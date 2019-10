Le 10 migliori serie TV Horror su Netflix da vedere ad Halloween

Speciali Serie TV

Da Daybreak a Marianne a Hill House, la classifica degli show più terrificanti disponibili sul servizio streaming.

Hai in programma una serata di Halloween da brivido con Netflix e divano? Se quello che cerchi è una Serie TV horror che ti faccia urlare dalla paura, ti rendiamo facile la scelta. Abbiamo selezionato le migliori 10 serie horror su Netflix che puoi trovare comodamente sulla piattaforma di streaming. Le abbiamo selezionate partendo da quella più raccapricciante e ce n'è per tutti i gusti: dalle case infestate ai terrificanti serial killer. Non devi fare altro che metterti comodo e prepararti a una notte da incubo.

1. Hill House

La rivisitazione in chiave moderna del leggendario romanzo omonimo di Shirley Jackson ha come protagonista un gruppo di fratelli che tornano, da adulti, nella casa dove sono cresciuti. Il suicidio della sorella più giovane li costringe a confrontarsi (non solo metaforicamente) con i fantasmi del passato. E se in quella casa non fossero più soli? Ma questa non è una storia che parla solo di fantasmi. Oltre ai fenomeni paranormali, si analizzano i legami familiari e le paure più profonde. In Hill House la narrazione soggettiva che procede su due piani (quello della vita dei fratelli Crain da piccoli e quello del presente) ci fa immedesimare nei personaggi creando attesa e inquietudine. Impossibile resistere al richiamo dell'episodio successivo.

2. Stranger Things

Prendi il meglio degli anni '80, un gruppo di ragazzini nerd e svegli e una cittadina americana come un'altra. Se non fosse che l'immaginaria Hawkins che fa da sfondo alla storia è tutt'altro che tranquilla: sotto la sua superficie si nasconde una realtà parallela buia e spaventosa con cui i protagonisti devono fare i conti, il Sottosopra. Stranger Things, creata dai fratelli Duffer, è la serie originale di Netflix più vista di sempre. E il merito non è solo delle atmosfere horror (hai detto Demogorgone?). Una colonna sonora anni '80 praticamente perfetta, le citazioni nerd e, soprattutto, una storia avvincente l'hanno resa già un cult.

3. Marianne

Gli otto episodi della serie francese disponibile in streaming dallo scorso settembre, raccontano la storia di una scrittrice di successo (Victoire Du Bois) specializzata in racconti horror. La donna scopre improvvisamente che dietro ai suoi libri si nascondono delle verità e deve affrontare i problemi che ne derivano. Primo tra tutti un demone che la perseguita nel sonno e che ha le fattezze di Marianne (la spaventosa Mireille Herbstmeyer). Nella serie ci sono scene di mutilazione, possessioni demoniache e inquietanti visioni. Tutti ingredienti immancabili in un horror che si rispetti.

4. Glitch

Curiosi di sapere come sarebbero gli zombie se fossero persone comuni? Nelle tre stagioni di questa serie australiana, il poliziotto James Hayes (Patrick Brammall) viene chiamato nel cuore della notte per andare al cimitero del posto, dove inspiegabilmente sei persone si sono risvegliate, tornando in vita. I protagonisti di Glitch non ricordano nulla del loro passato, ma devono fare i conti con gli inevitabili cambiamenti che hanno investito, durante la loro assenza, i loro cari. Una serie da vedere se siete stufi dei cliché sui morti viventi.

5. Scream

L'adattamento televisivo della popolare omonima saga cinematografica di Wes Craven, Scream prende il via dalla vicenda di un gruppo di liceali che deve affrontare un serial killer. Anche se le premesse sono note, l'evoluzione della serie (ambientata ai giorni nostri e quindi molto più attuale e fresca) porta anche a riflettere sul mondo degli adolescenti di oggi, tra social network e cyberbullismo.

6. Daybreak

Teen drama ma horror. La nuova serie di Netflix, in streaming dallo scorso 24 ottobre, è ambientata in un mondo post-apocalittico in seguito a un'esplosione atomica. Un gruppo di adolescenti ha creato una società divisa in tribù con l' obiettivo di sconfiggere gli zombie di cui il mondo è popolato. Daybreak sdrammatizza un evento catastrofico attraverso le tematiche tipiche dei drama adolescenziali: l'amicizia, la l'identità sessuale, i rapporti con gli adulti.

7. Slasher

Le premesse di questa serie canadese si capiscono già dal nome: con il termine slasher si fa riferimento a una tipologia di film horror con un maniaco assassino al centro del racconto. Il killer, nel caso di questa serie, è un uomo mascherato che nel 1988 aveva ucciso durante la notte di Halloween il padre della protagonista Sarah (Katie McGrath). Ma la storia non è quella che sembra. Sarà proprio Sarah a chiedergli aiuto per riuscire a scovare un nuovo e più pericoloso mostro che crea terrore in città. Splatter, violenza gratuita e dettagli macabri non mancano.

8. Black Summer

Black Summer è il prequel di Z-Nation, show del 2014 che esplora le avventure dei sopravvissuti a un'apocalisse zombie. L'action drama è ambientato sei settimane dopo quell'apocalisse e ripercorre le vicende di una madre che viene allontanata da sua figlia e che, con l'aiuto di un gruppo di sopravvissuti, sarà disposta a tutto pur di ricongiungersi con lei. Ciascuno degli 8 episodi che compongono la prima stagione è incentrato sulla storia di uno dei protagonisti. Tutti però concentrati verso un unico obiettivo: la sopravvivenza.

9. Van Helsing

Ispirato alla serie di graphic novel Helsing, Van Helsing è ambientata in un futuro in cui i vampiri hanno preso il controllo della terra. Solo Vanessa Van Helsing (Kelly Overton) può salvare l'umanità, visto che con il suo sangue riesce a trasformare i vampiri in umani. Da vedere anche solo per il personaggio della protagonista, eroina tenace e non stereotipata.

10. La nebbia

Basata sull'omonimo racconto di Stephen King, questa serie racconta la storia della comunità di Bridgeville, una cittadina del Maine che viene improvvisamente circondata da una nebbia misteriosa. Sotto la fitta coltre si nascondono bizzarri e inspiegabili eventi con cui i protagonisti dovranno fare i conti. Nessun mostro, fantasma o licantropo. In questa serie la nebbia diventa metafora della disperazione umana con cui tutti dobbiamo confrontarci.