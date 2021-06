L'intrattenimento di NOW si fa più ricco: Arrivano i canali Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature

Speciali Serie TV

Centinaia di titoli ogni anno. Oltre tremila ore di programmazione ogni mese. Almeno una prima visione ogni giorno. L'offerta di intrattenimento di NOW non è stata mai così ricca.

Noi appassionati di serie tv e documentari avremo gusti a volte sofisticati ma quanto a richieste siamo piuttosto trasparenti: più contenuti e più occasioni per appassionarsi. Non ne abbiamo mai abbastanza, giusto? Fortunatamente, c'è chi ci ascolta! Dal 1° luglio, l'offerta del servizio streaming NOW diventa ancora più ricca con quattro nuovi canali lineari inclusi nel Pass Entertainment (al prezzo di 9,99 € al mese, solo 3 € per i primi 30 giorni per i nuovi clienti) e disponibili anche per tutti gli abbonati a Sky. Centinaia di produzioni, molte delle quali in prima visione assoluta, andranno ad ampliare ogni anno la già vasta offerta della piattaforma, intrattenendo con storie ambiziose e affascinanti, anche made in Italy, e con realtà del mondo che ci circonda meravigliose e interessanti. Tutti in alta definizione, Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature si aggiungono a Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte, portando a sette il numero dei canali a brand Sky dell'area intrattenimento, per oltre tremila ore di programmazione ogni mese fruibili anche on demand e per gli abbonati a Sky in mobilità con Sky Go. La missione di Sky è chiara: essere la casa del migliore intrattenimento scripted e unscripted d'Italia e d'Europa. Come affermato dalla Executive Vice President Programming Sky Italia Antonella d'Errico, presentarsi al pubblico con "l'offerta più forte in assoluto". Un'offerta che abbraccia tanti generi, moltiplica i punti di vista, fa le domande giuste, coinvolge dietro e davanti l'obiettivo i migliori talenti italiani e internazionali. Mettevi comodi, dunque, mentre ve la presentiamo attraverso il racconto di queste nuove quattro realtà televisive.

Sky Serie: La casa delle storie che piacciono a tutti

Iniziamo subito con un chiarimento importante: il nuovo canale Sky Serie non è la copia carbone di Sky Atlantic. Mentre questo rimane il canale delle produzioni più impegnate, se vogliamo d'autore, Sky Serie accoglie produzioni "che possono guardare tutti", come spiegato dal direttore Antonio Visca. Tante serie mainstream e un'ampia varietà di generi, frutto di un lavoro certosino di acquisizioni in giro per il mondo e di investimenti in produzioni locali che faranno parlare molto di sé. A inaugurale il canale il 1° luglio è L’assistente di volo, un acclamato thriller dai risvolti un po' comici con protagonista l'ex Penny di The Big Bang Theory Kaley Cuoco, che nei panni del suo personaggio mostra come la vita possa cambiare in una sola notte quando si risveglia nell'hotel sbagliato, nel letto sbagliato e accanto al corpo senza vita dell'uomo che le ha fatto compagnia, senza ricordare cosa sia accaduto. Da una parte all'altra del mondo e anche a Roma, L'assistente di volto è un progetto che sta entusiasmando Cuoco, la quale del periodo trascorso in Italia durante le riprese ha detto: "La cosa incredibile è che sono andata a Roma poco prima del lockdown, quindi sono stata molto fortunata. La scena della Vespa [che vedrete in uno degli ultimi episodi] ha richiesto un'intera giornata. Abbiamo fatto il giro della città. È stata una di quelle cose che ti capitano una volta nella vita. Ho potuto vedere tutto. È una cosa che non dimenticherò mai".

Sky Serie parla anche italiano con Ridatemi mia moglie con Fabio De Luigi, in onda a settembre, e l'adattamento di A casa tutti bene, primo progetto per la tv firmato da Gabriele Muccino, atteso per la fine dell'anno. La prima è una miniserie evento che con una comicità molto à la De Luigi, il quale ne è il protagonista, racconta la storia di una moglie che lascia suo marito senza che lui si possa neppure rendere conto che le cose non vanno più bene e di un marito che arranca nel tentativo di riconquistarla. Nel cast anche Diego Abatantuono e Carla Signoris. A casa tutti bene: La serie è un drama corale che ripropone l'idea del film del 2018 attraverso una storia completamente nuova, quella di una famiglia della Capitale, proprietaria di un ristorante, i cui equilibri sono sconvolti da un evento inaspettato che, tra le altre cose, minaccia di far emergere un terribile segreto dal passato.

