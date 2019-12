Le Nuove Serie TV più attese del 2020

Speciali Serie TV

Quali sono le Serie TV più attese del 2020? Da Belgravia di Julian Fellowes a The New Pope di Paolo Sorrentino, ecco 15 novità da non perdere.

Un altro anno ricco di appassionanti nuove Serie TV è alle porte e se a Capodanno brinderete anche per questo, tranquilli: capiamo la vostra situazione meglio di chiunque altro. Complici i servizi di video in streaming (inclusi alcuni nuovi appena arrivati o in arrivo), che sappiamo stanno richiamando a sé sempre più appassionati, le proposte sono numerose e dei generi più svariati. Si va dalle vicende in costume ambientate in tempi lontani alla visione futuristica di una crociera nello spazio, dagli incubi di case infestate da presenze oscure a quelli di un mondo minacciato da un quarto Reich, dal dramma del contrasto all'immigrazione e le sue conseguenze alle dinamiche dei sistemi criminali visti dalla prospettiva più ampia dei traffici internazionali di cocaina, oltre all'inizio di una nuova fase per le storie Marvel in tv. Ritratti coraggiosi, fantasiosi o attualissimi, spesso popolati di nomi noti e apprezzati per il talento. Insomma, il piccolo schermo è ancora una volta, oggi più di prima, la destinazione preferita per chi le storie le racconta e chi semplicemente ama seguirle. Ma quali guardare? I numeri sono da capogiro. Ormai viaggiamo sull'ordine del mezzo migliaio di sceneggiati e questa guida, come ogni anno in questo periodo, vi aiuterà ad appuntare sull'agenda nuova di zecca le Serie TV del 2020 che, proprio no, non bisognerà perdere.

Avenue 5

Belgravia

Dracula

Hunters

Little Fires Everywhere

Locke & Key

Party of Five

Penny Dreadful: City of Angels

Star Trek: Picard

The Falcon and the Winter Soldier

The New Pope

The Outsider

The Sinner, Stagione 3

The Stand

ZeroZeroZero

Avenue 5

USA: HBO, 19 gennaio - Italia: Sky Atlantic/NOW TV, 2020





Una combinazione esplosiva: Armando Iannucci, l'ideatore di Veep (la migliore comedy della tv americana per tre anni consecutivi), dietro la macchina da presa, alle sceneggiature, e Hugh Laurie, l'altrettanto premiatissima star di Dr. House, dall'altra parte dell'obiettivo, nell'elegante uniforme del protagonista. Una comedy di fantascienza ambientata 40 anni nel futuro, Avenue 5 segue Ryan Clark, l'affascinante e avventuroso capitano di un'astronave da crociera che viaggia nel sistema solare. Le sfide della navigazione in mare sono nulla in confronto a quelle dello spazio e dell'assenza di vuoto. Le conseguenze, potete quindi scommetterci, saranno esilaranti. Nel cast anche Josh Gad nei panni di un miliardario e Zach Woods di Silicon Valley in quelli del responsabile delle relazioni con i clienti.

Guarda il trailer di Avenue 5

Belgravia

Regno Unito: ITV, 2020 - Italia: Da definire





Ha raggiunto il successo internazionale con Downton Abbey, ora Julian Fellowes sta per tornare in tv con un'altra serie in costume incentrata sull'alta società inglese e sul suo inesorabile declino, Belgravia. Basto su un romanzo dello stesso Fellowes, il drama è ambientato nella Londra del 19° secolo ed esplora i segreti e gli scandali della locale aristocrazia. Quando i Trenchard accettano un invito alla sontuosa festa organizzata dalla Duchessa di Richmond alla fatidica vigilia della Battaglia di Waterloo, la serata mette in moto una catena di eventi tra le cui conseguenze sono chiamati a districarsi coloro i quali vivono dietro i sontuosi portoni del più elegante quartiere della città, inclusi i nuovi ricchi industriali con i quali l'alta società si ritrova suo malgrado a scambiare confidenze.

