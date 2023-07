Mare Fuori, Artem a Giffoni: "Uno spin-off su Pino? Non mi piace essere protagonista"

Speciali Serie TV

Abbiamo incontrato Artem che in Mare Fuori interpreta Pino: ci ha parlato del successo ottenuto grazie alla serie e ha detto la sua su eventuali spin-off e remake. La nostra intervista video esclusiva.

Chi interpreterebbe Pino in un eventuale remake americano di Mare Fuori? L'interprete originale, Artem (nato in Ucraina ma in Italia fin da bambino), non riesce a immaginarlo, anche perché non vedrebbe di buon occhio questo esperimento. Allo stesso modo, non ama l'idea di un possibile spin-off tutto dedicato al suo Pino (a differenza di Giacomo Giorgio che non disdegna l'idea di una serie su Ciro Ricci). "Non mi piace essere protagonista", ha detto durante un'intervista concessa a noi di Comingsoon.it durante il Giffoni Film Festival. In queste settimane è impegnato sul set della quarta stagione di Mare Fuori, la serie che gli ha regalato il successo grazie alla sua interpretazione di Pino (detto Pino o' Pazz), un problematico e assai impulsivo ragazzo dell'IPM. "Mi piace che non ci sia un protagonista. Mare Fuori mi ha dato il mio spazio", ha osservato. Guardate qui sotto la nostra intervista video esclusiva.





Artem, non solo Mare Fuori

Il primo ruolo da attore Artem l'ha ottenuto a 19 anni nel film La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi. Mare Fuori è arrivata subito dopo mentre nel 2022 lo abbiamo visto accanto a Pierfrancesco Favino nel film Nostalgia di Mario Martone. Nel 2023, inoltre, ha interpretato un personaggio chiave in un episodio di A un passo dal cielo.