E questo chiaramente è solo l'inizio. Dal 7 luglio va in onda I Luminari, miniserie in costume con Eva Green, Eve Hewson e Himesh Patel su una giovane avventuriera che nel 1865 lascia Londra alla volta della Nuova Zelanda. La speranza è lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una nuova vita, ma finisce in una fitta rete di inganni e ricatti. Arriva dalla Svezia il medical drama Primo Soccorso, in onda dal 10 luglio e ambientato in una famosa meta turistica per gli sport invernali dove le emergenze non mancano. È un medical drama, questa volta canadese, anche Transplant. In onda prossimamente, la serie parla di immigrazione e di un carismatico medico siriano fuggito da un Paese devastato dalla guerra. Il 28 luglio debutta invece Beecham House, una storia di drammi familiari e contrasti culturali nell'India del Settecento. È ambientata invece qualche decennio dopo Belgravia, in onda prossimamente, miniserie in costume del creatore di Downton Abbey Julian Fellowes che segue gli intrighi e gli scandali della società britannica del 19° secolo. Non mancano poi i grandi classici della tv da rivedere o recuperare, come ER, Sex and the City e Dr. House, e i successi più recenti, come il franchise Chicago e Outlander.

Scopri NOW

Sky Investigation: La casa del genere crime

Insieme con Sky Serie, Sky Investigation lancerà dieci diverse prime visioni nei primi dieci giorni di attività. Determinato ad abbracciare tutte le declinazioni di uno dei generi più amati della tv - dal thriller al noir, dalle detective stories al poliziesco scientifico fino agli amatissimi procedural drama - il nuovo canale è un mix di grandi prime visioni internazionali e capisaldi del genere. Accanto alle celeberrime NCIS, NCIS: Los Angeles, Bull, Law & Order: Unità Speciale, Elementary e Senza Traccia (Sky Investigation eredita di fatto gran parte della programmazione di FoxCrime, che chiude le trasmissioni alla fine del mese), troviamo Coroner con Serinda Swan, in onda dal 2 luglio, un atipico poliziesco scientifico su un medico legale di Toronto che prende servizio tre mesi dopo l'improvvisa morte del marito, indagando con un detective su delitti che non sono mai quello che sembrano e su una serie di morti quantomeno sospette.

In onda dal 4 luglio, la serie Sky Original Bulletproof segue invece due detective britannici, amici da una vita, indagare su alcuni dei criminali più pericolosi del Paese, compresi trafficanti di droga senza scrupoli e rapinatori armati che non esitano a fare fuoco quando le cose si mettono male. Victor Garber è il protagonista dal 6 luglio di Avvocati di famiglia, legal drama su una famiglia allargata e su uno studio legale di Vancouver specializzato in diritto di famiglia. Dopo aver toccato il fondo, Abby, un'avvocatessa con un evidente problema con l'alcol, si ritrova costretta a lavorare per lo studio del padre, con il quale non parla da anni, per non perdere l'abilitazione. Ne Il giustiziere, in onda dall'8, la leggenda Éric Cantona interpreta un ruvido ex investigatore che arriva là dove lo stato non riesce, dando una risposta ai quei tanti omicidi irrisolti che in Francia lasciano le famiglie delle vittime distrutte dal dolore e in uno stato di lutto perenne. Seguirà prossimamente il recente successo della tv americana The Equalizer, remake dell'omonima serie degli anni '80, con Queen Latifah nel ruolo di una enigmatica ex agente della CIA che ricorre a tutte le sue abilità per dare giustizia a persone innocenti le quali hanno disperato bisogno di una mano.