Dracula

Regno Unito: BBC One, 1 gennaio - Italia: Netflix, 4 gennaio





Dagli ideatori di Sherlock Steven Moffat e Mark Gatiss, una raccapricciante miniserie di 3 episodi da 90 minuti ciascuno incentrata su Dracula, l'iconico vampiro creato dallo scrittore Bram Stoker. Nella Transilvania di fine Ottocento, il sanguinario protagonista - qui interpretato dalla star di The Bridge Claes Bang - è impegnato ad architettare piani diabolici contro la Londra vittoriana. Netflix, che proporrà il drama horror nel resto del mondo, descrive questa versione del personaggio, l'ultima di una lunghissima serie, come una leggenda che si trasforma attraverso storie nuove ricche di crimini cruenti, portando al tempo stesso alla luce (mai espressione fu più inappropriata!) la sua vulnerabilità.

Guarda il trailer di Dracula

Hunters

Amazon Prime Video, 2020





Sua prima volta in tv con un ruolo regolare in 17 anni, Al Pacino è Meyer Offerman, lo spietato leader di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti, nel drama di Amazon Prime Video Hunters. Nella New York del 1977, i Cacciatori hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si stanno nascondendo tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L'eclettico team inizia così una sanguinosa ricerca per portare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida. Prodotta dal premio Oscar Jordan Peele (Scappa: Get Out), la serie coinvolge anche la star di Percy Jackson Logan Lerman nel ruolo del pupillo di Offerman, un giovane che si unisce alla misteriosa organizzazione mentre cerca di dare un'identità all'assassinio di sua nonna.

Guarda il trailer di Hunters

Little Fires Everywhere

USA: Hulu, 18 marzo - Italia: Da definire





Reese Witherspoon, che nell'ultimo periodo sembra abbia ricevuto in dono dalla tv un carretto di tele bianche, affianca la veterana di Scandal Kerry Washington in Little Fires Everywhere, miniserie basta sul caso letterario Tanti piccoli fuochi. In un sobborgo dell'Ohio, la quiete è interrotta dall'arrivo di Mia (Washington), madre single dal passato oscuro. Dopo aver preso in affitto un suo appartamento, l'ultima arrivata fa amicizia con Elena (Witherspoon), madre perfetta di quattro splendidi figli. L'idillio però finisce quando si viene a sapere che la migliore amica di Elena è in causa per l'ottenimento della custodia di un bambino contro la madre naturale. Una battaglia legale che divide Shaker Heights e Mia ed Elena, spingendo quest'ultima a scoprire quali segreti sconcertanti stia nascondendo l'altra, a costo di lacerare la serenità della propria famiglia. Nel cast stellare anche Rosemarie DeWitt (L'ultimo tycoon) e Joshua Jackson (The Affair).

Guarda il trailer di Little Fires Everywhere

Locke & Key

Netflix, 7 febbraio





Un progetto a lungo rimasto incompiuto, Locke & Key, adattamento di Carlton Cuse (Bates Motel) del popolare fumetto omonimo di Joe Hill, arriva sul piccolo schermo grazie a Netflix. La storia, squisitamente horror, racconta di tre fratelli che, dopo la morte del padre in circostanze misteriose, si trasferiscono con la madre (Darby Stanchfield, Scandal) a Keyhouse, la storica casa di famiglia a Lovecraft, in Massachusetts, per tentare di superare il lutto. Al loro arrivo, i ragazzi scoprono che le chiavi delle molte porte della tenuta sono stregate: ognuna conferisce un potere a chi la impugna ed è inspiegabilmente legata alla morte dell'uomo e a un'entità malvagia capace di assumere sembianze e voci diverse a seconda delle paure di chi si trova davanti. L'obiettivo del demone sono proprio le chiavi e i loro poteri unici, e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerle.

Party of Five

USA: Freeform, 8 gennaio - Italia: Da definire





Remake della serie di culto degli anni '90 Cinque in famiglia, Party of Five di Freeform, una creazione di Christopher Keyser ed Amy Lippman, gli stessi ideatori della serie originale, miglior drama ai Golden Globe del 1996, racconta i tentativi di cinque fratelli di tenere unita la loro famiglia e andare avanti dopo la perdita dei genitori, questa volta non in un incidente stradale ma perché accusati di immigrazione clandestina e quindi deportati in Messico. Rimasti soli e senza una guida, i giovani Acosta devono diventare adulti responsabili prima del previsto, prendendosi cura gli uni degli altri e accudendo il fratellino appena nato per evitare che i servizi sociali li separino, cambiando per sempre le loro vite. Una storia toccante, vicina alle questioni dell'America di oggi, Party of Five mostra come affrontare gli ostacoli della vita, quelli veri.

