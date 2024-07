Le Serie TV dell'estate 2024: Le 10 novità da non perdere

Speciali Serie TV

Che siate al mare, in montagna o in città, quest'estate l'espressione "non c'è niente da vedere in tv" non è contemplata. Ecco 10 novità da non perdere in streaming.

L'arrivo delle settimane centrali dell'estate offre agli appassionati l'opportunità di qualche ora libera in più da dedicare alla visione di una o più Serie TV. Se non vi siete impelagati in qualche recupero riparatore o rewatch all'insegna della nostalgia, potreste starvi guardando intorno in cerca dei titoli più interessanti, anche leggeri e divertenti da poterli guardare con la giusta spensieratezza. Un tempo, d'estate, la televisione era una landa desolata e desolante. Oggi le piattaforme streaming hanno stravolto tutto anche in questo e, anche a luglio e agosto, l'offerta sarà una giungla. Abbiamo scelto 10 serie tv da non perdere, tutte novità e tutte disponibili in streaming, proprio perché il periodo non consente vincoli di palinsesto ma contempla piuttosto la libertà di appassionarsi a una storia quando e dove si vuole. Qui di seguito troverete per ciascuna una breve presentazione e, dove disponibile, il trailer. Identificate quelle che più si allineano ai vostri gusti e buona visione!

10 nuove Serie TV da non perdere quest'estate

Bad Monkey

Nuova creazione del pluripremiato co-ideatore di Ted Lasso Bill Lawrence, con la star di Hollywood Vince Vaughn nel ruolo di protagonista, Bad Monkey segue quest'ultimo nei panni di Andrew Yancy, cacciato dal Dipartimento di Polizia di Miami e ora ispettore sanitario nelle isole Keys. Dopo essersi imbattuto in un caso che si apre con un braccio umano ripescato dai turisti, Yancy si rende conto che se riuscirà a dimostrare che si tratta di un omicidio, rientrerà nel giro. Deve solo superare una serie di strani personaggi della Florida e una scimmia cattiva. E questo dovrebbe aiutarvi a capire che non si tratta del solito crime drama, ma di una dark comedy tratta dall'omonimo bestseller di Carl Hiaasen. Nel cast anche Michelle Monaghan e una vecchia conoscenza di Lawrence, la star di Scrubs Zach Braff.

Dove e quando: ​Apple TV+, 14 agosto.

Batman: Caped Crusader

Quasi trent'anni dopo la serie animata di culto Batman, Bruce Timm torna a raccontare l'iconico supereroe della DC e il suo mondo oscuro in Batman: Caped Crusader. A Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano indisturbati e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di terrore, il ricco Bruce Wayne, forgiato dal fuoco della tragedia (l'assassinio dei suoi genitori), diventa qualcosa di più e, allo stesso tempo, meno che umano. Diventa Batman. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all'interno del Dipartimento di Polizia di Gotham City e del Gotham City Hall, ma le sue azioni eroiche finiscono col generare conseguenze letali e impreviste. La serie coinvolge altri celebri personaggi della mitologia batmaniana, come Batwoman, Harley Quinn, Due Facce e ovviamente Jim Gordon.

Dove e quando: ​Prime Video, 1 agosto.

Batman: Caped Crusader: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie animata Prime Video - HD

Come uccidono le brave ragazze​

Tratta dal romanzo omonimo scritto da Holly Jackson, un caso editoriale, il mystery thriller Come uccidono le brave ragazze segue la star di Mercoledì Emma Myers nei panni di Pippa Fitz-Amobi, una diciassettenne intelligente e risoluta che indaga sull'omicidio di Andie Bell, una delle ragazze più popolari della sua scuola, avvenuto 5 anni prima. L'omicidio-suicidio ha scosso la cittadina di Little Kilton. Secondo la polizia, ad assassinare Andie è stato il suo ragazzo, Sal Singh, poi morto suicida. Ma Pip, ora all'ultimo anno delle superiori, pensa che la verità sia un'altra. Inizia un'indagine per conto proprio come progetto scolastico, determinata ad arrivare in fondo a questo mistero. Ma se non è stato Sal a uccidere Andie, significa che un assassino è ancora là fuori e che lei stessa potrebbe essere ora in pericolo?

Dove e quando: ​Netflix, 1 agosto.

Come uccidono le brave ragazze: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Emma Myers - HD

Exploding Kittens​

La serie animata per un pubblico adulto Exploding Kittens​ riporta su Netflix la star di Lucifer Tom Ellis, stavolta "solo" come doppiatore, e in modo assolutamente dissacrante dà vita a un gioco di carte strategico sui gatti e la distruzione diventato molto popolare nell'ultimo decennio. La Terra fa schifo, così Dio (Ellis) viene licenziato e mandato sul pianeta per ristabilire un legame con gli esseri umani. Il problema? È intrappolato nel corpo di un paffuto gatto domestico. Per riabilitarsi, si trasferisce a casa di una famiglia disfunzionale e cerca di risolvere i loro problemi, ma finisce col passare più tempo a inseguire puntatori laser. Come se non bastasse, il vicino di casa di Godcat, anch'egli un gatto, si rivela essere nientemeno che la sua nemesi, l'Anticristo. Ne risulta una lotta estrema tra il bene e il male... sempre che i due gatti riescano a concentrarsi.

Dove e quando: ​Netflix, 12 luglio.

