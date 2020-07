Le migliori Serie TV in arrivo nell'estate 2020

Speciali Serie TV

Perché aspettare l'autunno per vedere nuove Serie TV? Da Little Fires Everywhere a The Umbrella Academy, ecco i titoli più interessanti in uscita a luglio e agosto.

I tempi sono cambiati e la rivoluzione dello streaming ha riscritto definitivamente le regole del gioco. Non serve dover aspettare pazientemente l'autunno per vedere una nuova Serie TV. Lo sanno bene gli appassionati di racconti seriali: quante estati trascorse a recuperare serie perse o a riguardare sempre gli stessi episodi? Da qualche anno, invece, nei mesi estivi debuttano nuove serie o nuove stagioni di serie di punta particolarmente interessanti (basti pensare a una delle hit di Netflix, Stranger Things, rilasciata per la prima volta sulla piattaforma nel mese di luglio 2016). Quale periodo migliore delle ferie (o delle vacanze, dipende dai punti di vista) per concedersi allora lunghe maratone TV? Abbiamo selezionato, 15 Serie TV che usciranno nei mesi di luglio e agosto negli Stati Uniti o in Italia (nel caso di quelle disponibili sulle piattaforme di video in streaming, contemporaneamente) scegliendole tra quelle più attese e tra le novità più rilevanti. Ecco quelle che sono, secondo noi, le migliori serie in arrivo nell'estate 2020 (da guardare preferibilmente rinvigoriti dal fresco del condizionatore o da una bibita ghiacciata).

Estate 2020: Le migliori Serie TV in uscita a luglio e agosto

Hanna - Stagione 2

Amazon Prime Video - 3 luglio

Torna su Amazon Prime Video con la seconda stagione Hanna, la serie originale con Esme Creed-Miles nei panni di un'adolescente fuori dal comune cresciuta lontano dalla società in una foresta in Romania e addestrata per diventare un'assassina senza scrupoli. Dopo aver cercato di guadagnarsi la libertà dall'agenzia governativa Utrax, nei nuovi episodi la protagonista capisce di non essere l'unica ragazza con abilità straordinarie sfruttata per il programma e inizia un percorso per proteggere se stessa e gli altri ragazzi da quell'organizzazione senza scrupoli.

Gangs of London - Stagione 1

Sky Atlantic e NOW TV - 6 luglio

Secondo miglior esordio di sempre per una serie Sky Original nel Regno Unito, Gangs of London è la risposta inglese a Gomorra: La serie. Cruda, adrenalinica e capace di rinverdire la tradizione del gangster movie, la serie racconta la storia dei Wallace, una famiglia criminale vecchio stampo che controlla i traffici e assicura la pace fra le gang di Londra. Nel cast, tra gli altrim, troviamo Joe Cole (Peaky Blinders), Michelle Fairley (Lady Catelyn Stark de Il Trono di Spade) e Colm Meaney.

Stateless - Miniserie

Netflix - 8 luglio

Dopo la prima messa in onda australiana, arriva su Netflix questa miniserie co-creata e interpretata da Cate Blanchett. Stateless racconta la storia quattro estranei le cui vite si intrecciano in un centro di detenzione per immigrati nel cuore del deserto australiano. Ci sono Sofie (Yvonne Strahovski), una hostess in fuga da una setta pericolosa (guidata dai personaggi interpretati da Dominic West e Cate Blanchett), una famiglia di profughi afghani che scappa dalle persecuzioni, Cam (Jai Courtney), un giovane padre stanco di un lavoro senza sbocchi e Clare (Asher Keddi) una funzionaria che lotta contro il tempo per limitare uno scandalo di dimensioni nazionali.

Little Voice - Stagione 1

Apple TV+ - 10 luglio

Dal genio di J.J. Abrams, arriva Little Voice, un nuovo intenso musical drama che si spera possa riportare l'attenzione su un genere troppo sottovalutato. Ideata da Sara Bareilles, che ha curato anche la colonna sonora e ha ispirato alcune battaglie di cui si racconta nella serie, Little Voice segue l'attrice di Star Brittany O'Grady nei panni di Bess, una giovane interprete di talento che lotta per realizzare i propri sogni mentre si destreggia tra romanticismo, problemi familiari e altro ancora.

