moira, e i figli David e Alexis non si dimostrano molto collaborativi. Tutti fanno del loro meglio ma con scarsi risultati. Ma proprio quando Johnny sta per rassegnarsi a cenare da solo, Moira lo porta al Rosebud Motel dove si ritrova a una festa ben poco sontuosa che però gli fa capire il vero significato del Natale.

Ted Lasso - stagione 2 episodio 4 "Canto delle campane"

Dove vederlo: Apple TV+

In questo episodio il Natale travolge Ritchmond. Higgins (Jeremy Swift) e la sua famiglia organizzano una festa di Natale per o giocatori ma Ted (Jason Sudeikis), nel suo primo Natale dopo il divorzio, decide di stare a casa per videochiamare suo figlio Henry che però, preso dal drone che ha avuto come regalo, non si presenta. Proprio quando Ted sta per deprimersi, Rebecca (Hannah Waddingham) lo coinvolge in una missione: sostituiranno Babbo Natale nel consegnare i regali ai bambini meno sfortunati di Richmond. Rinfrancati nell'animo, i due raggiungono poi la festa a casa Higgings dove tutti hanno portato le loro tradizioni del Natale incarnando il vero spirito di questa festa.

The Office - stagione 2, episodio 10 "Spirito natalizio"

Dove vederlo: Netflix, Prime Video, NOW

Se tutti i party di Natale fossero come quello organizzato da Michael Scott (Steve Carell) non ci sarebbe bisogno d'altro per conciarsi per le feste (in tutti i sensi). In questo spassoso episodio di The Office il "Babbo Natale segreto" organizzato dal capoufficio prende una piega inaspettata. Niente che un po' d'alcol non possa riparare. Con conseguenze esilaranti, ovviamente.

A questo punto non vi resta che prepararvi a una lunga maratona di quelle che abbiamo selezionato come le Serie TV con gli episodi natalizi più belli. Vi aiuteranno ad abbracciare il clima festivo. E dopo averli visti neanche voi riuscirete a stare fermi sulle note di Jingle Bells.