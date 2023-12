Le Serie TV più cercate nel 2023: The Last of Us, Mare Fuori e le altre

Speciali Serie TV

Come ogni anno, Google rende noto lo speciale 'Un anno di ricerche' che svela gli argomenti, i personaggi e anche le serie più popolari degli ultimi 12 mesi: ecco i titoli più cercati in Italia e quelli nel resto del mondo.

Tra poche settimane archivieremo anche il 2023 e, come ogni anno, è arrivato il momento delle classifiche e dei bilanci. Anche il motore di ricerca più famoso del mondo, Google, tira le somme e presenta al pubblico le liste delle ricerche più popolari. Lo speciale Un anno di ricerche Google, da poco disponibile su Google Trends, fotografa la situazione ricordandoci quali sono stati gli argomenti di attualità che più ci hanno interessato, i personaggi famosi che maggiormente abbiamo seguito, le morti eccellenti, le ricette di cucina più popolari, le canzoni e, naturalmente, le serie tv che abbiamo cercato di più. Quale serie vi viene in mente se pensate agli ultimi 12 mesi? Quale vi ha tolto il sonno? Riuscite a indovinare, prima di sbirciare sotto, quali titoli hanno appassionato maggiormente il pubblico italiano e quali invece hanno attirato l'attenzione a livello globale? Ecco quali sono le serie tv più cercate su Google nel 2023.

Il 2023 delle Serie TV

Il 2023 ci ha regalato decine di serie, molte delle quali attese a lungo, come The Last of Us e One Piece che hanno richiesto anni di gestazione. In Italia è stato l'anno di Mare Fuori, diventata un vero e proprio fenomeno di cultura pop come non se ne vedevano da tempo: tormentoni, espressioni diventate virali e l'incoronazione del cast super ospite al Festival di Sanremo sono stati la ciliegina sulla torta di un anno magnifico per il prison drama tutto italiano che ha attirato l'attenzione persino del New York Times. La seconda metà dell'anno, però, ha messo duramente alla prova gli appassionati di Serie TV e, in generale, l'intero settore dell'audiovisivo (non è un caso se la maggior parte dei titoli che vedete nelle classifiche in basso si colloca nei primi mesi del 2023). Gli scioperi di sceneggiatori e attori di Hollywood hanno paralizzato l'industria e causato inevitabili ritardi sulle tabelle di marcia. Motivo per cui le poche serie evento uscite da giugno in poi hanno attirato decisamente l'attenzione; titoli come One Piece, La caduta della casa degli Usher e The Idol sono stati tra i più chiacchierati, nel bene e nel male.

Google, le serie tv più cercate nel 2023 in Italia

Nella classifica delle serie tv più cercate dagli italiani su Google nel 2023 tornano in vetta i titoli italiani e Mare Fuori domina incontrastata. I titoli di casa Netflix più forti sono Mercoledì (uscita addirittura a novembre 2022), One Piece e il dramedy madre/figlia Ginny & Georgia. C'è sempre spazio, ovviamente, per le soap amate da una specifica fetta di pubblico, come Terra amara e la turca La ragazza e l'ufficiale.

Mare Fuori Buongiorno, mamma! La legge di Lidia Poët One Piece Mercoledì The Last of Us Terra amara Fiori sopra l'inferno Ginny & Georgia La ragazza e l'ufficiale

I titoli più cercati negli USA e nel mondo

A livello globale vince The Last of Us, uscita proprio all'inizio dell'anno. L'adattamento tv del popolare videogioco per PlayStation targato Naughty Dog è il titolo più cercato sia a livello globale che negli Stati Uniti. Ma ha destato interesse anche Caleidoscopio (forse non ve la ricordate, visto che è uscita il 1° gennaio 2023), la particolarissima serie/esperimento di Netflix definita "non lineare" perché prevede la visione degli episodi in ordine random per ciascun utente, senza che la storia cambi. La serie che forse non avete ancora visto e che dovreste proprio recuperare su Netflix è invece Beef - Lo scontro, una feroce satira sociale con Steven Yeun e Ali Wong pronta a fare incetta di premi alle imminenti cerimonie di Emmy e Golden Globe. Nella classifica globale, infine, è impossibile non notare le serie sudcoreane King the Land e The Glory, sintomo di un interesse crescente verso la serialità di questo Paese, patria di Squid Game e non solo.

Le serie tv più cercate nel 2023 negli Stati Uniti

The Last of Us Ginny & Georgia La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton Daisy Jones & The Six Mercoledì That '90s Show Caleidoscopio Beef - Lo scontro The Idol La caduta della casa degli Usher

Le serie tv più cercate nel 2023 nel mondo

The Last of Us Mercoledì Ginny & Georgia One Piece Caleidoscopio King the Land The Glory That '90s Show La caduta della casa degli Usher Tenebre e ossa

Continuate a seguirci per non perdere le prossime classifiche e gli speciali di fine anno dedicati alle migliori serie del 2023 e non solo.