Little Fires Everywhere - Miniserie

Amazon Prime Video - 10 luglio

Arriva doppiata anche in italiano Little Fires Everywhere, magnetica miniserie con due grandi interpreti, Reese Witherspoon e Kerry Washington nei panni rispettivamente di Elena e Mia, due donne forti e molto diverse che entrano presto in conflitto. Basata sull'acclamato romanzo di Celeste Ng Tanti piccoli fuochi e composta da 8 episodi, è una storia di segreti e misteri che portano le protagoniste oltre i propri limiti. Nel cast stellare troviamo anche Joshua Jackson (The Affair), Rosemarie DeWitt (L'ultimo tycoon), Geoff Stults (Il risolutore) e Jesse Williams (Grey's Anatomy).

P-Valley - Stagione 1

Starz e StarzPlay - 12 luglio

Disponibile negli Stati Uniti su Starz e in Italia in contemporanea in streaming su StarzPlay, P-Valley è una nuova provocatoria serie che porta la firma di Katori Hall. Ambientata nel profondo sud degli Stati Uniti, si presenta come un affresco deciso e impenitente sulle vite di un gruppo di donne impiegate in uno strip club nel delta del Mississippi. Tra piacere, lustrini, dannazione e miseria, racconta quanto può essere difficile trovare la bellezza in un posto all'apparenza dannato e pericoloso. Il tutto è narrato da una prospettiva squisitamente femminile (dietro la macchina da presa si alternano registe donne).

Brave New World - Stagione 1

Peacock - 15 luglio

È tra i titoli di punta che segneranno il debutto, negli Stati Uniti, della nuova piattaforma di video in streaming Peacock e una nuova serie distopica pronta a far parlare di sé. Tratta dall'omonimo romanzo di Aldous Huxley del 1932 (noto in Italia con il titolo Il mondo nuovo), Brave New World immagina gli abitanti di una società del futuro chiamata New London che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della storia stessa. Nel cast spiccano Demi Moore, Jessica Brown Findlay (Downton Abbey), Harry Lloyd (Il Trono di Spade), Alden Ehrenreich e la star di The Originals Joseph Morgan.

Normal People - Miniserie

StarzPlay - 16 luglio

StarzPlay porta in Italia Normal People, apprezzatissima miniserie di Hulu basata sull'omonimo bestseller letterario di Sally Rooney (nella versione italiana Persone normali). Il drama, di dodici episodi, segue Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal nei panni di Marianne e Connell, due giovani amanti che si incontrano per la prima volta al liceo in una cittadina irlandese e poi si perdono e ritrovano nel corso degli anni, fino agli anni del Trinity College di Dublino. Mentre le loro vite si intrecciano senza dividersi mai, segreti, insicurezze e molto sesso sono i punti fermi della loro relazione complicata e vissuta quasi sempre nell'ombra.

Absentia - Stagione 3

Amazon Prime Video - 17 luglio

Stana Katic torna nei panni dell'agente dell'FBI Emily Byrne, scomparsa nel nulla mentre era sulle tracce di un noto serial killer e creduta morta, nella terza stagione di Absentia. Dopo una seconda stagione in cui la protagonista ha dovuto affrontare le conseguenze dei molti traumi a cui, per sei anni, era stata sottoposta, nel nuovo ciclo di episodi Emily farà di tutto per essere la migliore madre possibile per suo figlio. Ma il suo mondo viene stravolto quando un nuovo caso internazionale minaccia la famiglia che Emily cerca disperatamente di tenere insieme.

Cursed - Stagione 1

Netflix - 17 luglio

Riuscite a immaginare la storia di Re Artù narrata da un punto di vista femminile? Ci prova Cursed, una uova serie creata e tratta dall'omonimo libro di Tom Wheeler e del leggendario Frank Miller. In questo fantasy l'ex star di Tredici Katherine Langford interpreta Nimue, una ragazza con un dono misterioso, destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago. Dopo la morte della madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino (Gustaf Skarsgård, Vikings) con l’incarico di consegnare un’antica spada, trovando un improbabile alleato nell’umile mercenario Artù (Devon Terrell) Durante il suo viaggio Nimue diventerà simbolo di coraggio e ribellione contro i terribili Paladini Rossi e il loro complice Re Uther (Sebastian Armesto, Poldark).

