Mare Fuori: incontro con Carolina Crescentini, Vincenzo Ferrera, Lucrezia Guidone e il regista Ivan Silvestrini

Mare Fuori è, secondo il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, la serie dell'anno. In occasione della cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2023 abbiamo incontrato il cast adulto, il regista Ivan Silvestrini, il Vicedirettore di Rai Fiction Francesco Nardella.

La terza edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie ha visto trionfare Mare Fuori, che si è aggiudicata il riconoscimento per la Serie dell'Anno. Una buona parte del cast del dramma carcerario ambientato nell'IPM Napoli, e ricreato nella base della Marina Militare della città, ha sfilato sul blu carpet all'interno del Palazzo Reale di Napoli, per poi salire sul palco del bellissimo Teatrino di Corte e ricevere i meritati riconoscimenti. Mentre si fermavano davanti alle telecamere e ai giornalisti armati di microfono, gli attori e il regista della serie sentivano le urla dei fan, assiepati dietro il cancello principale. Qualcuno è andato a stringere mani e firmare autografi, ed è stato uno spettacolo straordinario. Nessuno della squadra di Mare Fuori si aspettava un'accoglienza tanto calorosa e l'indomani, nel corso di un incontro con i giornalisti all'interno dello storico caffè Gambrinus, il cast adulto, i produttori e il regista avevano ancora gli occhi che brillavano. Il primo a manifestare gioia e gratitudine per il premio del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani è stato Ivan Silvestrini, che ha detto: "Ieri ho avuto questo premio per la prima volta ed è stato molto emozionante riceverlo. Ci tengo a ringraziare la produzione di questa serie magnifica che mi ha sempre lasciato libero di seguire la mia visione. Mare Fuori non è stata girata in maniera canonica. Abbiamo sovvertito alcune regole estetiche della tv generalista e ho avuto davvero la possibilità di esprimermi pienamente come narratore e come regista, visivamente e nel lavoro con gli attori. Non mi annoia essere di nuovo sul set qui a Napoli, anche se, letteralmente, saremo "al gabbio" tutta l'estate. Non faremo vacanze, ma non importa".

Silvestrini parla poi degli attori presenti, che sono Vincenzo Ferrera alias Beppe, Carolina Crescentini ovvero Paola e, infine, Lucrezia Guidone, che interpreta Sofia Durante, la nuova direttrice dell'IPM. Il regista spiega che Beppe è il suo alter ego, racconta che lui e la Crescentini si conoscono da tempo immemore e rivela che Sofia Durante ne combinerà delle belle ("Lucrezia farà veramente i numeri").

Un po’ imbarazzato per i complimenti del regista, Vincenzo Ferrera si prodiga anche lui in ringraziamenti: "Volevo ringraziare i produttori e Ivan per aver valorizzato in questi anni il mio personaggio, nel quale ho messo tanto di me. Una delle cose importanti legate al successo di Mare Fuori è il fatto di aver dato grande dignità alla figura dell'educatore delle carceri minorili. È un mestiere sottopagato, sottovalutato, estremamente faticoso, ed è bellissimo che mi arrivino messaggi di ragazzi che vogliono diventare educatori proprio grazie a Beppe".

Anche Carolina Crescentini ci tiene a ringraziare la squadra di Mare Fuori: "Sono davvero grata a Francesco Nardella e a Roberto Sessa, a Ivan e agli autori perché mi hanno regalato un personaggio meraviglioso, che ha tante sfaccettature. Adoro Paola perché è una donna dal passato complicato che paradossalmente si riscatta attraverso gli occhi di questi ragazzi. Forse è successo anche a me, perché mi hanno insegnato veramente tanto. È stato bello incontrarci e crescere insieme, perché alcuni erano minorenni. Ora li vedete tutti fighi, ma io so che sono dei cuccioli e lo ho quasi portati a battesimo".