Guarda il trailer di Party of Five

Penny Dreadful: City of Angels

USA: Showtime, 2020 - Italia: Da definire





Definita la "discendente spirituale" della serie horror di successo Penny Deadful, la nuova Penny Dreadful: City of Angels, anch'essa una creazione di John Logan, ruota attorno a un diverso gruppo di personaggi. Siamo nella Los Angeles del 1938, un luogo e un periodo segnati da tensioni sociali e intrisi di folklore messicano-statunitense. Radicata nel conflitto tra personaggi legati alla divinità Santa Muerte e altri alleati con il Diavolo, la serie horror esplora un mix entusiasmante di soprannaturale e realtà dell'epoca quando un brutale omicidio porta il giovane detective Tiago Vega (Daniel Zovatto, Fear the Walking Dead) a cercare le risposte. Torna Rory Kinnear, un tempo la Creatura e qui un tedesco a capo di un'organizzazione che mira a tenere gli Stati Uniti lontani dalla crescente minaccia di un conflitto armato in Europa. Nel cast anche Natalie Dormer (Il Trono di Spade) e Dominic Sherwood (Shadowhunters).

Star Trek: Picard

USA: CBS All Access, 23 gennaio - Italia: Amazon Prime Video, 24 gennaio





Seconda nuova serie ambientata nell'universo di Star Trek, rinnovata per una seconda stagione ancora prima del debutto, Star Trek: Picard, sequel ideale di Star Trek: The Next Generation, riporta sullo schermo Jean-Luc Picard, l'iconico personaggio interpretato in quest'ultima da Patrick Stewart. Cambiato completamente vita dopo essersi ritirato nelle campagne francesi, dove ora attende il decorso della sindrome che lo ha colpito, l'uomo che ha guidato la Flotta Stellare per decenni deve suo malgrado tornare in azione quando la galassia mostra di avere bisogno di lui ancora una volta. Sarà disposto a tornare oltre le nuvole, oppure qualunque cosa lo abbia costretto a lasciare il suo incarico avrà la meglio sulla sua fiducia nella sopravvivenza del popolo?

Guarda il trailer di Star Trek: Picard

The Falcon and the Winter Soldier

Disney+, 2020





Dopo la chiusura di quasi tutte le proprie serie in onda altrove, l'Universo Marvel torna a raccontarsi in tv attraverso una nuova fase più connessa al Marvel Cinematic Universe e, soprattutto, conveniente al nuovo servizio di video in streaming Disney+. La produzione che inaugura questo florido nuovo ciclo, The Falcon and the Winter Soldier riporta Anthony Mackie e Sebastian Stan nei costumi di Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier, alle prese con l'iconico scudo di Captain America ricevuto da Steve Rogers alla fine del film campione di incassi Avengers: Endgame. Tornano inoltre Baron Helmut Zemo, il villain interpretato da Daniel Brühl, che questa volta indossa una maschera viola, più simile a quella dei fumetti, e la Sharon Carter di Emily VanCamp.

The New Pope

USA: HBO, 13 gennaio - Italia: Sky Atlantic/NOW TV, 10 gennaio





Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ci riporta nelle stanze segrete del Vaticano con The New Pope, una miniserie di 9 episodi che dà un seguito alla strana storia raccontata nel 2016 in The Young Pope. Pio XIII, il Papa interpretato dal nominato al Golden Globe Jude Law, non è morto. Lo ritroviamo in un letto d'ospedale, in coma. Dopo una parentesi tanto imprevedibile quanto misteriosa, Voiello (Silvio Orlando) ha fatto eleggere Sir John Brannox (John Malkovich), un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. Capisce subito, inoltre, che sarà difficile prendere il posto del suo carismatico predecessore. Mentre scandali rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie, il risveglio improvviso di Pio XIII scuote le mura vaticane e la scranna del nuovo Papa.