L'Alienista: Angel of Darkness - Stagione 2

TNT - 19 luglio

Torna il thriller ottocentesco basato sulla saga de L'alienista di Caleb Carr. La storia, che ripartirà un anno dopo la fine del primo ciclo, porterà un nuovo misterioso caso all'attenzione del dottor Laszlo Kreizler, dell'amico John Moore e dell'ormai ex segretaria Sara Howard interpretati nuovamente da Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning. Secondo le prime anticipazioni, in Angel of Darkness quest'ultima avrà aperto ormai una propria agenzia investigativa e si starà occupando di un nuovo caso. Riunite le forze con il Dott. Kreizler e John Moore, ora un reporter del New York Times, i tre dovranno ritrovare Ana Linares, la figlia scomparsa di un console spagnolo. La loro indagine li condurrà lungo un sentiero sinistro di omicidi e inganni, sulle tracce di un assassino pericoloso e sfuggente. Negli Stati Uniti la serie debutterà il 19 luglio su TNT ma non è ancora stata resa nota la data di uscita internazionale su Netflix.

Il complotto contro l'America - Miniserie

Sky Atlantic e NOW TV - 24 luglio

Ideata dai creatori di The Wire David Simon ed Ed Burns, Il complotto contro L'America è l'adattamento televisivo targato HBO dell'opera omonima del Premio Pulitzer Philip Roth. Partendo dalla domanda "come sarebbe andata se le elezioni presidenziali del 1940 negli Stati Uniti le avesse vinte il populista xenofobo Lindbergh?", il drama immagina un’America filonazista in cui proliferano antisemitismo e populismo. La storia, un racconto che riscrive la storia degli Stati Uniti seguendo l'ascesa dello xenofobo e populista Lindbergh, è narrata dal punto di vista dei Levin, una famiglia ebrea del New Jersey. Nel cast spiccano Winona Ryder (Ragazze Interrotte, Stranger Things), Zoe Kazan (The Deuce) e John Turturro (Il grande Lebowski, The Night Of).

The Umbrella Academy - Stagione 2

Netflix - 31 luglio

Quest'estate tornano finalmente anche i singolari eroi di The Umbrella Academy, la serie basata sui fumetti di Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá. Nel finale della prima stagione i fratelli sono stati in grado di tornare indietro nel tempo in modo da scongiurare la catastrofe. Ma sapranno davvero come muoversi? Stando alle prime anticipazioni, il salto nel tempo avrà sparpagliato i fratelli per tutta Dallas per un periodo di tre anni dal 1960. Alcuni, rimasti bloccati nel passato per anni, si sono costruiti una nuova vita e sono andati avanti, certi di essere gli unici sopravvissuti. L'unico modo per ricongiungersi sarà capire cosa ha causato il giorno dell'apocalisse, fermarlo e tornare al tempo attuale per bloccare quell'altra apocalisse. Facile, no?

Lovecraft Country - Stagione 1

HBO - 16 agosto

Una nuova miniserie arriva su HBO e le premesse di Lovecraft Country sono elettrizzanti. La serie, prodotta da due veterani come J.J. Abrams e Jordan Peele e affidata a Misha Green, è ispirata all'omonimo romanzo di del 2016 di Matt Ruff. Il racconto - che unisce elementi horror e d'azione - si concentra su Atticus Freeman (Jonathan Majors, When We Rise), un uomo che, insieme all'amica Letitia e allo zio George, decide di mettersi sulle tracce di suo padre scomparso nell'America degli anni '50, un'epoca in cui in molti stati del Sud erano in vigore le dure leggi di Jim Crow che contribuirono a sistematizzare la segregazione razziale. Ma il viaggio che i tre intraprendono è estremamente pericoloso, tra pregiudizi e mostri che sembrano usciti dai romanzi di H.P. Lovecraft.

Lucifer - Prima parte stagione 5

Netflix - 21 agosto

È sicuramente una delle serie più attese dell'estate. Dopo aver atteso pazientemente l'annuncio della data di uscita di Lucifer 5, vedremo i primi otto episodi della quinta stagione su Netflix il prossimo 21 agosto. Cosa aspettarci? Sappiamo che nel finale della quarta stagione il Diavolo interpretato da Tom Ellis aveva scelto di far ritorno negli Inferi sacrificandosi ma non si sa molto sulla trama della nuova stagione. Una bella notizia è stata però anticipata dalla co-showrunner Ildy Modrovich: gli episodi della quinta stagione saranno più lunghi (dureranno tra i 50 e i 60 minuti). Tra i momenti più attesi della nuova stagione c'è sicuramente uno speciale episodio noir, il quarto intitolato It Never Ends Well for the Chicken, ambientato negli anni '40, girato in bianco e nero e arricchito da un paio di momenti musicali.