Kaos​

Il candidato all'Oscar Jeff Goldblum è il protagonista di Kaos, rivisitazione contemporanea e cupamente comica della mitologia greca. Dalla sceneggiatrice di The End of the F***ing World Charlie Covell, la serie presenta Zeus (Goldblum) come un dio onnipotente ma allo stesso tempo insicuro, il quale inizia a temere la fine del suo regno quando si accorge di una ruga sulla fronte, apparentemente un presagio. Sempre più paranoico e vendicativo con i suoi simili, tra cui Ade, Era, Dioniso e Poseidone, uno più fuori controllo dell'altro, il re degli dèi deve vedersela anche con il crescente malcontento tra i comuni mortali ormai abbandonati a se stessi, alcuni dei quali decidono di passare all'azione. E potrebbero essere proprio loro, ognuno con un ruolo molto diverso da svolgere, i predestinati a sconfiggere gli dèi.

Dove e quando: ​Netflix, 29 agosto.

La donna del lago

Apple TV+ continua a radunare intorno a sé le migliori star di Hollywood con La donna del lago, thriller noir sul prezzo che le donne pagano per inseguire i propri sogni, tratto dal romanzo omonimo di Laura Lippman, con il premio Oscar Natalie Portman nei panni di una casalinga ebrea di nome Maddie che nella Baltimora del 1966 cerca di liberarsi di un passato segreto e di reinventarsi come giornalista investigativa. In seguito alla scomparsa di una ragazza nel giorno del Ringraziamento, un fatto che sconvolge la città, la vita di Maddie si intreccia a quella di Cleo (Moses Ingram), la madre della ragazza, la quale si danna per mantenere la sua famiglia mentre naviga nel ventre politico della Baltimora nera. All'inizio le loro vite sembrano scorrere in parallelo, ma quando Maddie si incaponisce sulla misteriosa morte di Cleo, si apre un baratro che mette in pericolo tutti coloro che le circondano.

Dove e quando: ​Apple TV+, 19 luglio.

La donna del lago: Trailer Ufficiale in Italiano della serie AppleTV+ con Natalie Portman - HD

Respira​

A tutti coloro che hanno terminato la scuola superiore e ora si preparano per i test di Medicina e ai tanti che amano i medical drama segnaliamo Respira, una delle primissime iniziative di Netflix in questo genere. Ambientata in un ospedale pubblico di Valencia, in Spagna, la nuova serie del co-ideatore di Elite Carlos Montero segue medici e specializzandi darsi da fare nel ritmo frenetico del pronto soccorso, dove tensioni, emozioni e perfino desiderio accelerano i cuori di un personale che vive sempre più al limite. L'arrivo di un paziente illustre mette in evidenza la complicata situazione del sistema sanitario pubblico, accendendo la miccia di quello che diventerà uno sciopero drastico e senza precedenti. Il giuramento di Ippocrate è alla base delle promesse che i medici fanno per esercitare la professione. Riusciranno a esservi fedeli anche nelle circostanze più estreme?

Dove e quando: ​Netflix, 30 agosto.

Sausage Party: Cibopolis​

Dopo il film di successo del 2016 Sausage Party: Vita segreta di una salsiccia, il würstel Frank e la sua compagna-panino Brenda, così come tutti gli altri cibi fuggiti dal supermercato Shopwell's, tornano sugli schermi con una nuova avventura sconclusionata e spregiudicata nel Grande Oltre. Nella serie tv spin-off Sausage Party: Cibopolis, la comunità dei cibi vede il sogno di una nuova esistenza libera infrangersi velocemente quando un acquazzone scatena panico e distruzione. Come fare per sopravvivere? Forse l'unica maniera è affidarsi all'intelligenza umana, che come tutti sanno non risiede nel cervello ma in un'altra parte del corpo. Per giunta assai facilmente accessibile da una salsiccia. Il team dietro il sequel è lo stesso del film, a cominciare da Seth Rogen e Evan Goldberg!

Dove e quando: ​Prime Video, 11 luglio.

The Decameron

Siete cordialmente inviati alla festa del secolo. Del XIV secolo. Vagamente ispirato alla celebre opera di Boccaccio Il Decamerone, il soap drama in costume The Decameron, il cui cast include il vincitore di tre Emmy Tony Hale e la star di Girls Zosia Mamet, torna indietro nel tempo fino al 1348, quando la peste nera, la peggiore pandemia della storia dell'umanità, uccise 200 milioni di persone colpendo duramente soprattutto la città di Firenze. Uno sparuto gruppo di nobili, insieme con i loro servi, sono invitati ad attendere la fine della pestilenza in una grande villa nella campagna italiana. Tuttavia, mentre le regole sociali saltano, quello che inizia come un passatempo erotico imbevuto di vino sulle colline toscane precipita in una lotta a tutto campo per la sopravvivenza.

Dove e quando: ​Netflix, 25 luglio.

Those About to Die​

Girata negli storici studi di Cinecittà a Roma, Those About to Die​ è un epico drama storico creato dallo sceneggiatore di Salvate il soldato Ryan Robert Rodat e diretto dal regista di Independence Day Roland Emmerich che esplora il mondo complesso e corrotto dei giochi gladiatori nell'Antica Roma. Nella città più ricca del mondo, un grande flusso di schiavi sta giungendo dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori. Con la costruzione del Colosseo, l'imponenza degli spettacoli si fa enorme, così come la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Se tutto questo ben di Dio non vi avesse convinto, sappiate che il premio Oscar Anthony Hopkins è uno dei protagonisti nei panni dell'Imperatore Vespasiano.

Dove e quando: ​Prime Video, 19 luglio.