Sky Documentaries: Le icone, le leggende e i momenti che segnano il tempo

Un genere che mai come in questi ultimi anni procede con il vento in poppa, i documentari, che siano di approfondimento o di inchiesta, hanno finalmente un canale a loro interamente dedicato. Sky Documentaries, come spiegato dal direttore Roberto Pisoni, nasce dall'idea di "raccontare le storie che cambiano il mondo. Storie contemporanee che aiutano a comprenderlo meglio". Dalla musica all'attualità, dai crimini più sconvolgenti alle biografie più appassionanti, il canale inaugura le trasmissioni il 1° luglio con Il Testimone, il programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif, giunto alla nona stagione. Il primo episodio ripercorre la drammatica vicenda di Giulio Regeni, consegnando un ritratto personale per molti aspetti inedito del ricercatore friulano, grazie anche al racconto dei suoi genitori. Temi civili e impegnati ma anche, come nella tradizione del programma, l'esplorazione di mondi più leggeri.

Tra le altre produzioni Sky Original in arrivo nelle prossime settimane: Dangerous Old People, quattro puntate introdotte da Roberto Saviano su cosa fanno gli assassini, i rapinatori, i criminali piccoli e grandi dopo aver consumato la vita tra faide e decenni di carcere, ammesso riescano a sopravvivere; Stiletto Murders, un documentario che indaga l'ondata di femminicidi in Italia, concentrandosi su alcuni casi che hanno scosso l'opinione pubblica, per comprendere le ragioni di un fenomeno che affonda le radici in una cultura della violenza contro le donne; Bruno v Tyson, la storia dell'"uomo più cattivo del pianeta", Iron Mike Tyson, e del gigante gentile della Gran Bretagna, Frank Bruno - due facce della stessa medaglia; e Steve McQueen: Il film perduto, la storia di Day of The Champion, il film "definitivo" sulla F1 abbandonato a metà delle sue riprese. In onda dal 13 luglio, Tiger Woods accende invece i riflettori sul più giovane giocatore ad aver vinto il Masters, anche il primo Masters Champion afroamericano, e sul prezzo che ha dovuto pagare per il suo successo.

Scopri NOW

Sky Nature: La bellezza della natura, da osservare e preservare

"L'idea è quella di andare più vicini possibile alla natura". Così Pisoni presenta il nuovo canale Sky Nature. La vera Grande Bellezza di questo mondo raccontata "non solo da un punto di vista contemplativo, di osservazione. Vogliamo dare una grande attenzione alle idee di sostenibilità, di come possiamo proteggere la natura". Quindi, glorificazione ma anche interrogativi. Le proposte sono tantissime e varie. Greta Thunberg: Un anno per salvare il mondo, in onda dal 4 luglio, è una docuserie che segue il viaggio di un anno in giro per il mondo intrapreso dalla giovane attivista per la salvaguardia del pianeta. Dal 5 luglio, il leggendario documentarista britannico David Attenborough continua il suo viaggio di esplorazione del mondo vivente in tutta la sua meraviglia tornando questa volta indietro nel tempo, alle radici dell'albero della vita, con First Life. Il 22 luglio parte la docuserie Perché mangiamo gli animali, i racconti di diversi agricoltori dediti a riportare il loro commercio - e il modo in cui mangiamo - alle sue radici, mentre il 25 debutta Now, un film sulla spinta dei giovani attivisti, la loro paura del cambiamento climatico e la loro volontà di trovare modi nuovi e alternativi per vivere in un futuro sostenibile.

Seguiranno nelle prossime settimane La via incantata, una produzione Sky Original che si avventura nella Val Grande, un piccolo Nepal a un'ora da Milano, un luogo magico e misterioso dove la natura regna ancora incontrastata; Mappa per il paradiso, un documentario sul ruolo che, attraverso sei continenti, un principe, un presidente, un pirata e un capo villaggio stanno giocando nella salvaguardia delle specie acquatiche e delle aree marine in pericolo; Kiribati: Paradiso perduto, la corsa contro il tempo del piccolo stato di Kiribati per salvare la sua gente mentre i repentini cambiamenti climatici stanno progressivamente "affondando" l'isola; e L'ultimo igloo, documentario su un uomo che vive in Groenlandia seguendo lo stile di vita tradizionale Inuit.

Scopri NOW