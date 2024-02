Mare Fuori 4: Intervista a Vincenzo Ferrera, Alessandro Orrei e Clara, prontissima per Sanremo

Speciali Serie TV

Anche quest'anno i ragazzi di Mare Fuori saranno ospiti al Festival di Sanremo, ma sanno già per chi tifare visto che la loro collega Clara alias Crazy J è tra i concorrenti: ce ne hanno parlato, tra le altre cose, nella nostra video intervista.

Il sodalizio tra Mare Fuori e Sanremo sembra ormai qualcosa di consolidato. La serie co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia, infatti, anche quest'anno è tornata con i nuovi episodi a ridosso dell'importante festival che ogni anno si tiene nella cittadina ligure ed è seguito da milioni di italiani (i primi 6 episodi della quarta stagione sono già disponibili su RaiPlay mentre i restanti 6 verranno resi disponibili il 14 febbraio, quando la nuova stagione debutterà anche in chiaro su Rai 2). Ma non è tutto: per il secondo anno di fila, i protagonisti di Mare Fuori calcheranno il palco dell'Ariston da ospiti e lo faranno durante la serata di mercoledì 7 febbraio. Non c'è dubbio, però, su chi tiferanno visto che tra gli artisti in gara c'è Clara Soccini, attrice che nella serie interpreta Giulia/Crazy J. Dopo il successo di Origami all'alba - brano presente nella colonna sonora della terza stagione - e dopo aver vinto Sanremo giovani, la cantante porterà sul palco più importante d'Italia il brano Diamanti grezzi. Abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con lei e con i colleghi Vincenzo Ferrera e Alessandro Orrei che in Mare Fuori interpretano rispettivamente Beppe e Mimmo. Ecco cosa ci hanno detto su Sanremo, su Napoli, sulle loro esperienze nella serie e persino sulla presunta rivalità tra Clara e Matteo Paolillo di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi.





Mare Fuori è nata da un'idea originale di Cristiana Farina, sceneggiatrice insieme a Maurizio Careddu, Una coproduzione Rai Fiction e Picomedia, la serie anche nella quarta stagione è diretta da Ivan Silvestrini.