Guarda il trailer di The New Pope

The Outsider

USA: HBO, 12 gennaio - Italia: Sky Atlantic/NOW TV, da definire





Definito da Stephen King "uno dei migliori adattamenti del mio lavoro", il thriller in 10 episodi The Outsider racconta la storia di un crimine indicibile: la scoperta del cadavere mutilato di un undicenne nei boschi della Georgia, e di come i sospetti ricadano ben presto su Terry Maitland (Jason Bateman, Ozark), un padre di famiglia, allenatore di baseball della Little League e insegnante d'inglese il quale giura di non avere nulla a che fare con l'accaduto. Il detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn, Bloodline) vorrebbe credergli, del resto Terry è stato il coach del suo defunto figlio e si trovava a decine di chilometri di distanza dal luogo dell'incidente quando è accaduto. Tuttavia, le prove dicono il contrario, e a Ralph spetta dare una soluzione a un caso senza senso, aiutato dalla scettica investigatrice privata Holly Gibney (Cynthia Erivo, Genius).

Guarda il trailer di The Outsider

The Sinner, Stagione 3

USA: USA, 6 febbraio - Italia: Premium Stories/Infinity, da definire





Il crime drama antologico prodotto da Jessica Biel The Sinner torna con una nuova storia e una nuova indagine per il detective Harry Ambrose (Bill Pullman). La star di White Collar Matt Bomer interpreta Jamie Burns, un cittadino modello di Dorchester, o almeno così sembrerebbe. Jamie, che sta per diventare padre, vede il suo intero mondo messo in discussione quando un oscuro segreto riemerge dal suo passato, vedendolo poi coinvolto in un incidente stradale che Ambrose scopre nascondere risvolti molto più inquietanti e pericolosi di quanto non lasciasse pensare. Quel passato coinvolge il misterioso Nick Haas (Chris Messina, Sharp Objects), un vecchio amico di Jamie venuto inopportunamente a fargli visita. Qual è il rapporto che lega questi due uomini e cos'è accaduto a bordo di quell'auto?

Guarda il trailer della stagione 3 di The Sinner

The Stand

USA: CBS All Accesso, 2020 - Italia: Da definire





Un'altra miniserie basata su un romanzo di Stephen King. Nuovo adattamento televisivo de L'ombra dello scorpione, The Stand è ambientata in un futuro post-apocalittico in cui la popolazione mondiale è stata decimata da un'arma batteriologica. Il destino della razza umana è nelle fragili mani dell'ultracentenaria Abagail Freemantle, divenuta la guida spirituale di un gruppo di sopravvissuti che tenta di ricreare una società democratica nella città di Boulder, in Colorado. Tuttavia, le loro buone intenzioni si scontrano con quelle opposte di un altro gruppo di sopravvissuti, guidato da un demonio con poteri soprannaturali conosciuto come Randall Flagg. Quando i due campi profughi vengono a conoscenza l'uno dell'altro, il conflitto tra bene e male è inevitabile. Pazzesco il cast: vi recitano tra gli altri Whoopi Goldberg (Ghost), Alexander Skarsgård (Big Little Lies), Amber Heard (Aquaman) e James Marsden (Westworld).

ZeroZeroZero

Sky Atlantic/NOW TV, 14 febbraio





Dopo la straordinaria esperienza di Gomorra: La serie, Sky Original riunisce le forze con lo sceneggiatore e regista Stefano Sollima e lo scrittore Roberto Saviano per una nuova serie crime basata su un libro di quest'ultimo. Un affresco mastodontico sul traffico internazionale di droga, ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la 'ndrangheta e corrotti uomini d'affari americani si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. Già tesissima, la situazione è destinata degenerare fino a diventare estremamente pericolosa per tutti quando uno di questi attori viene improvvisamente a mancare, mentre un grande carico di cocaina viaggia dal Messico verso l'Europa.

Guarda il trailer di ZeroZeroZero

Queste erano le nuove Serie TV più attese del 2020 scelte da ComigSoon.it. Ovviamente, i prossimi mesi porteranno molte alte produzioni, che stiamo raccogliendo nel nostro elenco delle Serie TV del 2020. E mentre un nuovo anno inizia, un altro si chiude. Se siete curiosi di scoprire quali sono state le migliori Serie TV del 2019, vi rimandiamo al nostro speciale.