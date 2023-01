Le 5 serie TV uscite nel 2022 da recuperare assolutamente su Sky e NOW

Speciali Serie TV

Sky e NOW hanno arricchito l'offerta del loro catalogo nel corso del 2022, ma quali sono le Serie TV da recuperare dell'anno appena trascorso? Vi suggeriamo cinque titoli imperdibili.

È stato un anno ricco di serie televisive, ma quali sono le migliori? Il 2022 sta volgendo al termine e, prima di accogliere un nuovo anno che – siamo certi – sarà ricco di storie per il piccolo schermo, vorremmo suggerirvi cinque titoli in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Premesso che non è stato facile selezionarne soltanto cinque considerata la vasta offerta, a seguire troverete cinque serie televisive che hanno segnato il 2022, secondo nostro parere, in casa Sky. Così, nel dubbio, durante le feste potreste regalarvi un binge watching.

Diavoli

A distanza di due anni dalla prima stagione, Diavoli ha stregato nuovamente il pubblico di Sky. Serie TV d’impronta internazionale tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera, punta i fari sul duo protagonista che non fa sconti a nessuno. La chimica tra Alessandro Borghi e Patrick Dempsey è ciò che rende questo prodotto d’intrattenimento degno di essere guardato ed inserito tra le migliori serie del 2022. La trama segue Massimo Ruggero e Dominic Morgan, due figure fondamentali nel settore finanziario dal rapporto conflittuale.



The White Lotus

Un’altra serie televisiva piaciuta moltissimo al pubblico di Sky e NOW è The White Lotus, una piccola perla televisiva composta attualmente da due stagioni. Creata da Mike White, in principio è stata pensata come una miniserie divisa in sei parti ma, dato il successo raggiunto e il supporto positivo della critica, la storia ha avuto un seguito. Mentre la prima stagione racconta cosa accade ad un gruppo di turisti alle Hawaii, la seconda è Made in Italy: le riprese infatti si sono svolte in Sicilia. Esiste un motivo più valido di questo per recuperare The White Lotus? La trama prende vita all’interno di un resort di lusso nell’arco di una settimana e coinvolge un cast corale scoppiettante tra cui Sabrina Impacciatore.



The Staircase - Una morte sospetta

Appassionati di Colin Firth, questa è per voi. The Staircase - Una morte sospetta è una delle uscite drammatiche che ha arricchito il catalogo di Sky e NOWnel 2022. Ideata da Antonio Campos e basata sull’omonima docuserie del 2004, racconta il processo a Michael Peterson, scrittore accusato di aver ucciso sua moglie Kathleen. La donna è stata trovata senza vita sul fondo delle scale della loro abitazione. Ad interpretare lo scrittore sotto accusa è Colin Firth. Il cast è ricco di nomi interessanti come Toni Collette che interpreta la moglie morta, Sophie Turner e Michael Stuhlbarg.



L’assistente di volo - The Flight Attendant

Kaley Cuoco si è lasciata alle spalle il capitolo The Big Bang Theory e quest’anno è tornata con la seconda stagione di L’assistente di volo – The Flight Attendant. La trama, basata sull’omonimo romanzo di Chris Bohjalian, racconta per l’appunto di un’assistente di volo di nome Cassie. Definita un’alcolista avventata, con il vizio di bere durante il lavoro, non si cura degli uomini con cui finisce a letto. Un giorno, in preda ai postumi, si risveglia in una camera d’hotel e trova al suo fianco il cadavere di un uomo assassinato.



House of the Dragon

L’abbiamo lasciata per ultima perché merita tutta la vostra attenzione. La serie per eccellenza del 2022 in casa Sky e NOW è sicuramente House of the Dragon. Prequel de Il Trono di Spade, la storia segue quanto accaduto alla famiglia Targaryen molto tempo prima delle vicende di Daenerys. Seguendo la traccia del romanzo di George R.R. Martin "Fire and Blood", la serie televisiva ripercorre come una delle famiglie più forti di Westeros è caduta in rovina e affronta di petto la guerra civile tra Targaryen, che risponde al nome della Danza dei Draghi. Il suo successo ha fatto sì che HBO rinnovasse tempestivamente House of the Dragon per una seconda stagione e non vediamo l’ora di scoprire quali altri intrighi e colpi di scena riserverà il futuro.