Ci si commuove a sentire le parole di Carolina, soprattutto se si pensa alle lacrime di Paola nella puntata della terza stagione in cui si congeda da Mimmo, dai ragazzi dell'IPM e soprattutto dal Comandante (Carmine Recano), il suo grande amore. Adesso dovrà essere la temibile e severa Sofia Durante a far regnare l'ordine nel penitenziario. Lucrezia Guidone è consapevole del fatto che non sarà facile per lei essere all'altezza della collega: "Ringrazio anch'io la produzione per avermi dato la possibilità di entrare in una serie così importante e con una risonanza così grande. Per me è stato un onore prendere il testimone da Carolina e spero che questo personaggio, Sofia, di cui ora non possiamo dire assolutamente niente, riesca a crescere e a farsi amare proprio come Paola. Da parte mia, ce la metterò tutta".

Un po’ come succede durante la cerimonia dei Golden Globes, che si svolge durante una cena, e quindi con le star di Hollywood sedute a tavola e intente a mangiare e a bere, al Caffè Gambrinus i giornalisti sorseggiano cocktail analcolici alla frutta e prosecco mentre la squadra di Mare Fuori racconta la propria esperienza nelle prime 3 stagioni della serie. Qualcuno chiede a Ivan Silvestrini se esista un modo per fermare la violenza delle famiglie criminali impedendo che i figli agiscano nel solco dei padri: "Penso che Mare Fuori sia una specie di gigantesco tentativo di parlare ai giovani usando anche la loro lingua" - risponde il regista - "appassionandoli a dinamiche storiche che riconoscono vicine o anche a conflitti generazionali, non necessariamente legati al mondo della criminalità, in cui si rivedono. Penso che questo sia un grandissimo esercizio di empatia e anche di riflessione. Continuo a ricevere lettere di ragazzi e ragazze che, grazie a Mare Fuori, hanno capito delle cose della vita. Io penso che Mare Fuori sia una specie di guida alla vita e, considerando il fatto che viene vista da bambini forse troppo piccoli, per molti la serie è anche l'iniziazione alla visione di alcune cose: l’amore, la violenza, certe dinamiche oscure che hanno per protagonisti volti familiari non necessariamente buoni. Ci si confronta con tutto questo e si capisce che l'esistenza è più complessa di quanto si possa immaginare. Raccontiamo le esperienze di personaggi che cedono al "male" perché affascinati dal potere. Molto spesso la criminalità deriva infatti da un bisogno di affermazione istantanea, dal mito del denaro a tutti i costi. Mare Fuori, però, cerca subito di far vedere anche l’altra faccia di questa scelta, il prezzo da pagare".

A fine incontro con i giornalisti, il Vicepresidente di Rai Fiction Francesco Nardella spiega uno dei segreti del successo di Mare Fuori, che è una serie caratterizzata da un altissimo numero di scene madri e perciò molto coinvolgente: “Il fatto che ci siamo scene madri porta anche a una fortissima coazione a ripetere nella visione. Questa non è una serie che vedi una volta, molto spesso diverse puntate vengono riviste, oppure alcune scene vengono riviste, perché Mare Fuori è una serie che è costruita sull’accumulo di scene madri sia dal punto di vista della scrittura e della regia che dal punto di vista attoriale. Naturalmente tutto ciò non sarebbe possibile senza la grandissima professionalità di un gruppo di persone, che parte dai produttori e arriva agli attori, al regista e agli scrittori, e che permette di fare una differenza nel modo di raccontare una storia. Mare Fuori è una serie che racconta la soggettività e non l’oggettività, e si tratta di una cosa sui cui bisognerà riflettere anche nelle prossime stagioni. È chiaro che questo provoca un lavoro molto stressante, perché ci sono pochissime scene di passaggio e l’attore sta sempre sotto pressione, la formula è davvero vincente".

Alla giusta e acuta analisi di un fenomeno televisivo fra i più eclatanti degli ultimi anni, Ivan Silvestrini aggiunge che esiste anche un altro elemento che affascina il pubblico: la commistione di generi cinematografici. Si va dall'horror al melodramma al noir. Anche le atmosfere cambiano, mentre l'IPM resta per i ragazzi una seconda casa, dove gli educatori sono dei padri e la direttrice una madre.