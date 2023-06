Love Club: Su Prime Video quattro storie queer per "sentirsi meno soli e invisibili"

Speciali Serie TV

La nuova serie italiana, un'antologia di storie LGBTQ+, disponibile in streaming su Prime Video con tutti gli episodi da oggi.

Molte persone queer hanno avuto un Love Club nella loro vita. E il miglior augurio che si possa fare a chi ha intrapreso quel percorso che lə aiuterà a trovare se stessə è che possa incontrarne uno lungo la strada. Ma di cosa si tratta, esattamente? Lo racconta la nuova serie originale italiana di Prime Video, intitolata appunto Love Club, disponibile in streaming con tutti gli episodi da oggi, martedì 20 giugno. Scritto da Silvia Di Gregorio, Bex Gunther e Denise Santoro (autrici emergenti della comunità LGBTQ+) insieme con Veronica Galli e Tommaso Triolo, il drama antologico racconta quattro storie indipendenti tenute insieme da un unico posto, un locale della periferia milanese frequentato dalla comunità queer. Un luogo dove potersi esprimere liberamente senza temere giudizi. Un luogo dove condividere il proprio pensiero e le proprie paure, trovando consiglio e conforto. Un luogo dove conoscere persone nuove, più simili a te, trovare una famiglia e anche coltivare un amore. E, ovviamente, un luogo dove divertirsi, liberandosi da abitudini e convenzioni.

Love Club: Le storie di Luz, Tim, Rose e Zhang

Diretta da Mario Piredda, Love Club racconta le complicate vite amorose e amicali di quattro giovani adulti impegnati a lottare per conquistare il proprio spazio nel mondo. Veronique Charlotte, Rodrigo Robbiati, Ester Pantano e Alessio Lu, interpreti scelti all'interno della comunità e per lo più alla loro prima esperienza, danno vita a quattro personaggi che in una Milano diversa da quella le cui qualità sono giustamente decantate in ogni dove, più periferica e multiculturale, affrontano quattro percorsi distinti che orbitano attorno al Love Club. Luz (Charlotte) è la proprietaria del locale. Figlia di una ricca famiglia milanese, con il suo stile di vita che non rispecchia le aspettative della madre Luz lotta per vivere la sua storia con Roberta senza il timore di perdere la propria indipendenza. Tim (Robbiati) convive con disturbi ossessivo-compulsivi e difficoltà relazionali. Lui lavora al Love Club come DJ, ma la malattia mentale è un ostacolo ai suoi sogni, finché un amore inaspettato (con il Pietro Turano di SKAM Italia!) non stravolge la sua prospettiva.

Love Club: Il trailer ufficiale: Love Club: Il trailer ufficiale della nuova serie LGBTQIA+ di Prime Video - HD

Dopo la morte del padre, Rose (Pantano) ha lasciato la Sicilia e la carriera di cantante per trasferirsi a Milano e diventare una cam girl. Ora deve ritrovare il coraggio di cantare su un palcoscenico. Lo stesso dal quale Zhang (Lu), un genio del marketing, sogna di esibirsi come la drag queen Lady Luck. Con un passato difficile alle spalle, per riuscirci, Zhang deve trovare la forza di affrontare un compagno violento. Attraverso le loro storie, che seguono strade proprie destinate a incrociarsi in modo sorprendete prima della fine, Love Club racconta qualcosa che esiste e avviene in Italia. Che può sembrare banale ma non lo è affatto. Soprattutto quando si parla di intersezionalità (la sovrapposizione di diverse identità sociali e le relative possibili particolari discriminazioni, oppressioni o dominazioni), i modelli di riferimento non sono molti. "Ricordo la piccola Denise, di 15 anni, a Roma, che sognava di vedere qualcuno come lei in tv, nelle serie televisive, per sentirsi un po' meno sola. Quindi, Love Club vuole essere un modo, spero, per aiutare le persone a sentirsi un po' meno sole e meno invisibili", ha spiegato Santoro.

L'importanza di storie come Love Club

E non è un caso che Love Club arrivi durante il Mese dell'orgoglio LGBTQ+, su una piattaforma, Prime Video, alla quale va riconosciuto di aver fatto molto, in Italia, per combattere la sottorappresentazione e la discriminazione. Un altro valido esempio è la deliziosa Prisma, proprio questo mese rinnovata per una seconda stagione, così come il film del 2021 Maschile singolare. "La cosa che volevamo fare con questa serie era di raccontare delle vite che non iniziano e non finiscono con il coming out, ma sono fatte di quotidianità, problemi di lavoro, difficoltà di tutti i giorni che contribuiscono in qualche modo a costruire la nostra identità di persone", ha aggiunto Galli. Per Triolo: "Tutti i protagonisti di Love Club sono giovani adulti che attraversano quella parte della vita in cui cominci ad affrancarti un po' dei rapporti con la famiglia e costruirti una famiglia di elezione, una famiglia che ti scegli. E, per noi della comunità, questo avviene molto spesso nei locali e nelle serate. Quindi, questa serie vuole essere una lettera d'amore a tutte le serate e i locali in cui siamo stati".

Alessio Lu, notevole nella sua interpretazione di questo ragazzo cinese di seconda generazione che, nonostante le vessazioni, lotta con coraggio per affermare se stesso, ha raccontato la sua esperienza in Love Club con parole molto belle. "È stata un'esperienza che non mi aspettavo. Si può anche dire che mi è un po' caduta dal cielo. Però, di fronte a questa opportunità di dare una voce che spesso è un tabù, non me la sono sentita di indietreggiare. Per me era davvero fondamentale andare avanti e prendere questa scelta", ha detto. "Non sono un attore. Questa per me era assolutamente la prima esperienza come attore. Ma ho accettato e abbracciato questa sfida non come un'ambizione professionale ma quasi come una missione. Una grandissima opportunità di dare voce agli invisibili. Love Club è stato per me terapeutico. Sono una persona piuttosto timida, ma grazie a Love Club ho scoperto il coraggio e mi sono un po' liberato della vergogna. Ho capito che la vergogna che provavo non era mia ma quella che mi è stata insegnata. E che i giudizi della gente spesso erano giudizi insegnati. Quindi, è importante creare un'altra versione, un'altra verità, un'altra realtà affinché questi giudizi si smantellino e la vergogna sparisca".